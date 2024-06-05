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Новини
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ЄБРР акумулює 300 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору України. Куди спрямують кошти?

Денис Шмигаль і Оділь Рено-Бассо

Європейський банк реконструкції та розвитку акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України.

Відповідний меморандум підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо за результатами зустрічі в Києві.

"Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети – забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України", – сказав Шмигаль.

Кошти підуть державним енергетичним компаніям "Укренерго", "Укргідроенерго" та "Укранафта" на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.

Фінансування ЄБРР

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росфї ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування.

"Із початку повномасштабного вторгнення ми профінансували проєктів на 4 млрд євро, маю на увазі всі галузі економіки. Є таке бачення, що приблизно в такому самому обсязі ми маємо підтримувати економіку під час війни, доки ситуація не зміниться. Приблизно 1,5 млрд євро на рік", – заявляла раніше старша банкірка агробізнесу ЄБРР Анна Лебединець.

Вона висловила впевненість, що після війни потреби бізнесу у фінансуванні збільшаться, оскільки буде більше бажання інвестувати в його розвиток, а також буде потреба відбудовувати зруйноване в пришвидшеному темпі.

Автор: 

ЄБРР (771) фінансування (2028) енергетика (397)


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Топ коментарі
+3
Чинушам на добавку до зрЯплати
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05.06.2024 18:07
+2
"Укренерго" оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів. Джерело: https://biz.censor.net/n3493159
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05.06.2024 20:27
+1
І навіщо нам тоді ахсетов
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05.06.2024 18:10
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05.06.2024 18:07 Відповісти
"Укренерго" оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів. Джерело: https://biz.censor.net/n3493159
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05.06.2024 20:27 Відповісти
І навіщо нам тоді ахсетов
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05.06.2024 18:10 Відповісти
"Укранафта" що там генерує, хто підкаже?
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05.06.2024 18:23 Відповісти
Мабуть на потреби малоімущіх в управлінні
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05.06.2024 18:29 Відповісти
На кондиционеры! ( Соседняя новость жесть. Людям низя, бо перегрузка сетей а себе в офис кондер - даже нужно!!!
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06.06.2024 00:12 Відповісти
По кишеням!
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05.06.2024 18:40 Відповісти
Куди спрямують, звісно куди, куди треба
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05.06.2024 19:53 Відповісти
Мабуть поміняє на дорожчу.
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05.06.2024 21:03 Відповісти
Придумайте как оплатить свет пенсионерам и инвалидам за эти деньги! Ни копейки шмыгалю_Азметову! Ни копейки бубону_Ермаку!!
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06.06.2024 00:10 Відповісти

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