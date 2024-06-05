Microsoft відкриває бета-тестування нових функцій Windows 10, проте припинить її підтримку вже наступного року

Корпорація Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 10 у жовтні 2025 року, проте наразі відновлює бета-програму для тестування нових функцій та вдосконалень.

Про це пише The Verge.

Як зазначається, програма раніше була доступна лише для Windows 11.

Windows 10 уже отримала функцію штучного інтелекту Copilot, яка спочатку також була ексклюзивною для Windows 11.

"Щоб запровадити нові функції та покращити Windows 10 за потреби, нам потрібне місце для активної розробки функцій за допомогою інсайдерів Windows", – пояснили в компанії.

Microsoft не розкриває, які додаткові функції Windows 10 планується тестувати, але інсайдери можуть підключитися до бета-каналу, щоб отримати їх раніше.

Дата припинення підтримки Windows 10 14 жовтня 2025 року, однак, залишається незмінною. Користувачам також будуть запропоновані платні оновлення безпеки після завершення підтримки.