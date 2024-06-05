Мінекономіки обіцяє пільгові кредити на будівництво малих електростанцій

Кабінет Міністрів розширить програму "Доступні кредити 5-7-9%" на будівництво генерації електроенергії.

Про це заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив під час наради з бізнесом, присвяченій питанню розвитку розподіленої енергогенерації та посилення енергетичної безпеки країни, інформує пресслужба міністерства.

Йдеться про альтернативну генерацію, так і про балансуючі потужності – невеликі електростанції на біопаливі, високоманеврові електростанції, що працюють на газі, системи накопичення енергії тощо.

Серед ключових питань, що порушував під час наради бізнес, – доступ до фінансових ресурсів, необхідних для реалізації проектів розподіленої генерації.

"Один з інструментів, який зарекомендував себе дуже гарно і який держава може запропонувати бізнесу, – пільгове кредитування за програмою "5-7-9". Наразі уряд готує рішення щодо розширення цієї програми на проекти розподіленої генерації. Це до 150 мільйонів гривень кредиту на пільгових умовах, що достатньо для реалізації невеликих проєктів", – сказав Соболев.

За його словами, водночас уряд працюватиме з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком над тим, щоб швидше залучити кошти за програмою Ukraine Facility на відновлення енергетики.

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Своєю чергою, муніципальна влада може реалізувати власні проєкти зі збільшення наявних енергопотужностей теплокомуненерго за допомоги державно-приватного партнерства, додав заступник міністра.

Також під час наради порушувались питання страхування воєнних ризиків, рішень, які дозволять комерційним банкам активніше кредитувати проекти розподіленої генерації, тощо.

У Мінекономіки обіцяють створити максимально сприятливі умови для бізнесу, який реалізує проекти розподіленої генерації. Так, скорочено терміни видачі та погодження технічних умов для приєднання до електромереж, зменшено кількість документів, які потрібно для цього подати, скасовано зайві інструменти регулювання, як, наприклад, оцінка впливу на довкілля. Готується законопроект щодо звільнення від оподаткування імпорту обладнання для електрогенерації, додали у міністерстві.

Як повідомлялося, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".



