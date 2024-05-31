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Новини
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Податковий комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про переведення тютюнових акцизів у євро

акциз,марка,єакциз

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 31 травня рекомендував парламенту в першому читанні прийняти за основу урядовий законопроект №11090 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби".

Основна пропозиція законопроєкту – переведення ставок акцизу на тютюнові вироби з гривні у євро та акцизна диференціація на сигарети та тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН).

Відповідно до законопроєкту, з 1 липня 2024 року мінімальний акциз на сигарети становитиме 63,45 євро на 1000 штук. Це відбудеться шляхом простого перерахування чинної ставки із гривні в євро. Те саме передбачено й для ставки акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання.

Але далі графіки підвищення акцизу для цих двох видів продукції будуть різними. Якщо в 2025 році мінімальний акциз на сигарети очікувано зросте до 78 євро (із незначним відхиленням від сьогоднішнього плану підвищення акцизу), то ставка податку на ТВЕН має зрости із вдвічі меншим темпом до 70,40 євро.

Також законопроєкт регламентує підвищення ставок на 2026-2028 роки, яке наразі не передбачене Податковим кодексом. Зокрема, мінімальний акциз на сигарети зростатиме на 5% щороку, досягнувши в 2028 році розміру 90 євро, а ставка акцизного податку на ТВЕН за 3 роки має підвищитися до 72 євро.

Як повідомляв уряд, цей законопроєкт було подано для гармонізації українського законодавства до вимог Євросоюзу.

"Чинний графік не дозволяє досягти рівня оподаткування встановленого у ЄС, тому виникла необхідність переглянути ставки акцизного податку, з метою поступового, до 2028 року, досягнення мінімального рівня встановленого Директивою ЄС", – зазначено в повідомленні уряду.

Переведення ставок акцизу в євро рекомендовано також МВФ у межах програми Механізму розширеного фінансування та передбачено Національною стратегією доходів України.

За підрахунками Кабінету Міністрів, реалізація законопроекту дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету: у 2025 році на 612 млн грн,у 2026 році – на 5 млрд грн, у 2027 році – на 9,4 млрд грн,у 2028 році – на майже 13,9 млрд грн.

Згідно з повідомленням, законопроєкт №11090 важливий для підтримки сектору оборони та безпеки, адже всі власні надходження держави будуть спрямовані, в першу чергу, саме на ці потреби.

Автор: 

акциз (281) тютюн (336) Новини компаній (3353)


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Топ коментарі
+3
А зарплати та пенсії простим громадянам в євро перевести не хочуть? 🤔
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31.05.2024 15:51
+1
Незабаром у нас все буде європейське.
Окрім зарплат та пенсій, звісно, бо не на часі.
Доречі, "поздоровляю" нас усіх:
"З 1 червня діятиме єдина ціна - 4,32 грн за кВт-год. Нова вартість встановлена до 1 травня 2025 року."
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31.05.2024 16:02
+1
Нє-нє-нє! Восени покинув цю гидоту, і не жалкую
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31.05.2024 16:03
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наш податковий комітет як генератор випадкових чисел....вроді складна і розумна структура, а як починає сипати ідеями то хоть з країни тікай....
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31.05.2024 15:38 Відповісти
Акуели. А почему именно в Евро ? Неужели Украина уже в зоне Евро ?
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31.05.2024 15:41 Відповісти
Незабаром у нас все буде європейське.
Окрім зарплат та пенсій, звісно, бо не на часі.
Доречі, "поздоровляю" нас усіх:
"З 1 червня діятиме єдина ціна - 4,32 грн за кВт-год. Нова вартість встановлена до 1 травня 2025 року."
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31.05.2024 16:02 Відповісти
Невже Гетманцев таки знайшов гусей?
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31.05.2024 15:47 Відповісти
Як можна допомогти країні?
Всім купувати цигарки кожен день
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31.05.2024 15:48 Відповісти
Нє-нє-нє! Восени покинув цю гидоту, і не жалкую
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31.05.2024 16:03 Відповісти
А зарплати та пенсії простим громадянам в євро перевести не хочуть? 🤔
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31.05.2024 15:51 Відповісти
Так!Дуже цікаво,як наші підари від влади роз"яснять Євросоюзу,що пенсія в Україні за 40 років стажу складає 80 євро?
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31.05.2024 16:08 Відповісти
Цілковито підтримую, як ще збільшити прибуток партнерів віслюка, якщо вже 25% обороту цигарок в тіні та ніхіба не сплачують.
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31.05.2024 17:08 Відповісти
Пофіг! Коли вводили "сухий закон" навчився робити авторський продукт. Коли щомісячно почали підвищувати акциз на цигарки почав вирощувати тютюн і виробляти авторські цигарки на свої потреби. Своїм продуктом задоволений, а Гетьманцеву і К віслячий пеніс на все рило.
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31.05.2024 18:08 Відповісти

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