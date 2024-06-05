Путін виступить на найбільшому економічному форумі у Росії разом з президентами Болівії та Зімбабве

Російський диктатор Володимир Путін виступить на пленарному засіданні найбільшого у Росії Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму 7 червня, разом із ним виступатимуть президенти Болівії та Зімбабве Луїс Арсе та Еммерсон Мнангагва.

Про це розповів помічник російського лідера Юрій Ушаков, пише місцева редакція Forbes.

"На цьому пленарному засіданні, на центральному засіданні також виступатимуть президент Болівії та президент Зімбабве, вони виступатимуть разом з нашим президентом, потім також разом відповідатимуть на запитання, даватиму особисті коментарі", – сказав Ушаков.

За його словами, під час пленарної сесії Путін дасть оцінку національній та світовій економіці, поділиться своїм баченням політичної ситуації, а також торкнеться національних, промислових та технологічних проектів, питань цифровізації, приватного бізнесу та стимулювання науково-технічного прогресу.

Цього року ПМЕФ пройде з 5 по 8 червня. Пленарну сесію заплановано на 7 червня.

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Як повідомлялося, минулого року організатори найбільшого у Росії Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) включили до його програми низку відомих західних бізнесменів та топменеджерів, які навіть не планували його відвідувати.

До повномасштабного вторгнення в Україну ПМЕФ був вітринним заходом Кремля, де разом із Путіним виступали західні лідери, такі як французький Еммануель Макрон.

Однак минулого року у списку гостей не було іноземних чиновників рангом вище міністрів, навіть з країн, які Росія вважає "дружніми", за винятком першої леді Бурунді.