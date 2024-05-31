Змінити дані місце проживання: У "Дії" почали тестувати нову послугу

Міністерство цифрової трансформації запускає на порталі "Дія" послугу актуалізації даних у Реєстрі територіальної громади, де містяться дані про місце проживання, і запрошує взяти учать у бета-тестуванні цієї функції.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

Кому знадобиться послуга

Нова функція підійде тим, у кого:

не формується витяг про місце проживання;

є помилка в місці проживання в паспорті в "Дії";

змінене прізвище, але інформація про це не оновлена у витязі.

Долучитися до бета-тесту можна тим, хто має ID-картку чи біометричний закордонний паспорт, а також податковий номер.

"Виправляйте помилки та уточнюйте дані за лічені хвилини. Оцініть, наскільки зручно оновити інформацію про себе чи дитину. Зверніть увагу, громадяни старше за 15 років актуалізують дані про своє місце проживання самостійно", – зазначили в Мінцифри.

Де доступна послуга

На даному етапі послуга доступна по Україні, крім Одеси, Миколаєва та деяких громадах з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій, а саме в таких областях:

Харківська – Дворічанська, Вовчанська громади;

Запорізька – Водянська, Чкаловська, Степногірська громади;

Херсонська – Бехтерська, Виноградівська, Мирненська, Тавричанська, Таврійська громади;

Донецька – Вугледарська, Кальчицька, Мангушська, Нікольська громади.

Також послуга недоступна для громадян, у яких зареєстроване місце проживання на території Криму та окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей.

Зареєструвати на тестування можна за посиланням.

Довідково

Проект реалізовується Мінцифрою спільно з Міністерством внутрішніх справ, Державною міграційною службою України та ДП "Документ", за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.