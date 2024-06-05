Нацбанк назвав причини рекордного падіння курсу гривні наприкінці травня
Ослаблення курсу гривні наприкінці травня пов'язане з різким зростанням попиту на валюту і одночасним зменшенням пропозиції.
Зокрема, чистий попит клієнтів на іноземну валюту за безготівковими операціями в травні збільшився на 41% у зв'язку зі збільшенням бюджетних видатків, повідомили у Національному банку України (НБУ) агентству Інтерфакс-Україна.
"Крім того, протягом останнього тижня травня спостерігалися значні ситуативні сплески попиту на валюту, які позначилися на курсовій динаміці", – зауважили в НБУ.
На думку Нацбанку, на ослаблення гривні також вплинуло закінчення в середині травня періоду, коли наклалися два граничні строки розрахунків за експорт аграрної продукції.
"На тлі вичерпання врожаю минулого року це зменшило обсяг пропозиції валюти", – пояснили у Нацбанку.
"Така зміна ринкової кон'юнктури – посилення попиту на валюту з одночасним скороченням пропозиції – призвела до відповідного послаблення обмінного курсу гривні. Зі свого боку Національний банк покривав структурний дефіцит іноземної валюти та згладжував надмірні коливання курсу", – зазначають у НБУ.
Зокрема, середньоденний обсяг валютних інтервенцій регулятора зріс у травні до $134 млн порівняно зі $104 млн у квітні та $86 млн у березні.
Водночас Нацбанк запевняє, що ситуація на валютному ринку загалом залишається стійкою і контрольованою, а рівень міжнародних резервів – достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
Подальша динаміка курсу визначатиметься насамперед змінами в балансі попиту та пропозиції іноземної валюти, зазначають у НБУ. При цьому з моменту переходу до режиму керованої гнучкості операції без участі регулятора зросли більш ніж утричі, а їх частка – більш ніж удвічі.
Відповідаючи на запитання щодо спреду між офіційним і готівковим курсами, який знову збільшився, НБУ зазначив, що різниця "перебуває в цілком прийнятних межах, не перевищуючи 1,5%", у яких, за його очікуваннями, залишатиметься й надалі.
Водночас у НБУ визнали, що нові кроки у напрямку валютної лібералізації, ухвалені 3 травня 2024 року, також обумовили підвищення попиту на валюту.
"Будь-які заходи з валютної лібералізації на перших етапах також генерують попит на іноземну валюту і тільки в перспективі, коли бізнес та іноземні інвестори переконаються, що все працює, приводять до припливу інвестицій", – зазначив Нацбанк.
Як повідомлялося, офіційний курс гривні за підсумками травня ослаб на 90 коп. – із 39,6370 грн/$ до $40,5373 грн/$, в останню декаду місяця щодня щодня оновлюючи історичні мінімуми. На готівковому ринку курс гривні за місяць також ослаб на 1,24 грн – до 41,05 грн/$.
Водночас у перший тиждень червня офіційний курс зміцнився до 40,2938 грн/$, а на готівковому ринку до 40,85 грн/$.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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Сносим экономику к херам обескровливая от работников;
Оставляем цирки и прочую ******* с финансирования из госбюджета;
Платим охреневшую зарплату чиновникам из международной помощи.
Добиваем экономику тарифами на электроэнергию и отключениями электричества.
40 - это только начало. Готовьтесь к 55!
Велике Крадівництво за ініціативою президента України В.О. Зеленського.
Те, що гривня не забезпечена нічим, крім відосиків ЗЄ, тут взагалі ні до чого.
Просто погода погана і капуста дорога...
Але "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує.
ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому истерично плювався в Папередника за те життя і ту війну!
А всего 5 лет назад была абсолютно нормальная свободная, почти мирная и самодостаточная страна. И Путло с Рашкой были те же и вели себя тихо на своих болотах. И председатель СИ с Поднебесной тоже были такие же. И толстяк с Северной Кореей , и аятоллы с Ираном , и Лука с его БульбоРайхом .... все те же были. Даже Трамп, которым все сейчас пугают , был Президентом США! И поляки-венгры ничего не блокировали на кордоне . И были тот же Дуда с Орбаном.
А в чем отличие от нынешнего времени ? Всего лишь в том , что 5 лет назад в кресле Президента Украины находился опытный профессиональный политик и матерый дипломат. И в Уряде были профессионалы-управленцы во главе с Гройсманом ( кстати , одного года рождения с Военным Вождем , но какая между ними разница в умственном развитии! ) , и в Верховной Раде находились профессиональные политики ( разных политических ориентаций , многие коррумпированые , но тем не менее не умственно отсталые! ), и Главой Нацбанка был дедушка-профессионал Смолий .
Ну а сейчас ... нет слов , кроме матюков , поэтому лучше промолчу. Это же надо так суметь всего за пять лет довести страну до такого состояния ... что внутри страны ,что снаружи! И палкой теперь не выгонишь из власти - так ЭТОМУ и ЭТИМ все нравится !
"економісти" хЄрові. донаприймались законів.
курс встановлюють в ручному режимі !
якби відпустили на попит/пропозицію інфляцію міряли б тисячами %
17,% ОВДП гадаєте це подарунок від держави ?
ні . це показник приблизної девальвація грн до дол
І тут уважно слідкуйте за руками! Якісь суб'єкти отримавши бюджетні кошти для здійснення певних заходів кинулися скуповувати валюту. Що з цього приводу скаже САП, НАБУ т СБУ?