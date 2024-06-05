В Україні запустили інвестфонд для підтримки стартапів. Можна отримати фінансування до 500 тисяч євро

В Україні запустили інвестиційний фонд Angels for Ukraine, який спрямований на підтримку українських стартапів на ранніх стадіях розвитку: pre-seed та seed.

Про це повідомила співзасновниця ініціативи Олена Клейнер, передає AIN.UA.

Фонд також очолює Руй Фалкао, співзасновник COREangels – глобальної спільноти ангелів-інвесторів, наставників стартапів, підприємців та експертів галузі. Він забезпечуватиме якість та контроль процесів.

Чим займатиметься фонд

Фонд Angels for Ukraine об'єднує українських та міжнародних бізнес-ангелів, які зможуть інвестувати в інноваційні проєкти та перспективні стартапи.

Окрім надання фінансування та ресурсів, Фонд також допомагатиме розвиватися та виходити на міжнародний ринок.

Інвестори натомість отримують доступ до глобальної мережі COREangels, яка об'єднує активних бізнес-ангелів з усього світу, і завдяки можливостям спільноти інвестори мають змогу вкладати кошти через місцеві портфельні фонди.

До того ж, інвестори можуть безпосередньо впливати на відбір стартапів для інвестування, оцінюючи їх потенціал та перспективи.

Фонд працюватиме на постійній основі, перше засідання інвестиційного комітету відбудеться 5 липня 2024 року.

Обсяги фінансування

Стартапи, які бажають отримати фінансування від 50 тис. євро до 500 тис. євро, можуть подати заявку за посиланням.

Кінцевий термін подачі – 21 червня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що український стартап Esper Bionics, який виробляє біонічні кінцівки, отримав $150 тис. від програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Конкурентоспроможна економіка України". У межах програми Esper for Ukraine компанія безоплатно надає протези українським ветеранам.