На хабарі затримали заступника голови Рівненської облради

Правоохоронці викрили заступника голови Рівненської облради на хабарі у майже 600 тис. грн. За ці кошти чиновник мав "вирішити" земельні та майнові питання місцевого бізнесмена.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

За даними слідства, у 2021 році підприємець із Рівненщини придбав на електронному аукціоні непрацюючий дитячий санаторій, який був у комунальній власності.

Заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв свою допомогу.

"Йшлося про списання майна та забезпечення прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га. За такі "послуги" посадовець отримав від підприємця неправомірну вигоду на загальну суму майже шістсот тисяч гривень", – йдеться у повідомленні.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.