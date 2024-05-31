Виробляли підробні засоби для прання Ariel та Tide: БЕБ знайшло підпільний цех на Волині. ФОТОрепортаж
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Волинській області припинили роботу підпільного цеху з виготовлення побутової хімії.
Засоби для прання нелегально виготовляли у складському приміщенні на території Луцького району, повідомляє пресслужба БЕБ.
"На готову продукцію клеїли етикетки із назвами відомих торговельних марок, права інтелектуальної власності на які належить іноземним компаніям. Під виглядом оригіналу підроблений товар продавали по всій території України", – зазначається у повідомленні.
Під час обшуків у складському приміщенні вилучили близько 17 тонн готової продукції, обладнання та сировину для виготовлення пральних засобів, пакувальну тару, етикетки відомих торговельних марок. Зокрема, оприлюднені фото вказують, що зловмисники підробляли у тому числі продукцію під популярними брендами Tide та Ariel.
"На все вилучене майно накладено арешт. Його орієнтовна вартість становить 1 млн грн. Досудове розслідування триває", – додали у БЕБ.
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Цікаво було б отримати новини про результати обшуків на Одеській митниці.
"Чинних та колишніх службових осіб Одеської митниці викрили у зловживанні службовим становищем, а також у допомозі компанії-експортеру соняшникових культур ухилитись від сплати податків, повідомили у БЕБ. П'ятьом учасникам схеми повідомили про підозру".
Там якщо не на публіку, а справді "потягти за ниточку", здригнеться весь клубок до Києва включно.
До речі, ці волинські виробники могли б просто змінити назву на упаковці, з Ariel на Airiel і виробляти свою продукцію далі. Хєр би хто ********