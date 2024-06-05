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Новини
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Нацбанк назвав причини рекордного падіння курсу гривні наприкінці травня

деньги,ввп,гроші

Ослаблення курсу гривні наприкінці травня пов'язане з різким зростанням попиту на валюту і одночасним зменшенням пропозиції.

Зокрема, чистий попит клієнтів на іноземну валюту за безготівковими операціями в травні збільшився на 41% у зв'язку зі збільшенням бюджетних видатків, повідомили у Національному банку України (НБУ) агентству Інтерфакс-Україна.

"Крім того, протягом останнього тижня травня спостерігалися значні ситуативні сплески попиту на валюту, які позначилися на курсовій динаміці", – зауважили в НБУ.

На думку Нацбанку, на ослаблення гривні також вплинуло закінчення в середині травня періоду, коли наклалися два граничні строки розрахунків за експорт аграрної продукції.

"На тлі вичерпання врожаю минулого року це зменшило обсяг пропозиції валюти", – пояснили у Нацбанку.

"Така зміна ринкової кон'юнктури – посилення попиту на валюту з одночасним скороченням пропозиції – призвела до відповідного послаблення обмінного курсу гривні. Зі свого боку Національний банк покривав структурний дефіцит іноземної валюти та згладжував надмірні коливання курсу", – зазначають у НБУ.

Зокрема, середньоденний обсяг валютних інтервенцій регулятора зріс у травні до $134 млн порівняно зі $104 млн у квітні та $86 млн у березні.

Водночас Нацбанк запевняє, що ситуація на валютному ринку загалом залишається стійкою і контрольованою, а рівень міжнародних резервів – достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Подальша динаміка курсу визначатиметься насамперед змінами в балансі попиту та пропозиції іноземної валюти, зазначають у НБУ. При цьому з моменту переходу до режиму керованої гнучкості операції без участі регулятора зросли більш ніж утричі, а їх частка – більш ніж удвічі.

Відповідаючи на запитання щодо спреду між офіційним і готівковим курсами, який знову збільшився, НБУ зазначив, що різниця "перебуває в цілком прийнятних межах, не перевищуючи 1,5%", у яких, за його очікуваннями, залишатиметься й надалі.

Водночас у НБУ визнали, що нові кроки у напрямку валютної лібералізації, ухвалені 3 травня 2024 року, також обумовили підвищення попиту на валюту.

"Будь-які заходи з валютної лібералізації на перших етапах також генерують попит на іноземну валюту і тільки в перспективі, коли бізнес та іноземні інвестори переконаються, що все працює, приводять до припливу інвестицій", – зазначив Нацбанк.

Читайте також: Нацбанк продав рекордний обсяг валюти з початку року на тлі падіння курсу гривні

Як повідомлялося, офіційний курс гривні за підсумками травня ослаб на 90 коп. – із 39,6370 грн/$ до $40,5373 грн/$, в останню декаду місяця щодня щодня оновлюючи історичні мінімуми. На готівковому ринку курс гривні за місяць також ослаб на 1,24 грн – до 41,05 грн/$.

Водночас у перший тиждень червня офіційний курс зміцнився до 40,2938 грн/$, а на готівковому ринку до 40,85 грн/$.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2167) гривня (1544) курс (1497) НБУ (9279) обмін валюти (700)


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Топ коментарі
+16
Поясняю на пальцах:
Сносим экономику к херам обескровливая от работников;
Оставляем цирки и прочую ******* с финансирования из госбюджета;
Платим охреневшую зарплату чиновникам из международной помощи.
Добиваем экономику тарифами на электроэнергию и отключениями электричества.
40 - это только начало. Готовьтесь к 55!
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05.06.2024 14:09
+14
Головна причина -
Велике Крадівництво за ініціативою президента України В.О. Зеленського.
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05.06.2024 14:27
+6
Ещё раз повторяю - давайте выберем президентом унитаз, а депутатами - сливные бачки - толку от этого всего будет больше и больше экономии. Эта вся дрянь такие законы напринимала, что Украина и народ будут мучаться с ними.
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05.06.2024 14:45
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Поясняю на пальцах:
Сносим экономику к херам обескровливая от работников;
Оставляем цирки и прочую ******* с финансирования из госбюджета;
Платим охреневшую зарплату чиновникам из международной помощи.
Добиваем экономику тарифами на электроэнергию и отключениями электричества.
40 - это только начало. Готовьтесь к 55!
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05.06.2024 14:09 Відповісти
По финалу, при этом преЗеденте, курс будет стремиться к 73 !
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05.06.2024 16:56 Відповісти
Нажаль міжнародна допомога в валюті до бюджетів не доходить. Приходиться конвертувати і під матрац...
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05.06.2024 14:24 Відповісти
Головна причина -
Велике Крадівництво за ініціативою президента України В.О. Зеленського.
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05.06.2024 14:27 Відповісти
доки впевненості в майбутньому держави і валюти не буде, то падіння буде тривати, то й дураку зрозуміло
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05.06.2024 14:29 Відповісти
не купують іноземну валюту лише ті, хто не може собі дозволити, отже ще достатньо багато в Україні таких, що заробляють немало і скуповлюють долари і євро. Перекос з доходами, на фоні того, що як мінімум половина населення рахує кожну гривню для мінімальних потреб, так і до революції недалеко
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05.06.2024 14:36 Відповісти
та яка революція, всі сидять нижче трави і не пискають. На диво бархатне суспільство.
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05.06.2024 17:43 Відповісти
Найбільше купують валюту (і виводять її закордон) контори типу ДТЕК та різного роду "прібліжьонні".
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06.06.2024 08:19 Відповісти
Ещё раз повторяю - давайте выберем президентом унитаз, а депутатами - сливные бачки - толку от этого всего будет больше и больше экономии. Эта вся дрянь такие законы напринимала, что Украина и народ будут мучаться с ними.
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05.06.2024 14:45 Відповісти
Не пробували образованих, вихованих людей обирати, патріотів України? А то все якось странно, то комуняки запроданці, то ЗЕКі крадії, то клоуни невігласи, тепер унитази з бачками, може у вас саміх мізкив не вистачає, і тупому наріду потрібне такє життя, що б його ******* від народження до смерті?
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06.06.2024 14:38 Відповісти
То, что сейчас я скажу - это будет шок для Вас - но я ещё до войны на всех выборах голосовал за "Свободу". Ну так а им не удалось убедить других - у нас страна такая, народ не разбирается в политических вопросах. Отсюда и результаты и клоун и война. Парадигма патриотов в нашей стране пока что не работает, вот отсюда и всё это зло.
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06.06.2024 20:36 Відповісти
Ага.
Те, що гривня не забезпечена нічим, крім відосиків ЗЄ, тут взагалі ні до чого.

Просто погода погана і капуста дорога...
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05.06.2024 15:38 Відповісти
не заважайте пре兀зеденту працювати, мало того, що книжки строчить швидше чим скумбрія здавала позиції ЗСУ, так ще таку кількість гундозеків записав, що не народжені вдячні нащадки не зможуть переварити за все жиддя.
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06.06.2024 09:35 Відповісти
Реально ЗЕ-Україна - БАНКРОТ !

Але "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує.

ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому истерично плювався в Папередника за те життя і ту війну!

А всего 5 лет назад была абсолютно нормальная свободная, почти мирная и самодостаточная страна. И Путло с Рашкой были те же и вели себя тихо на своих болотах. И председатель СИ с Поднебесной тоже были такие же. И толстяк с Северной Кореей , и аятоллы с Ираном , и Лука с его БульбоРайхом .... все те же были. Даже Трамп, которым все сейчас пугают , был Президентом США! И поляки-венгры ничего не блокировали на кордоне . И были тот же Дуда с Орбаном.

А в чем отличие от нынешнего времени ? Всего лишь в том , что 5 лет назад в кресле Президента Украины находился опытный профессиональный политик и матерый дипломат. И в Уряде были профессионалы-управленцы во главе с Гройсманом ( кстати , одного года рождения с Военным Вождем , но какая между ними разница в умственном развитии! ) , и в Верховной Раде находились профессиональные политики ( разных политических ориентаций , многие коррумпированые , но тем не менее не умственно отсталые! ), и Главой Нацбанка был дедушка-профессионал Смолий .

Ну а сейчас ... нет слов , кроме матюков , поэтому лучше промолчу. Это же надо так суметь всего за пять лет довести страну до такого состояния ... что внутри страны ,что снаружи! И палкой теперь не выгонишь из власти - так ЭТОМУ и ЭТИМ все нравится !
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05.06.2024 18:41 Відповісти
Купив пару тижнів собі доларів, ще по курсу 40грн. За доллар. Отримаю зарплату ще підкуплю, бо зеленим крадіям не довіряю
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05.06.2024 19:15 Відповісти
+ лякалки з блокуванням рахунків , в результаті зняті з карток всі кошти, які миттєво перетворюються у валюту. а знято дуже велика маса грошей.
"економісти" хЄрові. донаприймались законів.
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05.06.2024 22:02 Відповісти
а ще особливо кончений пріветбанк, що блокує картки коли заманеться і просто так, бо щось їм ніби не сподобалось.
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06.06.2024 07:40 Відповісти
Як можна було допустити до влади все те кодло що ненавидить Україну?? Чи ми всі українці такі раз кращих немає і немає кому боротися з ворогом в середині??
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06.06.2024 09:07 Відповісти
Нездари.
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06.06.2024 11:20 Відповісти
Основна задача нбу забеспечення стабільності грошової одиниці гривні - констутуція України. Покуй на конституцію, нам треба заробити на курсі - нбу.
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06.06.2024 12:48 Відповісти
стільки тексту для лохтората.
курс встановлюють в ручному режимі !
якби відпустили на попит/пропозицію інфляцію міряли б тисячами %
17,% ОВДП гадаєте це подарунок від держави ?
ні . це показник приблизної девальвація грн до дол
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06.06.2024 13:05 Відповісти
"попит клієнтів на іноземну валюту за безготівковими операціями в травні збільшився на 41% у зв'язку зі збільшенням бюджетних видатків"
І тут уважно слідкуйте за руками! Якісь суб'єкти отримавши бюджетні кошти для здійснення певних заходів кинулися скуповувати валюту. Що з цього приводу скаже САП, НАБУ т СБУ?
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06.06.2024 14:08 Відповісти

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