Генсек НАТО запропонував виділяли 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні щорічно

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує, щоб щорічне фінансування союзниками військової допомоги Укрраїні складало щонайменше 40 млрд євро.

Про це Столтенберг заявив на пресконференції після неформального засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу 31 травня, передає Інтерфакс-Україна.

"Я запропонував, щоб союзники взяли на себе річні фінансові зобов'язання щодо України. Від початку повномасштабної війни у 2022 році, союзники надали близько 40 млрд євро військової допомоги Україні щороку. Ми маємо забезпечувати принаймні цей рівень підтримки щороку так довго, як це необхідно. Я також запропонував, щоб союзники розділили це навантаження порівну. Це покращить відповідальність і надасть Україні передбачуваності, яка потрібна їй для довгострокового планування", – пояснив Столтенберг.

Він також додав, що НАТО має відігравати більшу координаційну роль у постачанні обладнання та навчання Україні.

"Практично вся військова допомога Україні – 99% – йде від союзників по НАТО. Тому є сенс, щоб у цих зусиллях НАТО відігравало більшу роль. Це дасть нам змогу використати структуру НАТО, поставити нашу підтримку на стійке підґрунтя, надаючи більше передбачуваності Києву й вирішуючи як негайні, так і довгострокові потреби", – сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що "ми всі хочемо зупинити цю війну".

"Але парадокс у тому, що що краще ми приготуємося до довгого шляху, то швидше ця війна закінчиться. Росія повинна зрозуміти, що вона не зможе нас перечекати", – резюмував Столтенберг.

У квітні цього року Столтенберг виражав упевненість, що фонд військової підтримки України на $100 млрд створять до липня.

До того Столтенберг заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро. Згодом він уточнив, що дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України тривають і відбуваються спільно з українською стороною.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна підтримує пропозицію генерального секретаря НАТО, але "в нинішній фінансовій моделі" її реалізація малоймовірна.