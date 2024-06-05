Україна з початку року експортувала понад 400 тисяч тонн цукру. У червні його експорт до ЄС заборонили

Від початку 2024 року Україна експортувала 421,8 тис. тонн цукру, зокрема, в країни Європейського Союзу – 301 тис. тонн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства за результатами засідання робочої групи з розвитку цукрової галузі під головуванням виконувача обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького.

Учасники засідання, з-поміж іншого, обговорили питання дотримання умов меморандуму про взаєморозуміння між Мінагрополітики та "Укрцукром" та виконання урядової постанови щодо встановлення нульової квоти на експорт цукру до ЄС, яка запрацювала з 1 червня.

Міністерство аграрної політики та продовольства України та Національна асоціація цукровиків України ("Укрцукор") підписали меморандум про взаєморозуміння в листопаді 2023 року. Згідно з документом, врегульовуються обсяги експорту цукру в розмірі 750 тис. тонн на маркетинговий рік на основі попереднього балансу попиту та пропозиції в 2023/2024 маркетинговому році.

Загалом від початку дії меморандуму було реалізовано 665 тис. тонн цукру.

У травні 2024 року українські підприємці всього продали 158,5 тис. тонн, із них експортовано 110,5 тис. тонн, зокрема 72 тис. тонн – до країн ЄС.

На внутрішньому ринку реалізовано понад 48 тис. тонн, в середньому по 24,6 грн за кілограм.

Заборона на експорт цукру

Напркінці травня повідомлялося, що Кабінет Міністрів до кінця року зупинив експорт цукру до країн Європейського Союзу.

Зокрема, своїм рішенням Кабмін вніс зміни до постанови, яка регулює експорт окремих товарів до держав-членів ЄС на 2024 рік, та вніс новий пункт про квотування (тобто граничний обсяг продукції, яку можна експортувати).

Так, квота на експорт цукру до ЄС становить нуль, тобто експорт буде заборонено з моменту публікації постанови.

"З 1 червня урядом запроваджено нульову квоту на цукор, яка діятиме до кінця року. Але українські агровиробники продовжують експортувати цукор в країни Африки, Близький Схід, Велику Британію", – сказав тоді міністр агрополітики Тарас Висоцький.