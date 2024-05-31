Росіяни не зможуть запустити Запорізьку АЕС. У "Енергоатомі" назвали причини

Перезапустити тимчасово окуповану Запорізьку АЕС технічно неможливо.

Про це заявив голова "Енергоатому" Петро Котін.

"Наразі ситуація на Запорізькій АЕС подібна до тієї, що склалася на ЧАЕС на початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді окупанти захопили атомний об'єкт і, врешті-решт, зрозуміли, що ніякого сенсу в цьому немає. Лише проблеми", – сказав Котін.

За його словами, перезапустити тимчасово окуповану Запорізьку АЕС окупантам заважає багато чинників, зокрема:

втрата води в Каховському водосховищі;

відсутність ліній електропередачі;

брак кваліфікованого персоналу.

Крім того, ядерне паливо на ЗАЕС вичерпало свій ресурс експлуатації.



"Коли до божевільного політичного керівництва РФ нарешті дійде, що перезапустити ЗАЕС технічно неможливо, і Запорізька АЕС окупантам нічого крім проблем не принесе, я думаю, тоді вони залишать нашу станцію", – сказав Котін.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Раніше повідомлялося, що "Енергоатом", який два роки платив зарплати працівникам окупованої Запорізької АЕС, що вимушено покинули свої домівки, тепер припинить це робити.

Після окупації Запорізької АЕС у 2022 році працювати на станції залишалося 6 700 працівників, частина з них підпсала контракти з окупантами.

За словами мера Енергодара Дмитра Орлова, станом на 2024 рік на окупованій російськими військовими Запорізькій атомній електростанції залишилося менше ніж 2 тис. із 11 тис. українських робітників, що працювали там до повномасштабного вторгнення.

5 жовтня 2022 року російський президент Владімір Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", російські окупанти вимагали від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.