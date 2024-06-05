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Новини
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Ставки за ОВДП продовжують падати: Мінфін розмістив державні облігації на 11,6 мільярда

ставка,облікова

Міністерство фінансів 4 червня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 11,57 мільярда гривень, знову знизивши ставки за цінними паперами.

Зокрема, Мінфін розмістив річні облігації на 3,01 мільярда гривень під 14,74% річних. Тиждень тому такі ОВДП розміщували зі ставкою дохідності 14,96%, наприкінці квітня вони сягали 16%.

Крім того, від продажу дворічних облігацій залучили 4,22 мільярда гривень. Ставку за ними вдалося знизити до 15,66%, порівняно із 15,90% тиждень тому, наприкінці квітня вона сягала 17%.

Від продажу трирічних облігацій залучили 4,33 мільярда гривень під 16,02%. Тиждень тому Мінфін розміщував такі облігації під 16,57%, а понад місяць тому – під 18,3% річних. 

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Як повідомлялося, правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5% із 26 квітня, хоча більшість банкірів очікували її повільнішого зниження.

Автор: 

держбюджет (1572) держборг (1088) Мінфін (2932) ОВДП (808) облігації (1465)


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А для звичайних людей нормальною мовою написати можна?
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05.06.2024 08:57 Відповісти
Овдп це не для нормальних людей.... якшо не маєш мішка градених грошей-не напрягайся..цебе це не стосується
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05.06.2024 09:30 Відповісти
НБУ запроваджує лібералізацію для олігархів і чиновників, через що шалено знецінюється гривня, і одночасно проводить політику репресій щодо пересічних громадян.
Пишного на нари!
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05.06.2024 12:59 Відповісти

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