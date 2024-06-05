Роботу в Литві вже знайшли понад 32 тисячі українців. Що пропонують роботодавці?

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну роботу в Литві знайшли вже 32,4 тис.українців зі статусом тимчасового захисту з майже 86 тис. зареєстрованих у Міграційній службі країни.

Про це йдеться в даних Міграційної платформи EWL, передає Укрінформ.

Так, у Литві готові працевлаштувати ще більше українців у зв'язку з очікуваним ростом економіки цьогоріч на 1,6% та низьким рівнем безробіття.

Кількість вакансій з початком сезонних робіт у квітні для громадян України у Литві значно зросла. Наразі кількість пропозицій роботи для громадян України, зареєстрованих у службі зайнятості становить майже 2 тис.

Яку роботу пропонують українцям у Литві

Литва потребує працівників у багатьох галузях, особливо у промисловому виробництві, на будівництві, у сферах охорони здоров'я та готельно-ресторанному бізнесі.

Литовські роботодавці пропонують українцям без знання мови і досвіду роботи працевлаштування на підприємствах автомобільної галузі та харчової промисловості із зарплатою 900 євро нетто (39,4 тис. грн).

Згодом за рахунок бонусів і премій зарплата зростає по деяких вакансіях до 1300-1500 євро нетто (57-65,7 тис. грн).

"Литовський ринок праці насичений різного роду вакансіями для українців. Литва залишається однією з країн, де найлегше працевлаштуватися громадянам України. Це можна зробити за один день на основі тимчасового захисту або гуманітарної візи. Також для працівників надають житло безплатно або за невисоку доплату. І часто це житло готельного типу у великих містах і передмістях, оскільки там розташовані підприємства", – сказала керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

За її словами, на підприємствах почали працевлаштовувати перекладачів для українських працівників та прописують робочі інструкції українською.

Крім того, часто можна порозумітися російською з огляду на те, що цю мову знають у Литві.

Кому віддають перевагу роботодавці

Зазвичай литовські роботодавці надають перевагу тим, хто планує працювати більше ніж три місяці.

Роботодавці зацікавлені в тому, аби громадяни України залишалися працювати протягом тривалого часу. Натомість є також і сезонні роботи на 1,5-2 місяці.

Для легалізації і роботи в Литві громадяни України мають отримати статус тимчасового захисту. Він дає право на роботу і проживання в країні на один рік з можливістю продовження. Його надають тим, хто на момент повномасштабного вторгнення (саме 24 лютого 2022 року) перебував в Україні.

Альтернативний варіант – гуманітарна віза, процедура отримання якої також не є складною.

У лютому цього року повідомлялося, що 75% українських біженців, які перебувають у Литві, планують повернутися на Батьківщину, коли це буде безпечно. Ще близько 17% українців поки не визначилися з остаточним рішенням.