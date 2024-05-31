У Мінсоцполітики порадили українцям самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати, скільки зможуть
Через демографічні проблеми держава не зможе платити високі соціальні пенсії, тому українцям варто вже зараз відкладати кошти на життя у похилому віці і готуватися працювати стільки, скільки буде можливо.
Про це перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо".
Вона запевнила, що держава продовжуватиме платити пенсії із солідарної пенсійної системи, проте вони будуть невеликими.
"Солідарні пенсії будуть, це гарантія від держави. Але солідарні пенсії зазвичай у європейських країнах – це мінімальна гарантія, а якщо людина хоче собі високу пенсію, то вона здійснює накопичення під час життя", – сказала заступниця міністра.
Марчак зауважила, що у США солідарних пенсій взагалі немає і громадяни мають накопичувати кошти для життя на пенсії самостійно.
"В Україні ми маємо побудувати три елементи пенсійної системи: солідарні пенсії вже є... Крім того, нам треба починати роботу над запровадженням загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи, бо демографічна ситуація у нас вже зараз дуже критична. У нас сьогодні один платник податків забезпечує пенсію для одного пенсіонера. Надалі ситуація, скоріше за все буде погіршуватися", – розповіла посадовиця.
Тому вона рекомендувала українцям вже зараз почати відкладати додаткові кошти на пенсію і готуватися працювати, поки це буде можливо.
"Тому перше – здійснювати накопичення для самого себе, навіть поки немає ще накопичувальної обов'язкової системи, накопичувати на свій власний рахунок", – порадила заступниця міністра.
"Друге – ми маємо бути країною активного довголіття. Тобто ми маємо бути зацікавлені і маємо бути спроможні працювати так довго, як ми зможемо. Загальний пенсійний вік в Україні соьогодні коливається від 60 років до 65. Часто ми маємо ситуацію, коли люди достроково виходять на пенсію. Але, як суспільство, ми маємо готуватися до того, що кожен з нас заробляє собі на життя, є активним економічно, соціально, так довго, як може, і виходить на пенсію вже справді тоді, коли фізично не може себе забезпечувати", – додала Марчак.
Як повідомлялося, у квітні 2024 року Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт №9212 про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення, ініційований депутатами від "Слуги народу". Спочатку він передбачав запровадження вже з 2024 року другого рівня пенсійної системи – обов'язкових накопичувальних пенсій, які на першому етапі співфінансуватиме держава.
У вересні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що влада планує запустити накопичувальну пенсійну систему у 2025 році.
Водночас міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Мінфін підтримує запровадження накопичувальних пенсій, але має застереження щодо спроможності профінансувати ці зміни під час повномасштабної війни.
Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: Пенсійна реформа від "Слуг народу": Кому віддадуть пенсійні накопичення українців
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Ну що, пенсики войовничі, думали що без наслідків буде те що на фронті перемелюються працездатні людські ресурси України в промисловій кількості? Чи те що ви так захопились полюванням на "ухилянтів", що вже скоро лишитесь без молоді і без пенсій і з пальцем в сраці.
90% вони живуть за хабарі
Вышел на пенсию в 50 лет по горячему стажу. На выходе поимел кучу хронических заболеваний ! На сегодня уже потверждено что надо делать три операции !!!!! Ввиду того что медуслуги гоняются за пациентом то одна только одна стоимость озвученная медиками 12 000 грн !!!!! А пенсия 5000 грн!!!И это черным так сказать налом !!! Экономить не получитсЯ. Тут действует принцип КАК ЗАПЛОТИШ ТАК И ПОЛЕЧАТ !!! Печальный опыт экономии уже есть. Мдааа - дальше одни маты
Розгортаються знамена.
Нах...я мені система,
Що працює проти мене?" (с)
я кажу - так ти ще більший дебіл
Накопичувальна пенсія, якщо вона і має бути, то добровільною. Але люди самі і так відкладають собі гроші, хто як може.
А обов'язкова "накопичувальна" означатиме, що замість відкласти гроші, у вас їх просто заберуть. І хто, і що, і як з ними буде робити, і скільки ви на цьому будете втрачати - найголовніше питання. Аж до того, що фонд, яким вам "люб'язно" нав'яжуть "прогорить" разом з вашими заощадженняии, а всі "гаранти" просто "умиють руки".
Україна не США а європейська країна.А щоб довго працювати,потрібно здоров'я.
А марчак не зауважила, що у США працівник + роботодавець не платить 40% від кожної зарплати ЄСВ?
Як про пенсійний вік і тарифи - "дивіться як у США і Європі". Як про зарплати, медичне страхування і доступну іпотеку - "ми ж не США і не Європа".
1. Наприклад, в Ізраїлі податки разом з пенсійними внесками складають приблизно 50% (теж саме в більшості країни Заходу, тобто в цивілізації до якої ми ніби прагнемо). В Україні до 2018 року було приблизно те саме, але потім Уряд "чомусь" позбавив роботодавців необхідності сплачувати в ПФУ близько 40% від фонду заробітної плати. І після цього ПФУ волає про нестачу коштів?
2. Навіть при теперішніх 20% єдиного податку в пенсійний фонд теж виходить не все гаразд з арифметикою. Людина працює 40 років (від 20 до 60), сплачуючи в ПФУ 20%. Сплачених грошей на скільки має вистачити, щоб отримувати пенсію в 40% від зарплатні (при тому, що платників стільки ж скільки пенсіонерів, як стверджує Мінсоцполітики), 40% це розмір пенсії при 40 роках страхового стажу? Правильно, має вистачити на 20 років! І це ще не враховуючи депозитні відсотки за використання Фондом грошей протягом десятиліть. Ну і скільки пенсіонерів доживає до 80? Тож маємо, як мінімум, не ефективне оперування отриманими коштами пенсійним фондом.
Дуже хотілося почути ці питання до Уряду та ПФУ не від дилетанта на кшталт мене, а від поважних експертів, які формують громадську думку. І ще мені б дуже хотілося, щоб жоден посадовець ПФУ (якому не вистачає грошей) не отримував зарплатню, вищу за середню по країні. Якщо урядовці не зможуть знайти кандидата на посаду голови ПФУ, який би погодився працювати на таких умовах, то можу запропонувати свою скромну персону (топ-менеджерський досвід маю, а також маю дуже чітке уявлення, зважаючи на цей досвід, на скільки все в нас прогнило і на скільки ми в цьому плані близькі до рашки, а не до цивілізованого світу).
Вам нагло врут. В США есть солидарная пенсия. Я плачу 6% с каждого пейчека. Чтобы заработать минимальную солидарную пенсию надо отработать минимум 10лет.
Давай , Вова , зроби біомасу73% ще раз , а потім ще раз , а потім знову зроби ... надай задоволення адекватному наріду25%!
А она сказала дословно цитирую: "Вам, уважаемый Владимир Зеленский, надо очень серьёзно пересмотреть в сторону уменьшения расходные бюджетные статьи на культуру, спорт, науку, образование, социальную политику, пенсионное обеспечение, медицинское страхование, дотации детских воспитательных учреждений. Нет, можно конечно же иначе, и дальше просто выбрасывать так необходимые Вашей стране деньги на снаряды в некуда! Но тогда учтите, армия рф уже имеет конкретные планы на взятие Харькова, Чернигова, Сум, Житомира, Ровно что бы отрезать и блокировать Киев, а потом штурмом взять и само сердце Украины. Выбор остаётся за правительством Украины." Это было сказано ещё в марте 2024 года. Уже тогда в Пентагоне знали о готовящимся наступлении на Волчанск и поход армии рф на Харьков.
Если в Украине на одного работающего, который платит 20%, один пенсионер - посчитайтей 20% от средней зарплаты и получите реальную пенсию!
Пан щось чував про працюючих пенсів? Їх у нас 28% між іншим. Офіційно працюючих!
Тільки... ПОВЕРНІТЬ усі мої ПОДАТКИ та ПЕНСІЙНІ ВНЕСКИ за останні 30 років!
@Vinainochka
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2 год
Платити податки маємо всі дружно
Мовчати маємо всі дружно
Хвалити владу маємо всі дружно
А от проблеми кожен має розгрібати самостійно
В нас ідеальна влада і її ̶п̶р̶о̶п̶а̶г̶а̶н̶д̶и̶с̶т̶и̶ лідери🥰