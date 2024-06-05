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Новини
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"Укренерго" оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів. Раніше в компанії заявляли, що через них росте дефіцит електроенергії

укренерго

"Укренерго" оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів для потреб апарату управління.

Відповідний тендер від 3 червня з'явився в системі Prozorro, передає LIGA.net.

Так, планується закупити чотири комплекти кондиціонерних систем:

  • кондиціонер спліт-система інверторний 80 кв. м 8/9кВт 2,1/2,3кВт у комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E та дротовим пультом керування RC-EX3A;
  • кондиціонер спліт-система інверторний 80 кв. м 8/9кВт 2,1/2,3кВт у комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E;
  • кондиціонер спліт-система канальна середньонапірна інверторний 125 кв. м 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт (два комплекти).

У тендері також враховані послуги з установки систем кондиціонування.

Очікувана вартість закупівлі складає 629 130 грн, кінцевий строк подання пропозицій – 11 червня.

Як повідомлялося, раніше в "Укренерго" пояснили зростання споживання електроенергії використанням кондиціонерів, хмарністю, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшенням обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.

До того  голова "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що цього тижня, з 3 по 9 червня, ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.

Автор: 

тендер (2159) Укренерго (1998) закупівлі (2611)


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Топ коментарі
+9
Зашибись мля. Одни без света сидят и продукты выкинули потому что холодильники поразмораживали. А другие с холодком сидят и на всю катушку смалят електричество
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05.06.2024 19:27
+4
За використання кондеціонерів у воєнний час - штрафувати в пекельному розмірі!
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05.06.2024 19:23
+4
Тільки розстріл керівництва Укренерго приведе до покращення у системи енергетиці.
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05.06.2024 20:42
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За використання кондеціонерів у воєнний час - штрафувати в пекельному розмірі!
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05.06.2024 19:23 Відповісти
ЗЄльоная страна кретинів !!!!
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05.06.2024 20:30 Відповісти
Зашибись мля. Одни без света сидят и продукты выкинули потому что холодильники поразмораживали. А другие с холодком сидят и на всю катушку смалят електричество
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05.06.2024 19:27 Відповісти
**** акумулює 300 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору України. Куди спрямують кошти? Джерело: https://biz.censor.net/n3493154
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05.06.2024 19:32 Відповісти
я поставив 10 квт батарею і від неї кручу кондиціонер, питання?
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05.06.2024 19:48 Відповісти
А батарея від чого заряджається?
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05.06.2024 19:56 Відповісти
від "Укренерго"
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05.06.2024 20:29 Відповісти
Хочешь сказать ты заставил солнечными панелями всю крышу своего и соседского дома ради кондея? Или какую батарею ты имел ввиду?
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05.06.2024 20:31 Відповісти
*** ..ну какие же вы все умные ....для этого хватит крыши гаража...
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05.06.2024 22:06 Відповісти
Сразу видно что человек ни бельмеса в етом деле. Я же ети панели устанавливал когда то как и ветрогенераторы. Крыши гаража хватит только чтобы мобилку зарядить. В самом идеале с одного квадратного метра панели можно снять до 50Вт електроенергии. А теперь посчитайте сколько нужноквадратов для 10кВт. И ето повторюсь в самых идеальных условиях при безоблачной погоде, при том что сонце находится в полдень и при том что панель находится перпендикулярно к солнцу. Тоесть таких условий вы никогда не добьетесь в Украине где 2/3 пасмурных дней в году
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05.06.2024 22:48 Відповісти
умный говоришь....бельмесаешь ..ну и бельмесай дальше....11 плит на 10 кВт..если ты не знаешь...
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06.06.2024 15:31 Відповісти
Влада в своєму репертуарі,народу сидіти без світла,бо їм потрібно кондиціонери,перегрілися від роботи
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05.06.2024 19:36 Відповісти
Тільки розстріл керівництва Укренерго приведе до покращення у системи енергетиці.
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05.06.2024 20:42 Відповісти
Для чого виплачувати зарплати цьому укренергу після таких рішень? Якби хоч хтось розумний відмінив би їм оплату за їх якоби працю, то оці аферисти все одно ходили би на роботу. Лише заради заключення таких контрактів. За афери ще й зарплату платять. Ха ха ха.
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05.06.2024 20:59 Відповісти
Миллионные ЗП руководства переплюнули Укрпочту и аферы кличка.
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05.06.2024 21:44 Відповісти
Это другое
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06.06.2024 00:08 Відповісти
ніц ви всі не розумієте. то спеціальні кондиціонери. вони не споживають, а виробляють електрику
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06.06.2024 07:24 Відповісти

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