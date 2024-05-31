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Правоохоронці ліквідували банду, яка викрадала автівки в країнах ЄС. ФОТО

Операція Matador

Українські правоохоронці спільно з колегами із Франції, Нацполіції Іспанії та Польщі, а також Європолу та Євроюсту викрили учасників міжнародної злочинної організації, яка спеціалізувалася на заволодінні транспортних засобів лізингових компаній в країнах ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що для оперативного обміну інформацією між правоохоронцями були створені міжнародні оперативні та слідчі групи (OTF та JIT). А сама спецоперація отримала умовну назву Matador.

До злочинної організації входило понад 50 громадян з України, Франції, Іспанії, Польщі, Литви, Росії та інших держав.

Схема діяла так: учасники оборудки орендували або брали в лізинг елітні автомобілі на документи підставних осіб. Вербувальники підшуковували їх в Україні, надаючи перевагу малозабезпеченим або безробітним громадянам. Купували їм квитки, забезпечували логістику під час переїзду та проживання.

Операція Matador

Після оформлення автівок за підробленими документами "перевізники" доставляли транспортні засоби з місць оренди до визначеної адреси. Надалі ще одна група представників злочинної організації транспортувала їх до пунктів переробки.

Окремою гілкою угруповання були так звані "чорні механіки". Вони вимикали сигнали GPS на транспортних засобах та кустарно замінювали номери. Учасники ще однієї ланки легалізували ці автівки та продавали до третіх країн як нові або на запчастини.

За півтора року задокументовано причетність членів банди до скоєння 36 епізодів незаконного заволодіння елітними авто на території Іспанії, Франції, Швейцарії, Бельгії, Німеччини, Австрії, Португалії та Італії.

Операція Matador

У травні правоохоронці одночасно провели близько 70 обшуків за місцями проживання фігурантів, а також переробки та збуту викрадених транспортних засобів на території України, Франції, Іспанії, Польщі, Латвії та Німеччини.

Безпосередньо в Україні співробітники поліції провели понад 50 санкціонованих обшуків в осіб, які вербували громадян України для здійснення злочинів за кордоном, та які виконували роль "перевізників".

Затримано 13 осіб – лідерів та основних учасників міжнародної злочинної організації.

Операція Matador

Автор: 

авто (4126) Офіс Генпрокурора (458)


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