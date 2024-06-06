"Одеська кіностудія" може припинити своє існування, – результати аудиту

"Одеська кіностудія" стала збитковою й ризикує припинити своє існування через неефективні управлінські рішення керівництва та бездіяльність акціонерів.

Про це йдеться у висновку Південного офісу Державної аудиторської служби України за результатами аудиту фінансової діяльності компанії.

"Перевіркою встановлено, що за останні п'ять років через неефективні управлінські дії та рішення кіностудія недоотримала доходів або втратила таку можливість, а також здійснила зайві витрати на загальну суму понад 400 млн грн", – сказано в повідомленні.

Проблеми компанії

Зокрема досі не проведена державна реєстрація речових прав на нерухоме майно – земельні ділянки ПрАТ "Одеська кіностудія", що розташовані в елітній зоні Одеси на узбережжі Чорного моря загальною площею 6,62 га.

Як заначили в Держаудитслужбі, таке зволікання може привести до безповоротної втрати кіностудією цих земель, первісна вартість яких складає понад 61 млн грн.

Крім того, непроведення переоцінки вартості майна, що належить кіностудії, призвело до заниження вартості її активів на майже 200 млн грн.

Також значні проблеми кіностудії пов'язані з доходами від авторських прав на свою продукцію.

Наприклад, під час аудиту встановлено, що Державне агентство України з питань кіно передало приватній структурі ТОВ "Фірма Будущеє" виключні майнові авторські права на використання національної культурної спадщини та загальнодержавної власності України – Фільмофонду, створеного ДП "Одеська кіностудія художніх фільмів" у період з 1955 по 1991 роки.

Усього нараховується 269 картин, серед яких фільми: "Д'Артаньян і три мушкетери", "Пригоди Електроніка", "Місце зустрічі змінити не можна", "Діти капітана Гранта" тощо. Внаслідок чого "Одеська кіностудія" не отримала додаткових надходжень на суму майже 13 млн грн.

Окремою проблемою залишається отримання доходів від роялті, які є значно меншими, ніж собівартість створених протягом п'яти останніх років компанією фільмів. Така ситуація може завдати збитків на суму понад 40 млн грн.

За результатами аудиту фахівцями Держаудитслужби було надано рекомендації для покращення фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Одеська кіностудія".