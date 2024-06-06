Шлях до членства в ЄС: Законодавство України у сфері фінпослуг та підприємництва наблизили до європейського

На сьогодні Україною вже забезпечено наближення законодавства до законодавства Європейського Союзу в таких сферах, як фінансові послуги (в частині запобігання відмиванню грошей) та підприємництво (в частині бухгалтерського обліку та фінансової звітності).

Про це заявив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін під час зустрічі з представниками Генерального Директорату Європейської Комісії з питань політики сусідства та переговорів з розширення (DG NEAR) щодо підготовки до двосторонніх зустрічей у рамках офіційного скринінгу.

Скринінг – це аналіз адаптації законодавства України на відповідність до права ЄС у контексті рішення Європейської ради від 14 грудня 2023 року про початок переговорів з Україною щодо членства в Євросоюзі. З липня 2024 року Єврокомісія розпочне наступний етап скринінгу – двосторонні зустрічі з країнами-кандидатами, під час яких Україна представлятиме стан наближення національного законодавства до законодавства ЄС щодо кожного переговорного розділу.

"З моменту повномасштабного вторгнення Росію ЄС надав Україні майже 32 млрд євро прямої бюджетної підтримки, з яких уже 6 млрд євро – в цьому році. Мінфін докладає значних зусиль для гармонізації митної системи та митного законодавства із системою та законодавством ЄС, законодавства у сфері оподаткування, а також інших сфер відповідно до компетенції Мінфіну", – сказав Улютін.

Митна сфера:

продовжується активний процес підготовки до другого читання урядового законопроєкту про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Євросоюзу, яким передбачено приведення митного законодавства у відповідність до законодавства ЄС;

розпочато роботу з підготовки нового Митного кодексу України;

продовжуються роботи з розвитку програми Авторизованого економічного оператора (АЕО).

Сфера оподаткування:

готуються зміни до законодавства в частині приведення деяких норм Податкового кодексу України у відповідність до законодавства ЄС, зокрема у випадках, коли існує ризик подвійного оподаткування або неоподаткування податком на додану вартість;

Верховною Радою ухвалено в першому читанні проєкт закону, спрямований на приведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби у відповідність до мінімальних рівнів, з огляду на те, що попередній графік у зв'язку з високим рівнем інфляції не досяг очікуваних ефектів.

"Також здійснено низку заходів за напрямом управління державними фінансами, а саме відновлено середньострокове бюджетне планування, затверджено Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2024-2026 роки та дорожню карту реформування управління публічними інвестиціями", – зазначив Улютін.