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Новини
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Виробляли підробні засоби для прання Ariel та Tide: БЕБ знайшло підпільний цех на Волині. ФОТОрепортаж

БЕБ виявило виробництво підробних засобів для прання Ariel та Tide

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Волинській області припинили роботу підпільного цеху з виготовлення побутової хімії.

Засоби для прання нелегально виготовляли у складському приміщенні на території Луцького району, повідомляє пресслужба БЕБ.

"На готову продукцію клеїли етикетки із назвами відомих торговельних марок, права інтелектуальної власності на які належить іноземним компаніям. Під виглядом оригіналу підроблений товар продавали по всій території України", – зазначається у повідомленні.

Під час обшуків у складському приміщенні вилучили близько 17 тонн готової продукції, обладнання та сировину для виготовлення пральних засобів, пакувальну тару, етикетки відомих торговельних марок. Зокрема, оприлюднені фото вказують, що зловмисники підробляли у тому числі продукцію під популярними брендами Tide та Ariel.

"На все вилучене майно накладено арешт. Його орієнтовна вартість становить 1 млн грн. Досудове розслідування триває", – додали у БЕБ.

БЕБ виявило виробництво підробних засобів для прання Ariel та Tide

БЕБ виявило виробництво підробних засобів для прання Ariel та Tide

БЕБ виявило виробництво підробних засобів для прання Ariel та Tide

БЕБ виявило виробництво підробних засобів для прання Ariel та Tide

Автор: 

контрафакт (55) підробка (76) хімія (74) Бюро економічної безпеки (409)


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Люди ********** купувати "товари з Європи"...
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31.05.2024 14:12 Відповісти
ну і як вони, хоч прали якось?
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31.05.2024 14:14 Відповісти
Таке... Дрібниці.
Цікаво було б отримати новини про результати обшуків на Одеській митниці.
"Чинних та колишніх службових осіб Одеської митниці викрили у зловживанні службовим становищем, а також у допомозі компанії-експортеру соняшникових культур ухилитись від сплати податків, повідомили у БЕБ. П'ятьом учасникам схеми повідомили про підозру".
Там якщо не на публіку, а справді "потягти за ниточку", здригнеться весь клубок до Києва включно.
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31.05.2024 14:36 Відповісти
Згадалося... Давно це було, але тоді в новинах розтрубили, що на Львівщині викрили підпільне виготовлення майонезу. Головне в цій новині те, що зробили експертизу того продукту, і .... Виявилось, що він якісніший за оригінал !!! Так що не усі "бариги". Просто складається таке враження, що ще трохи гетманцев побуде керівником збору податі, і усі стануть підпільними підприємцями !
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31.05.2024 15:16 Відповісти
Нє, ну люди важливу справу роблять. Насправді не корупцією ж займатись. Так тримати!
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31.05.2024 15:19 Відповісти
Один із найбагатших людей світу - Омансіо Ортега, починав свій бізнес Zara, з пошиття підробок відомих брендів. Зараз імперія Ортеги включає море брендів і багатомільярдні річні обороти. Кляті іспанські правоохоронці, могли б боротися з підробками, як цим займаються БЕБ і СБУ в Україні, і зараз Ортега сидів би у в'язниці.

До речі, ці волинські виробники могли б просто змінити назву на упаковці, з Ariel на Airiel і виробляти свою продукцію далі. Хєр би хто ********
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31.05.2024 16:45 Відповісти

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