Замовники почали вимагати на будівельних тендерах наявності заброньованих робітників

Комунальне підприємство "Архбудпроект" Хмельницької облради 23 квітня і 24 травня за результатами тендерів замовило ТОВ "Будівельний Альянс Груп" будівництво корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні зі сховищем за 243,5 млн грн.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

При цьому серед вимог до підрядника замовник вказав бронювання робітників. Зокрема, у штаті мало бути не менше 34 осіб, при цьому не менше 30 військовозобов’язаних працівників повинні бути заброньовані.

За умовами угоди, до кінця 2025 року по вулиці Кам’янецькій, 94 мають добудувати готовий на 70% лікувально-діагностичний корпус за 156,87 млн грн, а до кінця цього року потрібно збудувати сховище за 86,64 млн грн.

Новий корпус почали будувати ще у 2018 році і планували завершити до кінця 2021 року, але роботи призупинили із початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В листопаді 2023 року кошторисна вартість будівництва корпусу вже зросла до майже мільярда гривень, що у понад п’ять разів більше від вартості, яка була закладена на початку будівельних робіт.

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Нинішній договір щодо корпусу передбачає роботи з облаштування опалення, водопостачання, каналізації, вентиляції, систем охоронної, пожежної сигналізації, системи відеонагляду, комп’ютерної мережі та Wi-Fi, монтажу насосної станції, системи димовидалення, блискавкозахисту, лікувальних газів, електроосвітлення та силового електрообладнання корпусу, кисневого пункту, зовнішніх мереж електропостачання, котельні та благоустрою території.

Загальна площа сховища становитиме понад 1 100 кв. м. До нього буде підключений дизель-генератор, там зроблять санвузол і гігієнічний душ. Також для укриття придбають різноманітні ліжка, понад 200 стільців, два сповивальних столики, столи для інструментів. Обладнають місце для проведення хірургічних операцій. У приміщенні буде холодильник, електроплита для приготування їжі та обідні столики. Ще в укриття проведуть киснепровід для медичних газів.

У локальних кошторисах ціни деяких будматеріалів вищі від ринкових на 12-24%. Але договірна ціна динамічна, тобто платити можуть за цінами, що відрізняються від кошторису.

Комунальне підприємство архітектурно-будівельного проектування Хмельницької облради очолює Володимир Сельський, уповноваженою особою є Альона Самбольська.

ТОВ "Будівельний Альянс Груп" керує та володіє Іван Крутилко з Хмельницького. Він разом із Андрієм Кветком володіє будівельною фірмою "Заріччя центр". Кветко – колишній депутат Хмельницької міськради, відомий як "земельний король". У 2016 році він задекларував 140 земельних ділянок у селі Лісові Гринівці поблизу від Хмельницького загальною площею понад 820 га, житловий будинок в Чехії на 119 кв. м, квартиру, ділянку на 25 кв. м і гараж в Хмельницькому і 2 будинки в Лісових Гринівцях. Загалом родина Кветко задекларувала 183 об’єкти нерухомості. Ще він отримав 5 млн грн подарунку від Елонори Семенівни Кветко.

За даними порталу публічних коштів "Spending", з 1 серпня 2018 року за будівельні роботи на нинішньому об’єкті "Будівельний Альянс Груп" отримав 194,52 млн грн. З 2016 року фірма отримала тендерів на 1,37 млрд грн, найбільше – у Хмельницьких ОДА й облради.