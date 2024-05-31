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Новини
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Виробник російських "Жигулів" оголосив про перехід на "радянську систему" роботи через санкції

автоваз

Санкції змушують російських автовиробників працювати, як за часів СРСР, накопичуючи величезні запаси запчастин на складах на випадок перебоїв із постачанням імпортних комплектуючих.

На таку "радянську" систему роботи вже перейшов "АвтоВАЗ", розповів віцепрезидент компанії із продажів та маркетингу Дмитро Костромін, передає російський Інтерфакс.

"Минулого року були перебої у постачанні комплектуючих з різних країн. Цього року – не наврочити б – з постачанням компонентів все стабільно, як і із запасом. Ми перейшли із системи роботи альянсу (Renault-Nissan, – ред.) на десь, мабуть, "радянську" систему – тримати запаси на своїх складах. Тому що ситуація до цього примушує. "Заморожені" колосальні гроші в запчастинах, щоб була безперервність і гнучкість у виробництві", – розповів Костромін.

За його словами, компанія готується до можливого посилення санкцій, тому відмовитися від цієї практики не вдасться.

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Нагадаємо, переважна більшість світових автовиробників, за винятком китайських, припинили роботу в Росії після повномасштабного воєнного вторгнення в Україну у лютому минулого року. Водночас російські виробники не можуть повноцінно працювати без імпортних комплектуючих.

Через це в умовах санцій російські виробники автомобілів масово переходять на складання машин з готових китайських машинокомплектів. Однак програють конкуренцію китайським виробникам. 

Зокрема, голова "АвтоВАЗу" Максим Соколов скаржився, що китайські автовиробники, пропонуючи російським покупцям великі знижки, "вичавлюють" найбільшого російського виробника у низькомаржинальний сегмент ринку, який не приносить прибутків.

Автор: 

авто (4126) прибуток (1805) росія (14194) санкції (4384) АвтоВАЗ (84)


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Топ коментарі
+8
колись у баті був Москвіч 412... більш конченого відра з гайками не бачив в житті...впєрьод расія.. ГОЙДА!!
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31.05.2024 15:36
+5
Москвич 2140..також був у баті..На этой куевине,нельзя было ехать дальше чем за 200км без багажника всяких запчастей.Обовязково якась халепа траплялася
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31.05.2024 15:40
+4
кацапи ви помилка природи 😅
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31.05.2024 15:43
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колись у баті був Москвіч 412... більш конченого відра з гайками не бачив в житті...впєрьод расія.. ГОЙДА!!
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31.05.2024 15:36 Відповісти
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31.05.2024 16:02 Відповісти
Перегрів бензонасоса, то була його коронна фішка. Без пляшки з водою і мокрої тряпки кудись на ньому рипатися було не можливим.
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31.05.2024 16:20 Відповісти
Але які були ГАЙКИ, дешеві і не оцинковані
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31.05.2024 16:40 Відповісти
Москвич 2140..також був у баті..На этой куевине,нельзя было ехать дальше чем за 200км без багажника всяких запчастей.Обовязково якась халепа траплялася
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31.05.2024 15:40 Відповісти
А с дефорсированным двигателем и на вездеходовской резине уже на 50 км/ч мотало по дороге...
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31.05.2024 16:21 Відповісти
кацапи ви помилка природи 😅
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31.05.2024 15:43 Відповісти
китайські автовиробники, пропонуючи російським покупцям великі знижки, "вичавлюють" найбільшого російського виробника у низькомаржинальний сегмент ринку, який не приносить прибутків
Єслі друг оказался вдруг...
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31.05.2024 15:43 Відповісти
В мене у батька був іж комбі. Поки новий, літом...ще так-сяк. А потім я його біля Псла увалив об осокори... і всьо
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31.05.2024 15:45 Відповісти
Не треба робити сенсацію з нічого. Так, накопичення запасів сповільнює обіг коштів. Але все одно, запаси це актив і виробництво триває.
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31.05.2024 15:46 Відповісти
Ну то ще черги на авто на десять років зробіть -буде точно як при ''савєтах''
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31.05.2024 15:59 Відповісти
Це не совєцька система, це система Тойоти, яку ******** совки (що вони взагалі не ********??).
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31.05.2024 15:59 Відповісти
Японська система полягає в тому шо деталі одразу йдуть на конвеер після доставки на завод - тим вони змогли всяких там Фордів з Шевроле догнати і перегнати .
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31.05.2024 18:15 Відповісти
Не японська система, а конкретно система Тойоти. Почитайте книгу Філософія Тойота - Тойота завжди робить запас запчастин, це один із принципів її засновника. Тому коли через ковід сталася криза автозапчастин, Тойота пережила її краще, ніж інші бренди.

Але у москалів як завжди через ж... все буде, бо ВАЗ - це і близько не Тойота!
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31.05.2024 19:18 Відповісти
Ту шось не так - Японія де людей багато а землі мало ( в них з землею ше один трабл - там повсюдно гори ), а для складів потрібна земля - такшо у вашому твердженні шось не те ( то в США можна склади без проблем будувати ,та навіть в Дрйчланді таких проблем з землею як в Японії ніту ).
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31.05.2024 20:20 Відповісти
Перейду на росийский язык, что бы пояснить Ваням-баранам, которые родились начиная с 1980 года и при Совке практически не жили. Итак, Ваня, что это означает. А означает это то, что ты, тупой баран, где то через 1 максимум 2 года, для приобритения автомобиля втанеш в очередь на приобритение машины, жигули. Лет через 5 подойдёт твоя очередь и ты, тупой но счастливый, приедеш на базу где тебе должны продать жигули согласно очереди. А тебе, чистокровный русак аля Симонян, с висячим как банан носом, скажет, - жигули нэт, есть масквич. И ты, что бы преобрести вожделённые жигули дашь этому рускАму Симонян на лапу, в районе 20% стоимости жигулей. Проверенно личным опытом в 1976 году.
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31.05.2024 16:17 Відповісти
есть ******** анекдот от р. рейгана -- приходит мужик в советский автомагазин и говорит я насобирал денег хочу купить автомобиль . ему отвечают поставим тебя в очередь приходи через 10 лет . а мужик спрашивает а до обеда или после обеда приходить ---- ему в ответ какая тебе ***** разница это же через 10 лет ---- мужик с серьезным ***** отвечает . до обеда обещал сантехник прийти . старый те люди кто жили в сересере помнят
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31.05.2024 17:58 Відповісти
Я помятаю цей анекдот от Ронні. А ще він казав ось таке
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31.05.2024 18:49 Відповісти
Мій дядько мав гроші на Запорожця (бо роботягою був), але чекав у черзі 5 років. Поки чекав - совок розпався!
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31.05.2024 20:25 Відповісти
С их качеством запчастей - запасы комплектующих вообще дело нужное.
А вообще , у них хоть тазы собирают, у нас нерентабельно абсолютно всё.
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31.05.2024 16:21 Відповісти
Больше Васадзе всяких и разных, и нерентабельно будет дышать.
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31.05.2024 17:29 Відповісти
Чому тількі васадзе? Он у Ахметки ВСЯ енергетика не рентабельна. Завтра новий таріф.
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31.05.2024 18:50 Відповісти
Ждём-с появление эбонитового руля, лампочек накаливания в фарах и переход на А-76....
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31.05.2024 16:23 Відповісти

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