Банки покращують оцінку стійкості до негативних подій два роки поспіль, – НБУ

Керівники банків та небанківських фінансових установ два роки поспіль поліпшують власні оцінки стійкості фінансового сектору до значних негативних подій.

Про це свідчать результати опитування Національного банку України про системні ризики фінансового сектору за травень 2024 року.

Так, близько 95% респондентів оцінили стійкість до шоків як середню і вище, а загальний баланс відповідей друге півріччя поспіль перебуває на найвищому рівні від початку запровадження опитування в 2018 році.

Частка респондентів, які вважали рівень ризику в фінансовому секторі високим чи дуже високим, знизилася з 50% до 41%. Загалом більше половини опитаних визначають рівень ризику як середній.

Поточний стан фінансового сектору оцінили як добрий чи дуже добрий близько 45% топменеджерів. Дві третини респондентів не очікують його погіршення в найближчі пів року.

Ризики фінансового сектору

Основним джерелом ризиків у фінансовому секторі і далі є війна з Росією.

До першої п'ятірки також потрапили ризики, пов'язані з динамікою припливу іноземного капіталу, діяльністю правоохоронних органів та судової системи, шахрайством та кіберзагрозами, а також вперше за історію опитувань – ризиком якості людського капіталу в фінансовому секторі, який значно зріс.

Схильність фінустанов до ризику за останні пів року знову дещо підвищилася – свідчать результати опитування.