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Новини
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Відключення електроенергії можуть повернутися на вихідних, – "Укренерго" (оновлено)

світло

Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує можливе повернення до планових обмежень споживання через виведення у плановий ремонт енергоблоків АЕС.

У разі перевищення областями доведених "Укренерго" лімітів споживання обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень, відповідно до затвердженої черговості, повідомляють у пресслужбі компанії.

В "Укренерго" уточнили, що 1 червня ліміти на споживання для промислових і побутових споживачів діятимуть по всій Україні з 18:00 до 23:00. При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

В компанії нагадали, що масовані удари російських військ по українських електростанціях спричинили значний дефіцит в енергетичній системі. Водночас навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування, вони необхідні для підготовки до опалювального сезону.

"Зокрема, виведення на планове обслуговування атомних блоків – необхідний захід, який неможливо скасувати або відтермінувати. Адже від успішності проведення ремонтної кампанії влітку залежить не тільки ефективна робота атомних станцій наступної зими, підготовка до якої триває зараз, а й в цілому ядерна безпека", – наголосили в "Укренерго".

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Як повідомлялося, цього тижня "Укренерго" не обмежувало споживання електроенергії. Цьому сприяло виведення з планових ремонтів двох енергоблоків АЕС.

Однак в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін попереджав, що найближчими днями в ремонт планують вивести чергові атомні блоки, тому відключення світла можуть повернутися.

Автор: 

тарифи (1303) електроенергія (4239) Укренерго (1998) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+9
Готують на ще одне здорожчення електрики?? З 1 липня по 7 грн?
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31.05.2024 19:30
+9
Вони вже ввійшли у смак від єйфорії збагачення на крові, бачать, що ніхто не протестує. Дай звіру палець - відкусить руку.
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31.05.2024 20:00
+7
ні, це схоже на контрольний вистріл
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31.05.2024 19:33
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Готують на ще одне здорожчення електрики?? З 1 липня по 7 грн?
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31.05.2024 19:30 Відповісти
ні, це схоже на контрольний вистріл
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31.05.2024 19:33 Відповісти
Ціну завернули а електроенергії бракує! Не хочете піти за крейсером!
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31.05.2024 19:33 Відповісти
Вони вже ввійшли у смак від єйфорії збагачення на крові, бачать, що ніхто не протестує. Дай звіру палець - відкусить руку.
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31.05.2024 20:00 Відповісти
Потрібно петицію створити про заборону відключень електроенергії коли показують вечірішнє звернення найвеличнішого.
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31.05.2024 20:04 Відповісти
А якщо хтось дивиться у записі в інший час?
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31.05.2024 20:23 Відповісти
Тому відключать газ.
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31.05.2024 21:13 Відповісти
Курва! То треба ще удвічі підвищити тарифи!
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31.05.2024 20:23 Відповісти
Якщо їм не вистачає світла влітку ,коли довгий світловий день і ідеальна температура ,то що восени і взимку будемо тижнями сидіти без світла , зате зекономимо на нових тарифах , коли ці ***** вже нажеруться ,і після цього в зелені ще вистачає нахабства казати що ми повинні мобілізуватись ,а не пішли б ви нахрін ,самі ідіть захищати цю державу ,яка знущається зі своїх громадян,
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31.05.2024 20:38 Відповісти
За підсумками 2023 року НЕК "Укренерго" отримала близько 400 млн грн прибутку, дохід компанії становив 83 млрд грн. Водночас компанія погасила 24 мільярди грн боргів перед учасниками енергоринку. Ще й допомогу партнери нехіло надають.
Де це все поділося?
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31.05.2024 21:13 Відповісти
Похолодало?
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31.05.2024 21:51 Відповісти
ага особливо в обід)))))
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01.06.2024 07:39 Відповісти

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