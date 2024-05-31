Податкова та митна служби за травень перевиконали план наповнення бюджету на понад 11 мільярдів
За травень цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,6 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.
Так, за підсумками травня надходження платежів від Державної податкової служби становили 99,8 млрд грн, в тому числі:
- 42 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
- 20,2 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 32,8 млрд грн, відшкодовано – 12,7 млрд грн);
- 17,3 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 11,4 млрд грн – акцизний податок;
- 5,8 млрд грн – рентна плата.
Платежі від Державної митної служби склали 48,4 млрд грн.
Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить 108,6% (+12 млрд грн), зокрема:
- Державна податкова служба – 106,6% (+6,2 млрд грн);
- Державна митна служба – 112,1% (+5,2 млрд грн).
Загалом, за оперативними даними, за підсумками травня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 227,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Крім того, близько 42 млрд грн (станом на 31 травня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.
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Який план? А якщо бізнес схлопується, бо ви його душите я от не знаю, скільки зароблю завтра. Але у вас уже є план, скільки я маю заробити.
Давайте поверніть планову економіку ще