Нацбанк назвав причини рекордного падіння курсу гривні наприкінці травня

Ослаблення курсу гривні наприкінці травня пов'язане з різким зростанням попиту на валюту і одночасним зменшенням пропозиції.

Зокрема, чистий попит клієнтів на іноземну валюту за безготівковими операціями в травні збільшився на 41% у зв'язку зі збільшенням бюджетних видатків, повідомили у Національному банку України (НБУ) агентству Інтерфакс-Україна.

"Крім того, протягом останнього тижня травня спостерігалися значні ситуативні сплески попиту на валюту, які позначилися на курсовій динаміці", – зауважили в НБУ.

На думку Нацбанку, на ослаблення гривні також вплинуло закінчення в середині травня періоду, коли наклалися два граничні строки розрахунків за експорт аграрної продукції.

"На тлі вичерпання врожаю минулого року це зменшило обсяг пропозиції валюти", – пояснили у Нацбанку.

"Така зміна ринкової кон'юнктури – посилення попиту на валюту з одночасним скороченням пропозиції – призвела до відповідного послаблення обмінного курсу гривні. Зі свого боку Національний банк покривав структурний дефіцит іноземної валюти та згладжував надмірні коливання курсу", – зазначають у НБУ.

Зокрема, середньоденний обсяг валютних інтервенцій регулятора зріс у травні до $134 млн порівняно зі $104 млн у квітні та $86 млн у березні.

Водночас Нацбанк запевняє, що ситуація на валютному ринку загалом залишається стійкою і контрольованою, а рівень міжнародних резервів – достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Подальша динаміка курсу визначатиметься насамперед змінами в балансі попиту та пропозиції іноземної валюти, зазначають у НБУ. При цьому з моменту переходу до режиму керованої гнучкості операції без участі регулятора зросли більш ніж утричі, а їх частка – більш ніж удвічі.

Відповідаючи на запитання щодо спреду між офіційним і готівковим курсами, який знову збільшився, НБУ зазначив, що різниця "перебуває в цілком прийнятних межах, не перевищуючи 1,5%", у яких, за його очікуваннями, залишатиметься й надалі.

Водночас у НБУ визнали, що нові кроки у напрямку валютної лібералізації, ухвалені 3 травня 2024 року, також обумовили підвищення попиту на валюту.

"Будь-які заходи з валютної лібералізації на перших етапах також генерують попит на іноземну валюту і тільки в перспективі, коли бізнес та іноземні інвестори переконаються, що все працює, приводять до припливу інвестицій", – зазначив Нацбанк.

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Як повідомлялося, офіційний курс гривні за підсумками травня ослаб на 90 коп. – із 39,6370 грн/$ до $40,5373 грн/$, в останню декаду місяця щодня щодня оновлюючи історичні мінімуми. На готівковому ринку курс гривні за місяць також ослаб на 1,24 грн – до 41,05 грн/$.

Водночас у перший тиждень червня офіційний курс зміцнився до 40,2938 грн/$, а на готівковому ринку до 40,85 грн/$.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.