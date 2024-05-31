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Новини
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Шлях на міжнародні ринки: Закарпатське вино отримало офіційне географічне зазначення

вино

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення – "Закарпаття/Закарпатське вино". Воно буде використовуватися для білих, рожевих та червоних вин, вироблених на території південно-західної частини Закарпатської області, де Паннонська рівнина переходить у схили Карпат.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

"Ця подія є знаковою не тільки для Закарпатського регіону, а й для всієї України, підкреслюючи унікальність української культури та сприяючи її популяризації на міжнародній арені. Реєстрація географічного зазначення "Закарпаття/Закарпатське вино" відкриває нові можливості для українських виробників та сприяє визнанню нашої країни як виноробної нації", – сказав заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Раніше Українська корпорація по виноградарству і виноробній промисловості "Укрвинпром" внесла до відповідного Реєстру США виноградарсько-виноробні зони, що дало Україні офіційне визнання як країни виноробства.

Окрім того, зараз на реєстрації знаходиться бренд Wine of Ukraine, що сприятиме підвищенню міжнародного визнання українських вин.

Як зазначили в Мінекономіки, на рівні з такими брендами, як "Кава" (каталонське ігристе вино) та "Просекко" (виробляється лише в дев'яти провінціях Італії), українське закарпатське вино має шанс стати високоякісним продуктом з усталеними традиціями виробництва, який вийде на європейський ринок і представлятиме Україну на міжнародній арені.

Автор: 

вино (136) реєстрація (279) Закарпатська область (277)


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Поки одні воюють, інші дегустують вина. Це вже дно чи знизу знов постукають?
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31.05.2024 23:31 Відповісти
До чого це? Ти воюєш чи п'єш вино? Я щось не зрозумів?
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02.06.2024 12:16 Відповісти

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