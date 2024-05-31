Відключення електроенергії можуть повернутися на вихідних, – "Укренерго" (оновлено)

Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує можливе повернення до планових обмежень споживання через виведення у плановий ремонт енергоблоків АЕС.

У разі перевищення областями доведених "Укренерго" лімітів споживання обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень, відповідно до затвердженої черговості, повідомляють у пресслужбі компанії.

В "Укренерго" уточнили, що 1 червня ліміти на споживання для промислових і побутових споживачів діятимуть по всій Україні з 18:00 до 23:00. При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

В компанії нагадали, що масовані удари російських військ по українських електростанціях спричинили значний дефіцит в енергетичній системі. Водночас навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування, вони необхідні для підготовки до опалювального сезону.

"Зокрема, виведення на планове обслуговування атомних блоків – необхідний захід, який неможливо скасувати або відтермінувати. Адже від успішності проведення ремонтної кампанії влітку залежить не тільки ефективна робота атомних станцій наступної зими, підготовка до якої триває зараз, а й в цілому ядерна безпека", – наголосили в "Укренерго".

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Як повідомлялося, цього тижня "Укренерго" не обмежувало споживання електроенергії. Цьому сприяло виведення з планових ремонтів двох енергоблоків АЕС.

Однак в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін попереджав, що найближчими днями в ремонт планують вивести чергові атомні блоки, тому відключення світла можуть повернутися.