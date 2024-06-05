"Укренерго" оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів. Раніше в компанії заявляли, що через них росте дефіцит електроенергії

"Укренерго" оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів для потреб апарату управління.

Відповідний тендер від 3 червня з'явився в системі Prozorro, передає LIGA.net.

Так, планується закупити чотири комплекти кондиціонерних систем:

кондиціонер спліт-система інверторний 80 кв. м 8/9кВт 2,1/2,3кВт у комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E та дротовим пультом керування RC-EX3A;

кондиціонер спліт-система інверторний 80 кв. м 8/9кВт 2,1/2,3кВт у комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E;

кондиціонер спліт-система канальна середньонапірна інверторний 125 кв. м 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт (два комплекти).

У тендері також враховані послуги з установки систем кондиціонування.

Очікувана вартість закупівлі складає 629 130 грн, кінцевий строк подання пропозицій – 11 червня.

Як повідомлялося, раніше в "Укренерго" пояснили зростання споживання електроенергії використанням кондиціонерів, хмарністю, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшенням обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.

До того голова "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що цього тижня, з 3 по 9 червня, ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.