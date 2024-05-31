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Україна просила Австралію надати вугілля, але отримає $20 мільйонів допомоги

вугілля

Україна просила Австралію надіслати вугілля, натомість Канберра вирішила передати Києву $20 млн на зміцнення енергетичної системи

Про це пише ABC.

"Австралія відповіла на запити України щодо поставок вугілля напередодні наступної зими, вирішивши натомість надіслати 20 мільйонів доларів готівкою", – зазначають журналісти.

Кошти будуть розміщені у "Фонді енергетичної підтримки України", яким керують Україна та Європейська Комісія.

Зазначається, що з грудня минулого року Україна подала два окремі запити на вугілля з Австралії. Утім, федеральний уряд висловив небажання їх задовольнити, незважаючи на те, що Австралія постачала Україні вугілля на початку повномашстабної війни.

Зрештою уряд вирішив надати додаткову підтримку в розмірі 31 мільйона доларів – 20 млн для енергетичного фонду та 11 млн додаткової гуманітарної підтримки.

Міністерка закордонних справ Пенні Вонг сказала, що надсилати кошти, а не пряме вугілля, просто дешевше та простіше.

"Якщо ви доставляєте вугілля з Австралії, у вас є витрати на доставку та страхування. Насправді ця сума грошей, якщо Україна захоче витратити їх на вугілля, дасть еквівалентну кількість вугілля тому, що ми бачили раніше. І це дозволяє Україні приймати власні рішення про те, куди їй найкраще застосувати це фінансування", – пояснила вона.

Як повідомлялося, у квітні Австралія виділила Україні пакет військової допомоги на $100 мільйонів. 

Автор: 

Австралія (122) допомога (1534) вугілля (1896)


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Краще б дали вугілля,його 5-ть "найефективніших" по кишеням не розпихали би.
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31.05.2024 15:51 Відповісти
Канберра знає, що земародерам вугілля краще не давати, розкрадуть
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31.05.2024 16:47 Відповісти

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