ЄБРР акумулює 300 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору України. Куди спрямують кошти?

Європейський банк реконструкції та розвитку акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України.

Відповідний меморандум підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо за результатами зустрічі в Києві.

"Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети – забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України", – сказав Шмигаль.

Кошти підуть державним енергетичним компаніям "Укренерго", "Укргідроенерго" та "Укранафта" на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.

Фінансування ЄБРР

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росфї ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування.

"Із початку повномасштабного вторгнення ми профінансували проєктів на 4 млрд євро, маю на увазі всі галузі економіки. Є таке бачення, що приблизно в такому самому обсязі ми маємо підтримувати економіку під час війни, доки ситуація не зміниться. Приблизно 1,5 млрд євро на рік", – заявляла раніше старша банкірка агробізнесу ЄБРР Анна Лебединець.

Вона висловила впевненість, що після війни потреби бізнесу у фінансуванні збільшаться, оскільки буде більше бажання інвестувати в його розвиток, а також буде потреба відбудовувати зруйноване в пришвидшеному темпі.