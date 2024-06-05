БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 189 8

Блокування податкових накладних: Кількість скарг бізнесу не зменшується

дпс,податкова,накладні,податкові,накладна

У січні-березні 2024 року до Ради бізнес-омбудсмена надійшло 345 звернень від бізнесу стосовно зловживань державних органів, що більше, ніж у попередніх двох кварталах у 2023 році.

Після розгляду яких вдалося закрити 162 справи, сума заощаджених завдяки цьому коштів у першому кварталі склала 197,2 млн грн, йдеться у звіті Ради бізнес-омбудсмена (РБО).

Майже чверть (24%) усіх скарг надійшло від підприємств у сфері оптової торгівлі, 13% – виробництва, 12% – будівництва і нерухомості. 89% скарг припадало на компанії з українським капіталом.

В Офісі бізнес-омбудсмена уточнили, що 60% скарг бізнесу (207 звернень) стосувалися податкових питань, 14% підприємців скаржилися на дії правоохоронних органів (48 звернень), а 7% – на митні питання (23 звернення).

Зокрема, підставами для скарг на дії податківців найчастіше ставали:

  • невиконання судових рішень щодо реєстрації податкових накладних (57 скарг);
  • податкові перевірки (46);
  • системне блокування податкових накладних (33);
  • включення в переліки ризикових платників (31);
  • інші податкові питання (30);
  • відшкодування ПДВ (7);
  • електронне адміністрування ПДВ (2);
  • анулювання/відновлення/відмова у реєстрації платників ПДВ (1).

"Попри те, що кількість скарг щодо СМКОР зменшилась з 66% (136 скарг) у минулому кварталі до 58% (121 скарга) у січні-березні 2024 року, цей блок незмінно є основним предметом занепокоєння та адміністративного оскарження бізнесом", – зазначається у звіті.

Читайте також: Гетманцев заявив про зменшення обсягів блокування податкових накладних до мінімуму за останніх два роки

Як повідомлялося, за 2023 рік до Ради бізнес-омбудсмена надійшло 1336 скарг, 64% з них безпосередньо торкались податкових проблем бізнесу (серед яких, блокування податкових накладних, невиконання судових рішень щодо їх реєстрації та включення в переліки ризикових платників).

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук розповідав, що за 10 місяців 2023 року Державна податкова служба донарахувала бізнесу 46 млрд грн, але після програних податківцями судів у держбюджет надійшло лише близько 2 млрд грн.

Автор: 

податки (2427) податкова (344) омбудсмен (64) Державна податкова служба (358) податкові накладні (19)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЖОПА за часів буратіно коломойского повернулась з часів шапкокрада януковича
показати весь коментар
05.06.2024 16:56 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2024 18:56 Відповісти
податковій скільки скажуть стільки вона і нарахує, хоч мільярд, хоч трильйон... система штрафів і пені побудована якось незрозуміло.. навіть для них
показати весь коментар
05.06.2024 16:58 Відповісти
Ця "Рада" нічого не вирішує! Одного разу ми зверталися, нас підтримали, але податкова рішення не змінили.
Тільки суд, після тривалої тяганини, послав державних рекетирів під патронатом Гетманцева, за кацапским кораблем...
показати весь коментар
05.06.2024 17:04 Відповісти
ОПа теж в шоці. В Україні, попри їх старання, ще є якийсь бізнес!
показати весь коментар
05.06.2024 17:24 Відповісти
Так народ якого геноцидили 350 років , щось знає у питаннях виживання
показати весь коментар
05.06.2024 18:07 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2024 18:58 Відповісти
Насчитали 46 млрд, получили 2, все что нужно знать о компетентности работников налоговой. Государству будет дешевле закрыть глаза на нарушения в 2 млрд чем содержать штат налоговиков.
показати весь коментар
05.06.2024 19:42 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 