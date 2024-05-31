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Новини
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Податкова та митна служби за травень перевиконали план наповнення бюджету на понад 11 мільярдів

бюджет,госбюджет

За травень цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,6 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Так, за підсумками травня надходження платежів від Державної податкової служби становили 99,8 млрд грн, в тому числі:

  • 42 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
  • 20,2 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 32,8 млрд грн, відшкодовано – 12,7 млрд грн);
  • 17,3 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 11,4 млрд грн – акцизний податок;
  • 5,8 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Державної митної служби склали 48,4 млрд грн.

Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить 108,6% (+12 млрд грн), зокрема:

  • Державна податкова служба – 106,6% (+6,2 млрд грн);
  • Державна митна служба – 112,1% (+5,2 млрд грн).

Загалом, за оперативними даними, за підсумками травня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 227,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, близько 42 млрд грн (станом на 31 травня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.

Автор: 

бюджет (1808) Мінфін (2931) податки (2421)


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Прекрасно. Народ Украіни справно поповнює бюджет. Тепер відзвітуйте, як ви скоротили видатки на утримання чиновницького апарату .
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31.05.2024 22:40 Відповісти
Грабують злиденних ще й вихваляються. Курви податкові, розшифруйте кого зробили жебраками! Вангую що не беню, не чучмівського зятька, не мандатованих слуг урода, не червонця з шевченком (які неочікувано стали о)(уєнними гурівцями Буданова), а тих хто хоч якось ще жеврів. Україна вже стала країною жебраків, недарма люди тікають світ за очі в пошуках кращого життя.
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31.05.2024 23:23 Відповісти
З 17 липня в рейтинг лідерів упевнено увірветься виконавча служба.
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01.06.2024 01:49 Відповісти
думаєте це хіба щось поміняє?
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01.06.2024 07:50 Відповісти
Думаю поміняє дуже сильно) Просто ще не всі це усвідомлюють. Це як в 22 році про "два-три дні, максимум п'ять" говорили, а тепер он як.
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01.06.2024 15:39 Відповісти
План наповнення бюджету це лівацький маразм.

Який план? А якщо бізнес схлопується, бо ви його душите я от не знаю, скільки зароблю завтра. Але у вас уже є план, скільки я маю заробити.

Давайте поверніть планову економіку ще
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01.06.2024 22:33 Відповісти

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