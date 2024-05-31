Виробляли підробні засоби для прання Ariel та Tide: БЕБ знайшло підпільний цех на Волині. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Волинській області припинили роботу підпільного цеху з виготовлення побутової хімії.

Засоби для прання нелегально виготовляли у складському приміщенні на території Луцького району, повідомляє пресслужба БЕБ.

"На готову продукцію клеїли етикетки із назвами відомих торговельних марок, права інтелектуальної власності на які належить іноземним компаніям. Під виглядом оригіналу підроблений товар продавали по всій території України", – зазначається у повідомленні.

Під час обшуків у складському приміщенні вилучили близько 17 тонн готової продукції, обладнання та сировину для виготовлення пральних засобів, пакувальну тару, етикетки відомих торговельних марок. Зокрема, оприлюднені фото вказують, що зловмисники підробляли у тому числі продукцію під популярними брендами Tide та Ariel.

"На все вилучене майно накладено арешт. Його орієнтовна вартість становить 1 млн грн. Досудове розслідування триває", – додали у БЕБ.