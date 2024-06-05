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Новини
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Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки, – Bloomberg

метінвест

Дефіцит робочої сили, який починає відчуватися в Україні, матиме ефект доміно – спочатку підприємства скоротять виробництво, а далі втрати відчує вся економіка України.

Про це пише провідне світове бізнес-видання Bloomberg.

Згідно з опитуванням, проведеним київським Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій на початку цього року, ця проблема посідає друге місце після зростання витрат українських компаній. Близько половини опитаних топменеджерів вказали, що відчувають дефіцит персоналу.

"Дефіцит кадрів став однією з головних проблем бізнесу, адже пошук робітників забирає дедалі більше енергії в менеджерів. Під час війни заробітна плата перевищила рівень до російського вторгнення у лютому 2022 року. Закон про мобілізацію, який набув чинності минулого місяця, має на меті поповнити лави української армії сотнями тисяч військовослужбовців. Проте брак працездатних чоловіків і жінок стає ударом для великого й малого бізнесу, що є основою економіки воєнного часу", – зазначає видання.

За прогнозом Bloomberg, ця проблема лише загострюватиметься, адже російське вторгнення триває вже третій рік. І Україна буде змушена заповнювати прогалину, яку залишили мільйони людей, що виїхали з країни, пішли до армії або загинули в бою.

"Поки українські військові намагаються утримати лінію фронту, економіка України, яка втратила чверть свого виробництва від початку вторгнення, ризикує ще більше послабитися через скорочення кадрів. За словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, падіння економічного виробництва проти 2021 року, пов'язане зі скороченням кадрів, становитиме близько 27% від довоєнного рівня. Крім понад 6 мільйонів людей, які втекли від війни, ситуацію ускладнюють чоловіки, що зникли у тіньовій економіці та ухиляються від мобілізації", – вказує видання.

Зокрема, у групі "Метінвест", що налічує майже 60 000 працівників і прагне закрити 4 000 вакансій, зіткнулися з проблемою пошуку працівників на мартенівське виробництво комбінату в Запоріжжі, розташованому на південному сході країни, розповіла Тетяна Петрук, директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом "Метінвесту".

За її словами, пошук 89 працівників зайняв три місяці інтенсивної роботи – в той час, як до війни це займало втричі менше часу.

Процес працевлаштування ускладнює й те, що чоловіки неохоче йдуть працювати до великих компаній, які є мішенню для військкоматів. За словами Петрук, якось працівники військкоматів роздавали повістки на прохідних навіть кандидатам на працевлаштування.

Bloomberg зауважує, що ситуація з дефіцитом кадрів матиме ефект доміно: спершу бізнес буде змушений скоротити виробництво. А відповідно, зменшиться податкова база, що зрештою зашкодить військовим цілям.

"Якщо призов триватиме таким чином, ми будемо змушені зупинити деякі процеси або виробничі потужності, тому що нам фізично не вистачатиме працівників", – каже Петрук.

Як повідомлялося, раніше в КП "Київський метрополітен" заявили про вимушене збільшення інтервалів руху між потягами, оскільки міграція та призов до війська спричинили "значний дефіцит" працівників.

Автор: 

кадри (25) металургія (928) виробництво (1298) Метінвест (760) Новини компаній (3357)


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Топ коментарі
+26
Це все тому що мобілізують тих, хто цю економіку створює, а не тих, хто її проїдає.
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05.06.2024 16:23
+19
Владі начхати - все покрадуть, землю розділять та позасівають соняшником, соєю, кукурудзою і т.п. виснажливими для землі культурами, які купують на світових ринках. Для роботи привезуть робочу силу з якихось злиденних країн Африки (такі плани вже озвучували).
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05.06.2024 16:23
+19
Якої ще економіки?
Цей тоталітарний режим і економіка несумісні. Економіки більше немає, тепер взялись за промислове винищення населення.
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05.06.2024 16:25
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Шукати працівників за 300$ на важку роботу так це складно....
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05.06.2024 16:19 Відповісти
https://unn.ua/news/mobilizatsiia-nadzvychainykiv-kabmin-skhvalyv-postanovu-pro-broniuvannia-ne-bilsh-yak-50percent-pratsivnykiv-dsns *********** мусора, побачимо як тепер будуть тцк "лизати" Мобілізація надзвичайників: Кабмін схвалив постанову про бронювання не більш як 50% працівників ДСНС
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05.06.2024 16:19 Відповісти
Ти коли відео з місць прильотів дивишся, то ти бачиш декілька людей, які розгрібають завали, декілька людей, які гасять пожежу, декілька людей, які ходять і роблять вигляд, що щось кудись записують, декілька людей які це все знімають на камеру.
Так от ті хто гасить пожежу і розгрібає завали - то ДСНС, а всі інші - то мусара. У ДСНСників(це ті хто рятує) - броня 50%. у мусарів - 100%.
Іноді поліцейські теж допомагають, але далеко не завжди.
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05.06.2024 16:45 Відповісти
мусора - це ті хто ходять з "інвалідами" тцк і пакують людей - людолови.....
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05.06.2024 16:51 Відповісти
Уряд ухвалив постанову, яка передбачає бронювання лише половини працівників Національної поліції
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05.06.2024 16:53 Відповісти
ну подивимося, як воно буде насправді.
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05.06.2024 16:57 Відповісти
а яке відношення рятувальник чи пожежник (МНСник) має до поліції ? У тебе з голівонькою все гаразд ?
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05.06.2024 22:04 Відповісти
Ти читав статтю чи просто пукнути зайшов?
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06.06.2024 08:34 Відповісти
Я прочитав твій комент "про мусаров " під статтею про дефіцит кадрів , мені вистачило .Це ти розберись хто "мусор" , а хто МНСник .
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06.06.2024 17:21 Відповісти
Цікаво, населення країни зменшилось на десятки мільйонів, а армія чиновників також чи ні ?
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05.06.2024 16:22 Відповісти
Зателефонуйте мерам Маріуполя, Бердянська або Сєвєродонецька, вони точно знають.
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05.06.2024 16:26 Відповісти
Повірте, скорочення в державній службі на місцях постійні і вони відчутні...
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05.06.2024 17:59 Відповісти
не віримо. Які скорочення, якщо навіть чиновників з Маріуполя навіть не перевели нікуди, не кажучи вже про скорочення???
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05.06.2024 18:15 Відповісти
А ви подивіться на загальну структуру державної служби, яка була ще років 5-7 тому, і те що є зараз.
1. Місцевих держадміністрацій стало в рази менше. Після укрупнення районів.
2. Органи юстиції на місцях ліквідували. Залишили лише невеликі осередки виконавчих служб в містах районного значення.
3. Місцеві прокуратури об'єднали в окружні, багатьох працівників поскорочували.
4. Санітарно-епідеміологічні служби знищили.
5. Працівників ДСНС на місцях поскорочували.
6. Держгеокадастри на місцях теж практично ліквідували, залишили по 2-3 спеціалісти на одне місто районного значення з купою сіл навколо.
7. Податкові служби якраз реформують - місцеві інспекції перетворюють на маленькі відділення, працівників скорочують.
8. СБУ на місцях ліквідували ще 10 років тому.
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05.06.2024 18:42 Відповісти
Рада підтримала доплати для чиновників за кошти допомоги від ЄС Джерело: https://biz.censor.net/n3493123

вже грошей не вистачає на чиновників. так скоротили. ага.
шах і мат тобі.
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05.06.2024 18:47 Відповісти
Ще раз уважно перечитай, що написав я вище. Це все правда, яку багато хто чомусь не хочуть бачити. Державну службу на місцях тупо розвалюють, і вже не 1 рік. А що там на самій верхівці мене мало хвилює - це 1 % від всієї системи.
З приводу доплат - то все ж очевидно. В бюджеті дефіцит коштів не тільки на зарплати бюджетникам, скоро нас взагалі очікує глобальна "фінансова діра", будемо всі на зовнішніх кредитах, як наркомани на дозі.
І те, що навантаження на працюючих службовців зараз більше, ніж колись - очевидна річ. Бо роботи менше не стало - а кадрів менше стало набагато. Включайте мізки хоч іноді...
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05.06.2024 18:54 Відповісти
шо ти чешеш мені тут? в мене є знайомі чиновники в різних гілках влади на різних рівнях. Не плачуть і не жаліються.
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05.06.2024 19:06 Відповісти
На усі твої вісім пунктів відповім одним - усі твої "потерпілі " у адміністраціях ,кадастрах , мінюстах чудово прилаштувалися у апаратах новостворених громад , та іще до них стільки ж додалося ; кожному чиновничку виплачують зарплату більшу аніж ЗСУшнику , як бонус іще і бронь . Ну і окреме питання СБУ на місцях ...... ті осередки корупції давним давно як бліх подавити потрібно було , від них державі одні збитки на утримання та кришування чорного бізнесу ((
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05.06.2024 22:11 Відповісти
Ну про зарплати хоч не "заливайте" - в громадах рівня селищ і міст районного рівня середньостатистичному спеціалісту зі стажем виплачується на руки 10-15 тисяч (залежно від фінансової спроможності громади).
І так - далеко не всі влаштувалися, може комусь і вдалося, але місцеві ради не гумові, там не такі великі штати, як ви собі думаєте. І бронь теж отримують далеко не всі - є ж обмеження-квота у 50%. Я у цій сфері працюю, тому знаю про що кажу.
І взагалі українцям (переважно це приватники) треба вже зруйнувати стереотип про "багатих і надвпливових чиновників", бо більшість держ.службовців і працівників місцевого самоврядування (особливо нижчого рівня) - це люди-бюджетники, які сидять на голій зарплаті (розмір я написав вище), без особливої впливовості, без можливостей мати якийсь "лівак", це - люди абсолютно залякані антикорупційними наративами і нормами, що подають щорічні декларації, в тексті яких як правило "вітер свище", (бо з тої зарплати багато не відкладеш) і виконують рутинну паперову роботу, за якість якої несуть персональну відповідальність перед начальником. Тоді як той же бізнесмен відповідає за результати своєї роботи лише перед собою і своєю сім'єю.
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05.06.2024 22:52 Відповісти
Бідні спеціалісти громад з їхніми 15 тис на руки , як я їм співчуваю (( Навіть знаю як допомогти ..... у ЗСУ цілих тридцять платять (( Щодо рутинної роботи цілком згідний - вона нікому не потрібна , у сільській раді раніше штат був із п'яти осіб і все встигали , тепер їх двісті у громаді і в кожному селі староста і помічник , а толку ніякого .
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06.06.2024 17:16 Відповісти
Це все тому що мобілізують тих, хто цю економіку створює, а не тих, хто її проїдає.
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05.06.2024 16:23 Відповісти
На сьогодні проблема вже глобальніша. Якщо така війна як зараз продовжиться - не буде вже нікого: ані тих, хто створює, ані тих, хто проїдає.
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05.06.2024 17:58 Відповісти
а куди дінуться бюджетососи?
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05.06.2024 18:16 Відповісти
Так сами же рабочих с заводов и призывают на войну. В то время как айтишники линяют как ненормальные за границу - они не хотят на дроны идти.
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05.06.2024 16:23 Відповісти
На цих операторів зедебіле???????
**** заїбали дауни - мозок включи - в нас усе піхота-м'ясо....

https://vsn.ua/news/dvoh-operatoriv-droniv-kinuli-na-shturm-i-voni-zaginuli-zaluzhnogo-publichno-poprosili-vtrutitisya-37410 Двох операторів дронів кинули на штурм і вони загинули: Залужного публічно попросили втрутитися
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05.06.2024 16:27 Відповісти
Владі начхати - все покрадуть, землю розділять та позасівають соняшником, соєю, кукурудзою і т.п. виснажливими для землі культурами, які купують на світових ринках. Для роботи привезуть робочу силу з якихось злиденних країн Африки (такі плани вже озвучували).
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05.06.2024 16:23 Відповісти
Якої ще економіки?
Цей тоталітарний режим і економіка несумісні. Економіки більше немає, тепер взялись за промислове винищення населення.
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05.06.2024 16:25 Відповісти
А хто взявся? Чи заходу це не вигідно?
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05.06.2024 17:33 Відповісти
Заходу від уралу?
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05.06.2024 18:08 Відповісти
А хіба у нас ще є економіка?
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05.06.2024 16:26 Відповісти
Старається Риго-ОПа. Завдання центру виконує. Почали атаки на біженців за кордоном. Ціль озвучили через свою торпеду Безуглу. Зробити так, щоб українці більше не повернулись. Менше мороки кацапам.
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05.06.2024 16:26 Відповісти
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05.06.2024 16:40 Відповісти
Несмось у прірву на повній швидкості. Енергетика - йок, економіка - на підході. Але вже краще жахливий кінець, ніж жах без кінця.
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05.06.2024 16:29 Відповісти
Я їм заздрю. Теж хотіла б з дня на день чекати перемоги, але реальність не дозволяє.
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05.06.2024 19:35 Відповісти
Поплач за чиновників краще , вони не ура-патріоти , швидше ура-зрадники , судячи із кількості колаборантів із їхнього списку на окупованих теориторіях .
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05.06.2024 22:16 Відповісти
1. Поки 24.02.22 не пішов добровольцем, мав портфоліо з декількох тисяч прорахованих проєктів у самих різноманітних галузях. Мав ряд власних реалізованих проєктів. Тобто, залучав гроші, відводив землю, будував, запускав виробництва, окупляв.
Так от. Витрати на ФЗП НІКОЛИ не є критичними в загальній беззбитковості. Критичними є маржинальний дохід, обсяги та сроки обіговості. Дайте людям не 30 000 грн, а 100 000 - ліквідність знизиться незначно. Якщо менеджмент буде толковим - можна потягнути любі зарплати.

2. Ок. Мобілізація. Треба. Нас треба міняти, бо вже реально стерлися. До нас з усіх кінців світу їдуть люди воювати в ЗСУ. На початку війни їхали за покликом серця. Зараз (особливо з Південної Америки) їдуть за бойовими. 122т., а зараз буде ще більше.
Пригадую, комбат мене питає, чому така ротація. Відповідаю, так ми ж Колумбії зараз робимо ВВП (валовий продукт). Тобто, гастарбайтери. В основному воїни, але вистачає й фермерів.

Запропонувати ті самі 3000 євро, але на українському виробництві - сюди приїде півпланети на заробітки. Короткі контракти - не варто думати, що згодом у нас будуть латинські та чорні гетто )))

3. Диверсифікація, субконтрактинг та підтримка малого бізнесу (тут окремий привіт ушльопку Гетьманцеву). Це все, що треба під час війни.
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05.06.2024 16:35 Відповісти
росіяни можуть сказати теж саме.
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06.06.2024 02:16 Відповісти
Росіяни.. До 2014 року як раз і заробляв в основному на росіянах. Був один відомий британський інвестиційний банк, що працював з росією. А я, хоч і фрілансер, на постійній основі був там експертом. Тобто, мені скидували усі пропозиції, усі проєкти. Я по ним робив оцінку, первинний due diligence, надавав свої висновки. З ким працювали далі - там розробляв повноцінну фінансову модель. Тобто бізнес-план.
Класні були часи.

Так от, більших дебілів не бачив в жодній країні. В мене десь в архівах на диску є ті перли. Я їх збирав разом. Вийшло б на книгу. Враження, ніби ми працювали в психіатричній лікарні. На всю росію буквально декілька толкових менеджерів чи спеціалістів. Але воно як виходило? Хтось непогано шарить в фінансовому менеджменті, але у нього "на Марсе яблоням цвєсті". Хтось, здається, адекватний, але у нього теж якась така неймовірна фігня вилазить, що ні в які ворота..

Вони усі поголовно мавпи.

Як почався Майдан - відмовився, закрив нафіг той напрямок. Далі тільки з ЄС.
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06.06.2024 08:00 Відповісти
на жаль вони не зовсім такі дебіли, як ви їх змалювали
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08.06.2024 00:32 Відповісти
Не дебіли - буквально декілька. Їх Ви можете побачити в коментах на e-xecutive та в якості викладачів фінансового аналізу на ю-туб. Не кажу, що серед них нема достатньо толкових. Але, уся їх толковість повністю злилася після 2014 року. А після 2022 вони усі абсолютні вороги.
===

І до речі, між нами можемо над ними стібатися. На війні я їх довбойобами не вважав ніколи. Ніколи не варто недооцінювати супротивника. Як би не здавалося, що вони дебіли.
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08.06.2024 00:42 Відповісти
Погрались в зєлєнскава і новиє ліца тай годі.Пороха треба повертати,той дід розрулить.
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05.06.2024 16:39 Відповісти
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05.06.2024 16:42 Відповісти
Населення за 5 років скоротилося з 40÷42 млн до 25÷26.
Промислове виробництво стабільно падає. Видобування та переробка металів то головний енергоспоживач України.
То які ж були підстави для здорожчання електроенергії на 60%?
Враховуючи, що майже 80% генерації то АЕС, а ЗЕ здав тільки одна з них.
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05.06.2024 16:42 Відповісти
Чим менше споживачів , тим більша собівартість, бо енергія це не тільки станції , а і мережі з їхнім осбслуговуванням та витратами , економіка .........
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05.06.2024 22:19 Відповісти
Це провина виборців зе і зеленої влади. А чого чекати, якщо привели до влади балбесів.
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05.06.2024 16:47 Відповісти
Економіка?
Це вони про ту, яку "новиє ліца" почали нищити ще до КОВІДу, у 2019-му?

От клятий Порох: створив такий запас міцності, що "узеленські" вже шостий рік руйнують...
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05.06.2024 16:50 Відповісти
Скачок долара з 11 до 37 - це "запас міцності" ?
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05.06.2024 16:52 Відповісти
Та доходив і до 40
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05.06.2024 18:18 Відповісти
Люди віком 60-70 цілком підходять до багатьох видів робіт,
де не потрібна пряма фізична сила.
А на них дивляться як на непотріб.
У той час, як вони відповідальніші, більш ретельні та уважні
за багатьох молодих.
Але платити їм треба все одно.
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05.06.2024 16:51 Відповісти
Так, таки так. Можна зробити 4-6 год. роботи. Багато з них зголосятся, бо можуть робити. Але кому воно потрібно, зайвий клопіт для влади.
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05.06.2024 17:28 Відповісти
На якій підставі? Ахмєтка збіднів, треба поправити, та і слугам не вистачає
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05.06.2024 16:56 Відповісти
Бачу, чиновники не сильно переймаються проблемами економіки, - тіпа поки працює, нехай собі працює. У кожного з них вже є майно/житло за кордоном, рахунки в офшорах і закордонних банках, багато з них вже володіють там і бізнесом. На випадок шухеру вони перші злиняють. Тому зараз вони продають тут, в Україні, свої заводи-параходи, вілли, бізнес, щоб мінімально втратити при зміні країни проживання.
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05.06.2024 16:58 Відповісти
Ой, той Bloomberg нічого не розуміє в нашій економіці, даремно паніку наганяє. В нас є потужний клоун, 5 - 6 ефективних менеджерів, офіс простих рішень та інвест-няні. Вони все порішають. Дайте їм ще 100 днів.
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05.06.2024 17:15 Відповісти
На базарах в усіх містахтака кялькість торгашів що любе підприємство по двоє на робоче місце хватить та цілу дивізію пехоти
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05.06.2024 17:24 Відповісти
Ви хоч зрозуміли , що написали ?
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05.06.2024 17:37 Відповісти
Це все гриби
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05.06.2024 18:19 Відповісти
Та невже, Ньютони прямо якісь.
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05.06.2024 20:08 Відповісти
Не вдається знищити Україну загарбникам кацапським зброєю, то це зробить кацапська привладна 5-та колона - знищить економіку України ущент, розграбує бюджетні надходження, безпрецедентним тцкашно-ментовським кримінальним терором знищить і позбудеться місцевого населення.
З таким успіхом диверсантів ворога в тилу капітуляція України, втрата території та входження до складу московської імперії руками ворожих привладних диверсантів є набагато більшою загрозою ніж воєнний програш на фронті.
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06.06.2024 12:39 Відповісти

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