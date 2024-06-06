Держспецзв’язку дозволили купувати дрони і РЕБ під час воєнного стану

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11144 щодо можливості Держспецзв'язку на час воєнного стану здійснювати закупівлю дронів, РЕБів та боєприпасів, які використовують із дронами, для потреб оборони.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За таке рішення проголосувало 275 депутатів.

"Це тимчасова міра. Буде до моменту, поки Міноборони не побудує інфраструктуру для того, щоб перебрати на себе (агенцію із закупівель) цю функцію", – зазначив Железняк.

Раніше заступник міністра оборони Дмитро Кліменков заявив, що майже 100% дронів для Збройних Сил розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес.

У лютому цього року секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявляв, що 90% замовлень із виробництва безпілотних систем отримують українські виробники.

Детальніше про виробництво дронів в Україні читайте в матеріалі БізнесЦензор "Як отримати грант на виробництво дронів, або на малий бізнес".