Найбільший український виробник товарів для дому продав завод з виробництва підгузків через падіння народжуваності

Корпорація "Біосфера", найбільший в Україні виробник і дистриб’ютор товарів для дому та засобів гігієни, продала потужності з виробництва дитячих підгузків (ТМ Bambik), прогнозуючи подальше зменшення народжуваності в Україні.

Про це розповів керівник корпорації Андрій Здесенко, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми продали лінію з виробництва, оскільки бачимо, як скоротилася наша аудиторія. Ми прогнозуємо, на жаль, значне зменшення народжуваності наших діток, і тому ми прийняли рішення", – пояснив підприємець.

Здесенко уточнив, що виробничі лінії було продано дружній українській компанії – конкуренту і партнеру "Біосфери" з Тернополя. Водночас "Біосфера" залишається дистриб'ютором цієї продукції.

"Ми прийняли рішення в таких умовах продати лінію дружній компанії – конкуренту, партнеру, українській. Вони сконцентрували у себе в Тернополі виробництво. Виробляють для нас за тією моделлю, за якою ми виробляли для них. Тому ми продали обладнання, але, по суті, залишаємося гравцем на ринку підгузків. Вони нам виробляють за дуже агресивними цінами, за трансферними цінами..." – розповів керівник "Біосфери".

Здесенко наголосив, що "Біосфера" не пішла з ринку товарів для дітей, але більше не є виробником підгузків.

Він також зазначив, що компанія зосередилася на виробництві чаю.

"Замість підгузків ми виробляємо чай, і інвестиції у виробництво дорівнюють інвестиціям у підгузки", – зазначив Здесенко.

Що виробляє корпорація "Біосфера" Корпорація "Біосфера" працює в Україні понад 20 років. Її продукція представлена на ринках 30 країн Європи та Азії. У продуктовому портфелі - понад 2 тис. найменувань під 13 торговими марками "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Novita, PRO service, ЛайKit. Потужності корпорації представлені чотирма заводами загальною виробничою площею 35 тис. кв. м у Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях, а також логістичними комплексами площею 30 тис. кв. м. Спільно з французькою Groupe Lemoine "Біосфера" також володіє заводом в Естонії з виробництва ватної продукції площею 8,5 тис. кв. м.

Як повідомлялося, на початку року через зменшення дитячого ринку та падіння народжуваності в Україні припинили роботу два великі інтернет-магазини дитячих товарів Panama.ua і Pampik.ua, які контролювала інвесткомпанія Dragon Capital Томаша Фіали.

За даними Мінсоцполітики, народжуваність в Україні після початку повномасштабної війни впала з 1,2 до 0,9 дитини на одну жінку, для забезпечення природного відтворення населення цей показник має становити мінімум 2,2.