"Енергоатом" витратить 280 мільйонів на протипожежні роботи на Південноукраїнській АЕС за секретними цінами

Держкомпанія НАЕК "Енергоатом" 28 травня за результатами тендеру уклала договір із ТОВ "Атоменергоресурс" на виконання робіт для підвищення пожежної безпеки кабельного господарства Південноукраїнської АЕС на 279 млн грн.

За умовами угоди, роботи мають виконати до кінця листопада, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, підрядник має відновити вогнезахисні покриття кабельних трас, відремонтувати кабельні проходки і вогнезатримуючі пояси у кабельних трасах. Фірма використає вогнезахисні матеріали Pyro-Safe Flammotect-A, Flammoplast SP-A2 і Dekorlack SP2 та мінеральну вату Pyro-Safe виробництва "svt" (Німеччина). Роботи оплачуватимуть протягом пів року після виконання.

При цьому замовник не оприлюднив підсумкову відомість ресурсів та кошториси, що не дозволяє порівняти ціни будматеріалів із ринковими.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Читайте також: "Енергоатом" припинить платити зарплати працівникам окупованої Запорізької АЕС

Столичним "Атоменергоресурсом" володіє Олег Рудченко, а керує Віталій Бурда.

Фірма зі створення в 2020 році отримала підрядів на 326 млн грн. Вона почала в 2021 році із дрібних підрядів бюджетних установ на протипожежні роботи і товари. У 2022 році фірма виграла торги філії "ВП "Рівненська АЕС" АТ "НАЕК "Енергоатом" щодо поставки матеріалів Pyro-Safe, після чого вже в 2023 році стала отримувати великі підряди атомників щодо вогнезахисних робіт.