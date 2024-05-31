Виробник російських "Жигулів" оголосив про перехід на "радянську систему" роботи через санкції

Санкції змушують російських автовиробників працювати, як за часів СРСР, накопичуючи величезні запаси запчастин на складах на випадок перебоїв із постачанням імпортних комплектуючих.

На таку "радянську" систему роботи вже перейшов "АвтоВАЗ", розповів віцепрезидент компанії із продажів та маркетингу Дмитро Костромін, передає російський Інтерфакс.

"Минулого року були перебої у постачанні комплектуючих з різних країн. Цього року – не наврочити б – з постачанням компонентів все стабільно, як і із запасом. Ми перейшли із системи роботи альянсу (Renault-Nissan, – ред.) на десь, мабуть, "радянську" систему – тримати запаси на своїх складах. Тому що ситуація до цього примушує. "Заморожені" колосальні гроші в запчастинах, щоб була безперервність і гнучкість у виробництві", – розповів Костромін.

За його словами, компанія готується до можливого посилення санкцій, тому відмовитися від цієї практики не вдасться.

Читайте також: Виробник "Жигулів" не зміг запустити колишній завод Nissan у Санкт-Петербурзі. Його можуть віддати китайцям

Нагадаємо, переважна більшість світових автовиробників, за винятком китайських, припинили роботу в Росії після повномасштабного воєнного вторгнення в Україну у лютому минулого року. Водночас російські виробники не можуть повноцінно працювати без імпортних комплектуючих.

Через це в умовах санцій російські виробники автомобілів масово переходять на складання машин з готових китайських машинокомплектів. Однак програють конкуренцію китайським виробникам.

Зокрема, голова "АвтоВАЗу" Максим Соколов скаржився, що китайські автовиробники, пропонуючи російським покупцям великі знижки, "вичавлюють" найбільшого російського виробника у низькомаржинальний сегмент ринку, який не приносить прибутків.