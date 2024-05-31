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Новини
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Рекордне падіння гривні триває: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

валюта

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 3 червня, на рівні 40,5373 грн/$, порівняно із 40,5001 грн/$ у п'ятницю. Це новий історичний мінімум.

Водночас курс гривні до євро впав на 17 копійок – до 43,9850 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано у середу, коли курс опускався до 43,9708 грн за євро.

Офіційний курс долара НБУ на 3 червня

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2166) гривня (1543) курс (1496) НБУ (9275) обмін валюти (699)


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Топ коментарі
+12
Зебіли, ржемо чи йдіть у сраку?
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31.05.2024 16:24
+11
Бюджет не сходится. Отсюда и новые акцизы на все, в том числе и на топливо. Новые тарифы по 4,32 за кВт без градации потребления. Лампочка, ноутбук и холодильник - вот вам 500 грн в месяц за свет. Если электроплита - то выбирайте сами - или включать плиту и смотреть на нее- или покупать еду и есть холодной. А это еще они не посчитали по концу месяца сколько налогов они потеряли от тех сотен тысяч которые официально с работы уволились по мобилизационному закону, а сколько по домам спрятались.
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31.05.2024 16:27
+7
Всі хто вибирав ЗЕ - не соромтесь, є ж ще Арестович. Я знаю ви хочете
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31.05.2024 16:29
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Зебіли, ржемо чи йдіть у сраку?
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31.05.2024 16:24 Відповісти
Бюджет не сходится. Отсюда и новые акцизы на все, в том числе и на топливо. Новые тарифы по 4,32 за кВт без градации потребления. Лампочка, ноутбук и холодильник - вот вам 500 грн в месяц за свет. Если электроплита - то выбирайте сами - или включать плиту и смотреть на нее- или покупать еду и есть холодной. А это еще они не посчитали по концу месяца сколько налогов они потеряли от тех сотен тысяч которые официально с работы уволились по мобилизационному закону, а сколько по домам спрятались.
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31.05.2024 16:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VVcSagzqa-g https://www.youtube.com/watch?v=VVcSagzqa-g

Виборці Слуг Наріду
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31.05.2024 16:31 Відповісти
І обов'язково тоді було "хохла" з довгими вусами та у вишиванці серед тих тунеядців та алкоголіків показати...
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31.05.2024 17:54 Відповісти
То не виборці, то теперішні депутати від зеленої сволоти!
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01.06.2024 09:02 Відповісти
Всі хто вибирав ЗЕ - не соромтесь, є ж ще Арестович. Я знаю ви хочете
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31.05.2024 16:29 Відповісти
Арестовича виженули з зеленої команди, будуть шукати наступника серед своїх, там молодих та "здібних" - кожен другий.
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31.05.2024 22:30 Відповісти
Україна повинна бути парламентською !
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01.06.2024 05:24 Відповісти
Та вже вибрали парламент. Рятуйся, хто може!
Якщо бидло допускати на виборчі дільниці, то й депутати будуть -- бидло.
Геть загальне виборче право!!
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01.06.2024 09:06 Відповісти
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31.05.2024 16:33 Відповісти
https://biz.censor.net/user/467780 4,32 кВт за час .Ні не висточить 500 грв . , 765 це мінімум . Як що лампочка 15 Вт , холодильник 160 Вт , та ноут 140 Вт
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31.05.2024 16:44 Відповісти
Богдан

@boikobogdan1

·

https://x.com/boikobogdan1/status/1796427666310267301 7 ч

Про Батл між Гонтаревою і НБУ.Гонтарева звинувачує Пишного в Змові із Єрмаком.Штучно тримаючи курс"спалено"мільярди дол.резервів.За відкати для Охвісу(1.0млд.$)Була здійснена афера"сільная грівна"!Тепер Пишний запустив зворотку"Ефектівная Грівна"!Чекайте курс 50гр.за Дол! Амінь!
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31.05.2024 16:55 Відповісти
друкуйте грощі зебіли
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31.05.2024 16:57 Відповісти
Це саме те, чого нам не вистачало Скоро будемо всі мільйонерами от тільки від цього сумно
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31.05.2024 19:40 Відповісти
"Мудрий нарід73%" формату 2019 року за 5 років ЦІ та ЦЕЙ перетворили в біомасу73% формату 2024 року ... і роблять з біомасою що завгодно, вона навіть не сперечається і всім задоволена , бо покірно мовчить !

Давай , Вова , зроби біомасу73% ще раз , а потім ще раз , а потім знову зроби ... надай задоволення адекватному наріду25%!
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01.06.2024 01:09 Відповісти

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