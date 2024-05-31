Виробник шоколаду Milka відновив виробництво печива Oreo в Україні

Американська транснаціональна компанію з виробництва кондитерських виробів, харчів та напоїв Mondelez International відновила виробництво печива Oreo в Україні на заводі у Тростянці, який був сильно пошкоджений внаслідок російських атак два роки тому.

Про це повідомляє Reuters.



Як наголошують у Mondelez, завод у Тростянці повністю реконструйований. Він частково відновив роботу ще минулого року для виробництва шоколаду.



У компанії наголосили, що печиво Oreo та інші шоколадні цукерки, вироблені на українській фабриці, не експортуються до сусідньої Росії. Mondelez має три фабрики в Росії і продає там своє печиво та снеки, незважаючи на бойкоти та заклики співробітників, активістів та інвесторів.



Поки завод у Тростянці ремонтувався, Mondelez імпортувала в Україну печиво Oreо, повідомило джерело, знайоме з планами компанії.



Водночас у компанії повідомили, що продукція, вироблена на Тростянецькому заводі, не тільки продається на внутрішньому українському ринку, але й експортується до краї Євразії, зокрема Грузію та Казахстан.

Раніше попит у цих країнах частково задовольняли заводи в Росії. Mondelez також повідомила Reuters, що більше не експортує товари з Росії до Європи.

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Минулого тижня понад 30% акціонерів Mondelez підтримали резолюцію, яка закликає компанію провести незалежне дослідження ризиків продовження ведення бізнесу в Росії.

Як повідомлялося, НАЗК внесло компанію Mondelez International до списку міжнародних спонсорів війни.

Mondelez International – один із найбільших світових виробників снеків та кондитерських виробів, що працює більш ніж у 160 країнах. "Монделіс Україна" реалізує продукцію в Україні під торговими марками "Корона", Milka, "Ведмедик Барні", Tuc, "Belvita!" Доброго ранку!", "Люкс", Halls, Dirol, Picnic.

У своєму звіті за 2023 рік компанія повідомила про рекордні прибутки від російського бізнесу.