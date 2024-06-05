Ставки за ОВДП продовжують падати: Мінфін розмістив державні облігації на 11,6 мільярда

Міністерство фінансів 4 червня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 11,57 мільярда гривень, знову знизивши ставки за цінними паперами.

Зокрема, Мінфін розмістив річні облігації на 3,01 мільярда гривень під 14,74% річних. Тиждень тому такі ОВДП розміщували зі ставкою дохідності 14,96%, наприкінці квітня вони сягали 16%.

Крім того, від продажу дворічних облігацій залучили 4,22 мільярда гривень. Ставку за ними вдалося знизити до 15,66%, порівняно із 15,90% тиждень тому, наприкінці квітня вона сягала 17%.

Від продажу трирічних облігацій залучили 4,33 мільярда гривень під 16,02%. Тиждень тому Мінфін розміщував такі облігації під 16,57%, а понад місяць тому – під 18,3% річних.

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Як повідомлялося, правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5% із 26 квітня, хоча більшість банкірів очікували її повільнішого зниження.