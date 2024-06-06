Експорт зернових та олійних цього сезону перевищить 50 мільйонів тонн, – ВАР

Обсяги українського експорту зернових і олійних культур цього маркетингового сезону – з 1 липня 2023 року до 30 червня 2024 року – сягнуть щонайменше 50 млн тонн.

Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук, передає Укрінформ.

За словами Марчука, в результаті роботи морського зернового коридору іноземним споживачам вже відправили понад 47 млн тонн агропродукції з України. Тож до кінця червня загальні обсяги експорту сягнуть принаймні 50 млн тонн.

При цьому морем експортують до 85% усього аграрного експорту, ще 15% – Дунаєм, і лише 5% – залізницею та автотранспортом.

"Завдяки нашим Збройним Силам, які гарантували безпеку судноплавства в Чорному морі, наші експортні можливості зросли з кількох десятків тисяч тонн у серпні 2023 року до 5-6 млн тонн цьогоріч у квітні й травні. Це дає можливість сподіватися на сприятливі ціни на збіжжя та збільшення прибутків виробників за рахунок здешевлення транзиту і страхування", – сказав Марчук.

Він додав, що фермери дуже чекають на покращення цінової ситуації на ринку зернових, оскільки впродовж двох останніх сезонів виробники цих культур працювали на межі збитковості.

"Цьогорічний потенціал врожаю, нагадаю, оцінюють приблизно у 74-76 млн тонн зернових та олійних. Цього більш ніж достатньо для споживання й активного експорту", – зазначив Марчук.

"Українська зернова асоціація" наприкінці травня цього року знизила оцінку потенційного врожаю в 2024 році на 1,5 млн тонн у порівнянні з попереднім прогнозом – до 74,6 млн тонн зернових та олійних. До того УЗА прогнозувала потенційний врожай в 2024 році на рівні 76,1 млн тонн зернових та олійних, що на 6,5 млн тонн менше, ніж у 2023 році.

За словами Марчука, з осені в Україні посіяли приблизно на 1 млн га гектарів озимих менше, ніж під урожай 2023 року. Причиною цього є нестача в аграріїв обігових коштів.

"Що ж до весняної посівної, то за обсягами ярих культур ми, в принципі, вийшли на ті ж показники, що й минулого сезону. Загалом понад 12 млн га засіяли олійними, зерновими та зернобобовими. А отже, можна впевнено сказати, що держава буде повною мірою забезпечена всіма видами такої продукції", – зауважив Марчук.

Він додав, що багато українців зараз мешкають за кордоном, тож обсяги споживання основних сільськогосподарських культур всередині країни порівняно невеликі – 15-18 млн тонн.