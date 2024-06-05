Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки, – Bloomberg
Дефіцит робочої сили, який починає відчуватися в Україні, матиме ефект доміно – спочатку підприємства скоротять виробництво, а далі втрати відчує вся економіка України.
Про це пише провідне світове бізнес-видання Bloomberg.
Згідно з опитуванням, проведеним київським Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій на початку цього року, ця проблема посідає друге місце після зростання витрат українських компаній. Близько половини опитаних топменеджерів вказали, що відчувають дефіцит персоналу.
"Дефіцит кадрів став однією з головних проблем бізнесу, адже пошук робітників забирає дедалі більше енергії в менеджерів. Під час війни заробітна плата перевищила рівень до російського вторгнення у лютому 2022 року. Закон про мобілізацію, який набув чинності минулого місяця, має на меті поповнити лави української армії сотнями тисяч військовослужбовців. Проте брак працездатних чоловіків і жінок стає ударом для великого й малого бізнесу, що є основою економіки воєнного часу", – зазначає видання.
За прогнозом Bloomberg, ця проблема лише загострюватиметься, адже російське вторгнення триває вже третій рік. І Україна буде змушена заповнювати прогалину, яку залишили мільйони людей, що виїхали з країни, пішли до армії або загинули в бою.
"Поки українські військові намагаються утримати лінію фронту, економіка України, яка втратила чверть свого виробництва від початку вторгнення, ризикує ще більше послабитися через скорочення кадрів. За словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, падіння економічного виробництва проти 2021 року, пов'язане зі скороченням кадрів, становитиме близько 27% від довоєнного рівня. Крім понад 6 мільйонів людей, які втекли від війни, ситуацію ускладнюють чоловіки, що зникли у тіньовій економіці та ухиляються від мобілізації", – вказує видання.
Зокрема, у групі "Метінвест", що налічує майже 60 000 працівників і прагне закрити 4 000 вакансій, зіткнулися з проблемою пошуку працівників на мартенівське виробництво комбінату в Запоріжжі, розташованому на південному сході країни, розповіла Тетяна Петрук, директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом "Метінвесту".
За її словами, пошук 89 працівників зайняв три місяці інтенсивної роботи – в той час, як до війни це займало втричі менше часу.
Процес працевлаштування ускладнює й те, що чоловіки неохоче йдуть працювати до великих компаній, які є мішенню для військкоматів. За словами Петрук, якось працівники військкоматів роздавали повістки на прохідних навіть кандидатам на працевлаштування.
Bloomberg зауважує, що ситуація з дефіцитом кадрів матиме ефект доміно: спершу бізнес буде змушений скоротити виробництво. А відповідно, зменшиться податкова база, що зрештою зашкодить військовим цілям.
"Якщо призов триватиме таким чином, ми будемо змушені зупинити деякі процеси або виробничі потужності, тому що нам фізично не вистачатиме працівників", – каже Петрук.
Як повідомлялося, раніше в КП "Київський метрополітен" заявили про вимушене збільшення інтервалів руху між потягами, оскільки міграція та призов до війська спричинили "значний дефіцит" працівників.
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Так от ті хто гасить пожежу і розгрібає завали - то ДСНС, а всі інші - то мусара. У ДСНСників(це ті хто рятує) - броня 50%. у мусарів - 100%.
Іноді поліцейські теж допомагають, але далеко не завжди.
1. Місцевих держадміністрацій стало в рази менше. Після укрупнення районів.
2. Органи юстиції на місцях ліквідували. Залишили лише невеликі осередки виконавчих служб в містах районного значення.
3. Місцеві прокуратури об'єднали в окружні, багатьох працівників поскорочували.
4. Санітарно-епідеміологічні служби знищили.
5. Працівників ДСНС на місцях поскорочували.
6. Держгеокадастри на місцях теж практично ліквідували, залишили по 2-3 спеціалісти на одне місто районного значення з купою сіл навколо.
7. Податкові служби якраз реформують - місцеві інспекції перетворюють на маленькі відділення, працівників скорочують.
8. СБУ на місцях ліквідували ще 10 років тому.
вже грошей не вистачає на чиновників. так скоротили. ага.
шах і мат тобі.
З приводу доплат - то все ж очевидно. В бюджеті дефіцит коштів не тільки на зарплати бюджетникам, скоро нас взагалі очікує глобальна "фінансова діра", будемо всі на зовнішніх кредитах, як наркомани на дозі.
І те, що навантаження на працюючих службовців зараз більше, ніж колись - очевидна річ. Бо роботи менше не стало - а кадрів менше стало набагато. Включайте мізки хоч іноді...
І так - далеко не всі влаштувалися, може комусь і вдалося, але місцеві ради не гумові, там не такі великі штати, як ви собі думаєте. І бронь теж отримують далеко не всі - є ж обмеження-квота у 50%. Я у цій сфері працюю, тому знаю про що кажу.
І взагалі українцям (переважно це приватники) треба вже зруйнувати стереотип про "багатих і надвпливових чиновників", бо більшість держ.службовців і працівників місцевого самоврядування (особливо нижчого рівня) - це люди-бюджетники, які сидять на голій зарплаті (розмір я написав вище), без особливої впливовості, без можливостей мати якийсь "лівак", це - люди абсолютно залякані антикорупційними наративами і нормами, що подають щорічні декларації, в тексті яких як правило "вітер свище", (бо з тої зарплати багато не відкладеш) і виконують рутинну паперову роботу, за якість якої несуть персональну відповідальність перед начальником. Тоді як той же бізнесмен відповідає за результати своєї роботи лише перед собою і своєю сім'єю.
**** заїбали дауни - мозок включи - в нас усе піхота-м'ясо....
https://vsn.ua/news/dvoh-operatoriv-droniv-kinuli-na-shturm-i-voni-zaginuli-zaluzhnogo-publichno-poprosili-vtrutitisya-37410 Двох операторів дронів кинули на штурм і вони загинули: Залужного публічно попросили втрутитися
Цей тоталітарний режим і економіка несумісні. Економіки більше немає, тепер взялись за промислове винищення населення.
Так от. Витрати на ФЗП НІКОЛИ не є критичними в загальній беззбитковості. Критичними є маржинальний дохід, обсяги та сроки обіговості. Дайте людям не 30 000 грн, а 100 000 - ліквідність знизиться незначно. Якщо менеджмент буде толковим - можна потягнути любі зарплати.
2. Ок. Мобілізація. Треба. Нас треба міняти, бо вже реально стерлися. До нас з усіх кінців світу їдуть люди воювати в ЗСУ. На початку війни їхали за покликом серця. Зараз (особливо з Південної Америки) їдуть за бойовими. 122т., а зараз буде ще більше.
Пригадую, комбат мене питає, чому така ротація. Відповідаю, так ми ж Колумбії зараз робимо ВВП (валовий продукт). Тобто, гастарбайтери. В основному воїни, але вистачає й фермерів.
Запропонувати ті самі 3000 євро, але на українському виробництві - сюди приїде півпланети на заробітки. Короткі контракти - не варто думати, що згодом у нас будуть латинські та чорні гетто )))
3. Диверсифікація, субконтрактинг та підтримка малого бізнесу (тут окремий привіт ушльопку Гетьманцеву). Це все, що треба під час війни.
Класні були часи.
Так от, більших дебілів не бачив в жодній країні. В мене десь в архівах на диску є ті перли. Я їх збирав разом. Вийшло б на книгу. Враження, ніби ми працювали в психіатричній лікарні. На всю росію буквально декілька толкових менеджерів чи спеціалістів. Але воно як виходило? Хтось непогано шарить в фінансовому менеджменті, але у нього "на Марсе яблоням цвєсті". Хтось, здається, адекватний, але у нього теж якась така неймовірна фігня вилазить, що ні в які ворота..
Вони усі поголовно мавпи.
Як почався Майдан - відмовився, закрив нафіг той напрямок. Далі тільки з ЄС.
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І до речі, між нами можемо над ними стібатися. На війні я їх довбойобами не вважав ніколи. Ніколи не варто недооцінювати супротивника. Як би не здавалося, що вони дебіли.
Промислове виробництво стабільно падає. Видобування та переробка металів то головний енергоспоживач України.
То які ж були підстави для здорожчання електроенергії на 60%?
Враховуючи, що майже 80% генерації то АЕС, а ЗЕ здав тільки одна з них.
Це вони про ту, яку "новиє ліца" почали нищити ще до КОВІДу, у 2019-му?
От клятий Порох: створив такий запас міцності, що "узеленські" вже шостий рік руйнують...
де не потрібна пряма фізична сила.
А на них дивляться як на непотріб.
У той час, як вони відповідальніші, більш ретельні та уважні
за багатьох молодих.
Але платити їм треба все одно.
З таким успіхом диверсантів ворога в тилу капітуляція України, втрата території та входження до складу московської імперії руками ворожих привладних диверсантів є набагато більшою загрозою ніж воєнний програш на фронті.