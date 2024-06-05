НАБУ затримало адвоката компанії брата Найєма на хабарі у справі партнера Коломойського (оновлено)

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань на пропозиції хабаря у сумі $200 тисяч.

"Кошти пропонувались детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування", – йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ.

Там уточнили, що йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.

У середу, 5 червня, адвокату повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди службовій особі).

"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", – додали у НАБУ.

Своєю чергою Юридична компанія "Міллер" повідомила, що напередодні, 4 червня, відбулися слідчі дії стосовно адвоката компанії Олексія Носова, якого підозрюють у пропозиції неправомірної вигоди працівнику НАБУ в межах справи одного з клієнтів. На сайті компанії Носов вказаний як один із трьої партнерів-засновників разом із Масі Найємом та Каріною Панченко.

"Ми не підозрювали та не очікували такого від члена нашої команди навіть на рівні слідчої версії. Тому за рішенням команди компанія розриває будь-які відносини з Олексієм Носовим, відповідні юридичні дії ми реалізуємо в найближчий час, коли Олексій буде на звʼязку. Ми докладаємо всіх зусиль для встановлення істини та сприятимемо офіційному розслідуванню", – йдеться в заяві компанії.

Засновник юридичної компанії та ветеран Масі Найєм у своєму дописі наголосив, що відійшов від управління ще на початку війни.

Пост на підтримку брата також опублікував Мустафа Найєм, який очолює Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Що відомо про справу заволодіння електричною енергією "Укренерго"?

Як повідомлялося, наприкінці березня НАБУ завершило розслідування за підозрою чотирьох осіб в організації схеми заволодіння електроенергією державного "Укренерго" під час воєнного стану та легалізації отриманих від її продажу коштів.

За даними слідства, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ, у березні 2022 року, ТОВ "Юнайтед Енерджі" закупило у НЕК "Укренерго" електроенергію на суму понад 716 млн грн. Пізніше приватна компанія перепродала її споживачам, а отримані гроші вивела за кордон.

Наразі арештовано 721 млн грн, які перебували на рахунках залучених до злочинної схеми компаній. Крім того, у межах міжнародного співробітництва також заблоковано кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії за кордоном.

Організатором цієї схеми слідство вважає давнього бізнес-партнера ігор Коломойського Михайла Кіпермана. Підозри у ній також отримали голова правління банку "Альянс" Юлія Фролова та ексначальник департаменту адміністратора розрахунків "Укренерго" Дмитро Кондрашов. Всіх їх оголошено у розшук.

Також про підозру у цій справі повідомили директору ТОВ "Юнайтед Енерджі" Андрію Короткевичу-Лещенку. Він фігурує ще в двох справах про збитки ПАТ "Центренерго".

Як відомо, поручителем пов’язаної з Ігорем Коломойським ТОВ "Юнайтед Енерджі" перед "Укренерго" був банк "Альянс", який у вересні 2021 року видав банківську гарантію на суму 1,85 млрд грн. У квітні 2022 року "Укренерго" подало до суду позов про стягнення з банку 1,72 млрд грн. Вже у грудні 2022 року Господарський суд Києва частково задовольнив позов "Укренерго" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 1,11 млрд грн, однак Північний апеляційний господарський суд зупинив наразі зупинив провадження у справі.

Хто такий Михайло Кіперман?

Михайло Кіперман, якому оголошено підозру, є співвласником низки підприємство групи "Приват", входив до наглядових рад "Дніпроазоту" та "Укртатнафти". Серед широкого загалу, який не цікавиться бізнесом, відомий як колишній чоловік співачки Віри Брежнєвої. У червні 2023 року він вже отримав підозру від СБУ у справі про виведення за кордон 24 лютого 2022 року майже 600 млн грн з рахунків "Укртатнафти".