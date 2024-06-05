Відключення світла можуть тривати довше чотирьох годин, дефіцит в енергосистемі значний, – голова "Укренерго" Кудрицький

Дефіцит в українській енергосистемі досить значний, тому планові відключення електроенергії сьогодні теж можуть бути тривалими.

Про це в ефірі одного з телеканалів розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує пресслужба компанії.

Він також пояснив, за яких умов вдасться уникнути аварійних відключень, які були застосовані вчора.

"Якщо наші колеги будуть вкладатися в ті ліміти, які ми визначаємо на цей день, то відключення будуть плановими. Але дефіцит досить значний, тому тривалість цих відключень, на жаль, теж може бути значною. Це може бути 4 години, може бути і більше. В залежності від того, чи ми говоримо про годину пік – ранок або вечір – чи ми говоримо про години, коли ситуація з дефіцитом трошки менш гостра. Це денна зона і ніч", – розповів Кудрицький.

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Як повідомлялося, 5 червня ліміти на споживання електроенергії діятимусть у всіх областях з 00:00 до 24:00. Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень, у випадку перевищення лімітів можуть бути застосовані аварійні відключення.



