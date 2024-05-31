У Мінсоцполітики порадили українцям самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати, скільки зможуть

Через демографічні проблеми держава не зможе платити високі соціальні пенсії, тому українцям варто вже зараз відкладати кошти на життя у похилому віці і готуватися працювати стільки, скільки буде можливо.

Про це перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо".

Вона запевнила, що держава продовжуватиме платити пенсії із солідарної пенсійної системи, проте вони будуть невеликими.

"Солідарні пенсії будуть, це гарантія від держави. Але солідарні пенсії зазвичай у європейських країнах – це мінімальна гарантія, а якщо людина хоче собі високу пенсію, то вона здійснює накопичення під час життя", – сказала заступниця міністра.

Марчак зауважила, що у США солідарних пенсій взагалі немає і громадяни мають накопичувати кошти для життя на пенсії самостійно.

"В Україні ми маємо побудувати три елементи пенсійної системи: солідарні пенсії вже є... Крім того, нам треба починати роботу над запровадженням загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи, бо демографічна ситуація у нас вже зараз дуже критична. У нас сьогодні один платник податків забезпечує пенсію для одного пенсіонера. Надалі ситуація, скоріше за все буде погіршуватися", – розповіла посадовиця.

Тому вона рекомендувала українцям вже зараз почати відкладати додаткові кошти на пенсію і готуватися працювати, поки це буде можливо.

"Тому перше – здійснювати накопичення для самого себе, навіть поки немає ще накопичувальної обов'язкової системи, накопичувати на свій власний рахунок", – порадила заступниця міністра.

"Друге – ми маємо бути країною активного довголіття. Тобто ми маємо бути зацікавлені і маємо бути спроможні працювати так довго, як ми зможемо. Загальний пенсійний вік в Україні соьогодні коливається від 60 років до 65. Часто ми маємо ситуацію, коли люди достроково виходять на пенсію. Але, як суспільство, ми маємо готуватися до того, що кожен з нас заробляє собі на життя, є активним економічно, соціально, так довго, як може, і виходить на пенсію вже справді тоді, коли фізично не може себе забезпечувати", – додала Марчак.

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Як повідомлялося, у квітні 2024 року Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт №9212 про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення, ініційований депутатами від "Слуги народу". Спочатку він передбачав запровадження вже з 2024 року другого рівня пенсійної системи – обов'язкових накопичувальних пенсій, які на першому етапі співфінансуватиме держава.

У вересні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що влада планує запустити накопичувальну пенсійну систему у 2025 році.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Мінфін підтримує запровадження накопичувальних пенсій, але має застереження щодо спроможності профінансувати ці зміни під час повномасштабної війни.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: Пенсійна реформа від "Слуг народу": Кому віддадуть пенсійні накопичення українців