Рекордне падіння гривні триває: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок
Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США та євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 3 червня, на рівні 40,5373 грн/$, порівняно із 40,5001 грн/$ у п'ятницю. Це новий історичний мінімум.
Водночас курс гривні до євро впав на 17 копійок – до 43,9850 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано у середу, коли курс опускався до 43,9708 грн за євро.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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Якщо бидло допускати на виборчі дільниці, то й депутати будуть -- бидло.
Геть загальне виборче право!!
@boikobogdan1
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https://x.com/boikobogdan1/status/1796427666310267301 7 ч
Про Батл між Гонтаревою і НБУ.Гонтарева звинувачує Пишного в Змові із Єрмаком.Штучно тримаючи курс"спалено"мільярди дол.резервів.За відкати для Охвісу(1.0млд.$)Була здійснена афера"сільная грівна"!Тепер Пишний запустив зворотку"Ефектівная Грівна"!Чекайте курс 50гр.за Дол! Амінь!
Давай , Вова , зроби біомасу73% ще раз , а потім ще раз , а потім знову зроби ... надай задоволення адекватному наріду25%!