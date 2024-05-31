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Новини
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У Мінсоцполітики порадили українцям самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати, скільки зможуть

пенсія

Через демографічні проблеми держава не зможе платити високі соціальні пенсії, тому українцям варто вже зараз відкладати кошти на життя у похилому віці і готуватися працювати стільки, скільки буде можливо.

Про це перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо".

Вона запевнила, що держава продовжуватиме платити пенсії із солідарної пенсійної системи, проте вони будуть невеликими.

"Солідарні пенсії будуть, це гарантія від держави. Але солідарні пенсії зазвичай у європейських країнах – це мінімальна гарантія, а якщо людина хоче собі високу пенсію, то вона здійснює накопичення під час життя", – сказала заступниця міністра.

Марчак зауважила, що у США солідарних пенсій взагалі немає і громадяни мають накопичувати кошти для життя на пенсії самостійно.

"В Україні ми маємо побудувати три елементи пенсійної системи: солідарні пенсії вже є... Крім того, нам треба починати роботу над запровадженням загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи, бо демографічна ситуація у нас вже зараз дуже критична. У нас сьогодні один платник податків забезпечує пенсію для одного пенсіонера. Надалі ситуація, скоріше за все буде погіршуватися", – розповіла посадовиця.

Тому вона рекомендувала українцям вже зараз почати відкладати додаткові кошти на пенсію і готуватися працювати, поки це буде можливо.

"Тому перше – здійснювати накопичення для самого себе, навіть поки немає ще накопичувальної обов'язкової системи, накопичувати на свій власний рахунок", – порадила заступниця міністра.

"Друге – ми маємо бути країною активного довголіття. Тобто ми маємо бути зацікавлені і маємо бути спроможні працювати так довго, як ми зможемо. Загальний пенсійний вік в Україні соьогодні коливається від 60 років до 65. Часто ми маємо ситуацію, коли люди достроково виходять на пенсію. Але, як суспільство, ми маємо готуватися до того, що кожен з нас заробляє собі на життя, є активним економічно, соціально, так довго, як може, і виходить на пенсію вже справді тоді, коли фізично не може себе забезпечувати", – додала Марчак.

Читайте також: Запровадження накопичувальних пенсій до завершення війни не буде, – Мінсоцполітики

Як повідомлялося, у квітні 2024 року Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт №9212 про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення, ініційований депутатами від "Слуги народу". Спочатку він передбачав запровадження вже з 2024 року другого рівня пенсійної системи – обов'язкових накопичувальних пенсій, які на першому етапі співфінансуватиме держава.

У вересні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що влада планує запустити накопичувальну пенсійну систему у 2025 році.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Мінфін підтримує запровадження накопичувальних пенсій, але має застереження щодо спроможності профінансувати ці зміни під час повномасштабної війни.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: Пенсійна реформа від "Слуг народу": Кому віддадуть пенсійні накопичення українців

Автор: 

пенсіонери (430) пенсійна реформа (270) пенсія (683) Міністерство соціальної політики (663)


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Топ коментарі
+33
Пенсії суддям, прокурвам, мусорам, чиновникам, також платіть із солідарної системи. Той пісєц у країні - їх рук справа у тому числі.
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31.05.2024 17:49
+31
Обмежте розмір усіх без винятку пенсій у 30...35 тис грн у вистачить на всіх пенсіонерів, бо судді, прокурори, держ. високопосадовці, вищий офіцерський склад (а дехто з них навіть і не воював!) висмокчуть увесь пенсійний фонд.
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31.05.2024 17:47
+25
Читая новости, я просто уже в голос ору с того, что при каждом повышении тарифов\акцизов\налогов\ увеличения регуляции бизнеса, короче ухудшении жизни с точки зрения бытового потребителя, они делают референс в сторону Европы - говорят, посмотрите на Европу - там также. Країна мрій, другого слова не назовешь. А так все стабильно по лору Украины - каждый следующий год, хуже предыдущего.
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31.05.2024 17:43
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Колись читав статистику що 10% пенсіонерів з'їдають 90% грошей пенсійного фонду. То може почніть з цього. Бо фонд все ж таки поки що солідарний.
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31.05.2024 18:57 Відповісти
Швиденько гроши відкладайте і державі їх давайте тільки потім не дивуйтесь що ці накопичення перетворилися на папір Це вже було
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31.05.2024 19:14 Відповісти
А хіба робота після пенсії не буде множити безробіття і тим самим стимулювати відтік робочої сили з країни?
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31.05.2024 19:27 Відповісти
не буде, якщо ЗП буде 200 євро
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31.05.2024 21:58 Відповісти
Суддям і ментам благаю платити по повній. Вони заробили.А на інших по.уй- нехай ..башать
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31.05.2024 19:32 Відповісти
А це те, про що я багато разів писав.
Ну що, пенсики войовничі, думали що без наслідків буде те що на фронті перемелюються працездатні людські ресурси України в промисловій кількості? Чи те що ви так захопились полюванням на "ухилянтів", що вже скоро лишитесь без молоді і без пенсій і з пальцем в сраці.
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31.05.2024 19:42 Відповісти
а ви шалунішка
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01.06.2024 05:44 Відповісти
так Зєля Підєрмачний і його "слуги народу" усією бандою мародерів саме над цим саме тепер і працюють, аби забезпечити пристойну старість навіть своїм прапрапраонукам..
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31.05.2024 19:53 Відповісти
Пенсійний збір також відміняється?
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31.05.2024 20:00 Відповісти
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01.06.2024 18:53 Відповісти
Зате судді отримують пенсії по 200-300 тис грн в місяць. У них кризи нема.
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31.05.2024 20:06 Відповісти
то йм на туалетний папір
90% вони живуть за хабарі
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01.06.2024 05:42 Відповісти
Ну так зачем теперь работать официально? Все в тень
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31.05.2024 21:09 Відповісти
Ось така зелена казочка малятко....."Нука все вместе, уши развесте ...!"
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31.05.2024 21:17 Відповісти
Ну вот один вопрос - ЧТО ОНИ КУРЯТ ????!!!!! но по ходу такие госслужащие МНОГОБОРЦЫ !!!!!
Вышел на пенсию в 50 лет по горячему стажу. На выходе поимел кучу хронических заболеваний ! На сегодня уже потверждено что надо делать три операции !!!!! Ввиду того что медуслуги гоняются за пациентом то одна только одна стоимость озвученная медиками 12 000 грн !!!!! А пенсия 5000 грн!!!И это черным так сказать налом !!! Экономить не получитсЯ. Тут действует принцип КАК ЗАПЛОТИШ ТАК И ПОЛЕЧАТ !!! Печальный опыт экономии уже есть. Мдааа - дальше одни маты
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31.05.2024 21:18 Відповісти
А хто називав Улляну Супрун "доктор смерть"? Усі запроваджені нею реформи зелені відмінили.
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31.05.2024 22:16 Відповісти
А зараз питання , я мені повернуть усі ЕСВ ,що я платив ?Просто хоча б на якийсь рахунок ? Чи все вже розкрадено до нас? Тоді ідіть у дупу зі своїми порадами !
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31.05.2024 22:01 Відповісти
"Добрий вечір, джентельмени,
Розгортаються знамена.
Нах...я мені система,
Що працює проти мене?" (с)
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31.05.2024 22:01 Відповісти
Ви ба скільки пісак зараз з'явилося, а не ви голосували за ЗЕЛЮ? У мене на роботі зараз в кого не спитай, усі не голосували ЗЕЛЮ, я до усїрачки спорился з ними щоб не голосували за цей непотріб, але марна справа. А зараз у їх як в той приказки "Нечего на зеркало пинять коль рожа у самого крива"
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31.05.2024 22:08 Відповісти
деяки кажуть - я взагалі не голосував
я кажу - так ти ще більший дебіл
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01.06.2024 05:40 Відповісти
А не ви голосували за Януковича?
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31.05.2024 22:14 Відповісти
То навіщо тоді потрібен пенсійний фонд?
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31.05.2024 22:46 Відповісти
Щоб утримувати ******** свору прокурорів, суддів, чиновників та іншу падаль яка сосе кров із звичайних українців.
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01.06.2024 18:57 Відповісти
А до цього, 30 років держава виходить сплачувала високі соціальні пенсії?
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31.05.2024 22:59 Відповісти
Українці і так це роблять.Згадайте своїх бабусь чи батьків.Ніхто на пенсії не сидить.
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31.05.2024 22:59 Відповісти
Скоріше, вони просто хочуть ввести ще один податок, щоби додатково обкласти ним українців.
Накопичувальна пенсія, якщо вона і має бути, то добровільною. Але люди самі і так відкладають собі гроші, хто як може.
А обов'язкова "накопичувальна" означатиме, що замість відкласти гроші, у вас їх просто заберуть. І хто, і що, і як з ними буде робити, і скільки ви на цьому будете втрачати - найголовніше питання. Аж до того, що фонд, яким вам "люб'язно" нав'яжуть "прогорить" разом з вашими заощадженняии, а всі "гаранти" просто "умиють руки".
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01.06.2024 07:39 Відповісти
А ларчик открывается просто - нужно просто разрешить действовать в Украине западным пенсионным фонам с высокой репутацией.
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01.06.2024 10:35 Відповісти
Марчак зауважила, що у США солідарних пенсій взагалі немає і громадяни мають накопичувати кошти для життя на пенсії самостійно. Джерело: https://biz.censor.net/n3492326
Україна не США а європейська країна.А щоб довго працювати,потрібно здоров'я.
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31.05.2024 23:02 Відповісти
Марчак зауважила, що у США солідарних пенсій взагалі немає і громадяни мають накопичувати кошти для життя на пенсії самостійно. Джерело: https://biz.censor.net/n3492326
А марчак не зауважила, що у США працівник + роботодавець не платить 40% від кожної зарплати ЄСВ?
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31.05.2024 23:19 Відповісти
Я б ще додав до порад "готуватися працювати, скільки зможуть в США, Польщі, Німеччині тощо".

Як про пенсійний вік і тарифи - "дивіться як у США і Європі". Як про зарплати, медичне страхування і доступну іпотеку - "ми ж не США і не Європа".
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31.05.2024 23:48 Відповісти
До речі про США. Там будь-хто, хто прослужив в збройних силах пару років, отримує статус ветерана і право на надбавку до майбутньої заробленої пенсії на рівні десь 1,5-2 тис. доларів (в залежності від звання і посади).
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01.06.2024 00:39 Відповісти
А ще забули що купа людей, в тих же таки США сидить на соц допомозі від держави і навіть ніде не працює.
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01.06.2024 07:41 Відповісти
Все вони добре знають. Просто ця цинічна мразота, яка зараз при владі, завжди згадує тільки про ту частину, яка їм вигідна.
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01.06.2024 13:41 Відповісти
Мінсоцполітики, перш ніж пропонувати українцям "працювати скільки зможуть" варто було б прокоментувати два наступні аспекти.
1. Наприклад, в Ізраїлі податки разом з пенсійними внесками складають приблизно 50% (теж саме в більшості країни Заходу, тобто в цивілізації до якої ми ніби прагнемо). В Україні до 2018 року було приблизно те саме, але потім Уряд "чомусь" позбавив роботодавців необхідності сплачувати в ПФУ близько 40% від фонду заробітної плати. І після цього ПФУ волає про нестачу коштів?
2. Навіть при теперішніх 20% єдиного податку в пенсійний фонд теж виходить не все гаразд з арифметикою. Людина працює 40 років (від 20 до 60), сплачуючи в ПФУ 20%. Сплачених грошей на скільки має вистачити, щоб отримувати пенсію в 40% від зарплатні (при тому, що платників стільки ж скільки пенсіонерів, як стверджує Мінсоцполітики), 40% це розмір пенсії при 40 роках страхового стажу? Правильно, має вистачити на 20 років! І це ще не враховуючи депозитні відсотки за використання Фондом грошей протягом десятиліть. Ну і скільки пенсіонерів доживає до 80? Тож маємо, як мінімум, не ефективне оперування отриманими коштами пенсійним фондом.

Дуже хотілося почути ці питання до Уряду та ПФУ не від дилетанта на кшталт мене, а від поважних експертів, які формують громадську думку. І ще мені б дуже хотілося, щоб жоден посадовець ПФУ (якому не вистачає грошей) не отримував зарплатню, вищу за середню по країні. Якщо урядовці не зможуть знайти кандидата на посаду голови ПФУ, який би погодився працювати на таких умовах, то можу запропонувати свою скромну персону (топ-менеджерський досвід маю, а також маю дуже чітке уявлення, зважаючи на цей досвід, на скільки все в нас прогнило і на скільки ми в цьому плані близькі до рашки, а не до цивілізованого світу).
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01.06.2024 00:36 Відповісти
Марчак зауважила, що у США солідарних пенсій взагалі немає і громадяни мають накопичувати кошти для життя на пенсії самостійно.

Вам нагло врут. В США есть солидарная пенсия. Я плачу 6% с каждого пейчека. Чтобы заработать минимальную солидарную пенсию надо отработать минимум 10лет.
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01.06.2024 01:04 Відповісти
"Мудрий нарід73%" формату 2019 року за 5 років ЦІ та ЦЕЙ перетворили в біомасу73% формату 2024 року ... і роблять з біомасою що завгодно, вона навіть не сперечається і всім задоволена , бо покірно мовчить !

Давай , Вова , зроби біомасу73% ще раз , а потім ще раз , а потім знову зроби ... надай задоволення адекватному наріду25%!
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01.06.2024 01:10 Відповісти
зе-мразі
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01.06.2024 05:46 Відповісти
В такому випадку скасувати пенсійний податок, щоб українці змогли б відкладати гроші на старість, а також не утримувати на своїй шиї працівників Мінсоцполітики, Укренерго, поліцаїв, прокуратуру, слідчих, суддів. Дивишся в Україні будуть найкращі школи, лікарні, а також щасливі українці.
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01.06.2024 07:06 Відповісти
короче, переселяемся у сша???)
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01.06.2024 07:36 Відповісти
Так вже відкладали - і ті що відкладали вже давно в могилах а на їх відкладених грошах "виросла" купа бандитів які дітям і внукам тих що відкладали пропонують знову відкладати! Щоб ви БАНДЮГИ вже всі попихнулись тими грішми!
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01.06.2024 08:14 Відповісти
Для того, что бы понять сущность этого решения и предупреждения, надо внимательно рассмотреть цитату одной из высокопоставленных особ Белого Дома USA V. Nuland, во время очередного своего визита в Украину. Именно США сейчас дают нам деньги на обеспечение социальных нужд, зарплаты бюджетникам. Да, именно они и больше не одна страна-партнёр!!!
А она сказала дословно цитирую: "Вам, уважаемый Владимир Зеленский, надо очень серьёзно пересмотреть в сторону уменьшения расходные бюджетные статьи на культуру, спорт, науку, образование, социальную политику, пенсионное обеспечение, медицинское страхование, дотации детских воспитательных учреждений. Нет, можно конечно же иначе, и дальше просто выбрасывать так необходимые Вашей стране деньги на снаряды в некуда! Но тогда учтите, армия рф уже имеет конкретные планы на взятие Харькова, Чернигова, Сум, Житомира, Ровно что бы отрезать и блокировать Киев, а потом штурмом взять и само сердце Украины. Выбор остаётся за правительством Украины." Это было сказано ещё в марте 2024 года. Уже тогда в Пентагоне знали о готовящимся наступлении на Волчанск и поход армии рф на Харьков.
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01.06.2024 08:56 Відповісти
Шкода шо не можна пєрєсматрєть асфальт, готелі в кабо верде і нові яхти. Бо буде дужн боляче.
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01.06.2024 10:09 Відповісти
пенсійна бандитська система не може даже заплатити 3000 грн. /міс, 5 млн. пенсів живуть на 3000 грн.!!! як вони виживають???
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01.06.2024 10:14 Відповісти
Ну млять, филисофы на арифмометрах!
Если в Украине на одного работающего, который платит 20%, один пенсионер - посчитайтей 20% от средней зарплаты и получите реальную пенсию!
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01.06.2024 10:40 Відповісти
Амфаш

Пан щось чував про працюючих пенсів? Їх у нас 28% між іншим. Офіційно працюючих!
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01.06.2024 19:30 Відповісти
и что? Они учитываются и как работающие, и как пенсионеры
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02.06.2024 10:08 Відповісти
Питання- а взагагалі навіщо нам тодімін соц політики?Для чого ми цю ХВОЙДУ дарину марчак утримуємо? І саме головне - що коштів шмара говорить не буде - іменно платникам податків...А спец пенсії суддям ,мусорам,і тд грошей хватить.,...вони не розуміють,що доведуть людей до ручки....ця хвойда думає зелена втече скоро- та тобі закордоном і твоїм дітям і всій мерещенній зеленій владі- люди булуть в паганівашірила плювати ....ще все в переді.....
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01.06.2024 10:55 Відповісти
Пенсіонери відкриють ютуб-канали,ті будуть бідкатися одне одному.
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01.06.2024 11:13 Відповісти
Коли вже ця всрата влада дасть українцям справді слушну пораду - вішатись
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01.06.2024 12:30 Відповісти
ЗАПРОСТО!!!
Тільки... ПОВЕРНІТЬ усі мої ПОДАТКИ та ПЕНСІЙНІ ВНЕСКИ за останні 30 років!
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01.06.2024 13:13 Відповісти
Цю заяву зробила Дарина Марчак - заступниця міністра соціальної політики. Згідно Декларації її заробітна платня за 2023 рік складала 105750 грн на місяць. Так що затягуйте пояси.
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01.06.2024 13:24 Відповісти
А її чоловік згідно декларації, працює на компанію Смарт Холдінг рашиста Новінського, та отримував за 2023 рік зп більше 260 тис на місяць.
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01.06.2024 13:27 Відповісти
Скоріше за все, ця сума їй декілька разів сходити в ресторан. Мін соц політики - це така корупційна структура, що заступник міністра не може там жити лише на зп.
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01.06.2024 13:51 Відповісти
Державі потрібні активні дойні корови
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01.06.2024 13:45 Відповісти
Добре. То Мінсоцполітики вже можна розганяти, виходить?
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01.06.2024 14:46 Відповісти
Боже, дай вырваться из этой прекрасной страны. Не отдают документы с апостилем. Отдайте, и мы сами решим проблемы с нашими пенсиями и со всем остальным
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01.06.2024 18:58 Відповісти
Так і буде. Зрештою, вже мало би бути.
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01.06.2024 23:12 Відповісти
зачем тогда платить пенсионные отчисления? может и министерство соц. политики закрыть, а то едят вкусно и пьют сладко за счет народа, а пенсии сами себе откладайте.
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02.06.2024 13:50 Відповісти
Vinainochka
@Vinainochka
·
2 год
Платити податки маємо всі дружно
Мовчати маємо всі дружно
Хвалити владу маємо всі дружно
А от проблеми кожен має розгрібати самостійно
В нас ідеальна влада і її ̶п̶р̶о̶п̶а̶г̶а̶н̶д̶и̶с̶т̶и̶ лідери🥰
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02.06.2024 17:04 Відповісти
Вчителям можна і відкласти - у них зарплатня - 4 тис евро. А як іншим, котрі не судді, прокурори, менти......
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02.06.2024 17:06 Відповісти
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