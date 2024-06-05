Справа Гринкевичів: Печерський суд арештував квартиру сина бізнесмена у центрі Праги

Печерський районний суд Києва наклав арешт на нерухоме майно Романа Гринкевича у в одному із центральних районів Праги.

Відповідне рішення суд ухвалив ще у квітні, але оприлюднили його у судовому реєстрі лише у травні, пише видання NGL.media.

Йдеться про ЖК Marina Island на березі Влтави у центрі Праги. Роману Гринкевичу у ньому належить квартира площею 90,8 кв. м, придбана у березні 2018 року за 8,88 млн чеських крон (майже 11,2 млн грн за курсом НБУ на той час).

З договору купівлі-продажу випливає, що він як власник квартири є співвласником усього житлового комплексу і землі під ним.

В ухвалі Печерського райсуду Києва зазначено, що арешт накладений і безпосередньо на квартиру Гринкевича, і на весь житловий комплекс разом з землею. Офіс генпрокурора, який виступав ініціатором накладення арешту на майно Романа Гринкевича, впродовж двох тижнів не зміг пояснити, як буде реалізовано процедуру арешту і чи не обмежуватиме такий арешт права власників інших квартир у будинку.

Житловий комплекс Marina Island в історичному районі Праги

Яке ще майно родини Гринкевичів арештовано?

Як повідомлялося, ДБР стверджує, що наразі, у кримінальному провадженні накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби львівського бізнесмена, членів його родини – дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. У відомстві не уточнили перелік майна, яке арештовано.

Раніше журналісти з'ясували, що художниця Соня Морозюк, яка називала себе нареченою Романа Гринкевича, у січні передала під заставу за угодами позики дві квартири та галерею у Києві нібито позичивши 6,7 мільйона гривень у своєї матері. Таким чином, нерухомість можна убезпечити від конфіскації на користь держави.

При цьому 11 січня ДБР заявляло про арешт цих об'єктів: у переліку майна, яке для Бюро знайшло Агентство з розшуку та менеджменту активів, прямо згадувалися квартири та галерея Морозюк. Однак слідчі ДБР з невідомих причин не оформили арешт юридично. Відтак жоден з трьох об'єктів нерухомості Соні Морозюк станом на 31 січня 2024 року не арештували.

Раніше за аналогічною схемою Світлана Гринкевич, дружина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, передала чотири елітні квартири у Києві та Львові під заставу за кредитними угодами, що унеможливило їх арешт. У підсумку Світлана Гринкевич напередодні арешту чоловіка та після нього, віддала під заставу за кредитами всі чотири квартири загальною вартістю близько 29 мільйонів гривень.

У чому звинувачують Гринкевичів?

Наприкінці грудня минулого року ДБР затримало львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича на спробі дати $500 тисяч хабаря одному із керівників Головного слідчого управління ДБР за закриття справи проти його компаній. Суд арештував його з альтернативою внесення застави у розмірі 428 млн грн.

Йдеться про кримінальне провадження, порушене за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Вже 17 січня ДБР після суспільного розголосу повідомило Ігорю Гринкевичу і про підозру у справі про завдання збитків Міноборони. При цьому сина Гринкевича Романа після обшуку не затримали одразу, відтак він втік. 22 січня Романа Гринкевича затримали в Одесі.

Саме Міністерство оборони визнане потерпілою стороною у цій справі, підозр чиновникам міністерства, які ці закупівлі погоджували, поки не вручали, визнавав директор ДБР Олексій Сухачов.

За даними правоохоронців, компанії бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано збитків на понад 934 млн грн.

Міністерство оборони на тлі скандалу розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича — останньою стала "Трейд лайнс рітейл", контракт з якою уклали наприкінці минулого року. А дружина Гринкевича, професорка Світлана Гринкевич, звільнилася з Львівської політехніки.