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На кордоні зі Словаччиною запрацював модернізований пасажирський напрямок

пункт пропуску Ужгород – Вишнє Нємецьке

Із п’ятниці, 31 травня, на кордоні зі Словаччиною відновлюється робота модернізованого пасажирського напрямку.

Про це повідомили у Державній митній службі.

"У зв’язку із завершенням модернізації з 14:00 функціонуватиме пасажирський рух на КПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке. Відтак, митно-прикордонний контроль громадян і транспортних засобів, їх оформлення та пропуск здійснюватиметься у штатному режимі", – йдеться у повідомленні.

Як нагадали митники, через модернізацію пунктів пропуску, на пасажирському напрямку митного посту "Ужгород-автомобільний", у березні цього року почали встановлювати сучасні модульні конструкції для митного контролю. Унаслідок цього було тимчасово перенаправлено рух легкових транспортних засобів на вантажний напрямок.

Крім зазначених робіт, також організували нове дорожнє покриття з розширенням смуг руху для збільшення пропускної спроможності пункту пропуску. Також на пасажирській ділянці оновили навіс, замінили освітлення, нанесли нову розмітку та встановили нову огорожу.

пункт пропуску Ужгород – Вишнє Нємецьке

пункт пропуску Ужгород – Вишнє Нємецьке

Як повідомлялося, Україна завершила модернізацію найбільшого пункту пропуску на кордоні з Польшею.

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кордон (1130) Словаччина (342) пункт пропуску (185)


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