БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 311 7

Резерви Нацбанку впали ще на $3,4 мільярда за місяць

золотовалютные,резервы,резерви,золотовалютні

Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $39,03 млрд. У травні вони знизилися на 7,9%.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Зазначається, що така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) та від міжнародних партнерів.

Що впливало на динаміку

  • Операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $3,09 млрд та викупив до резервів $11,1 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в травні становив $3,08 млрд, збільшившись порівняно з квітнем.

Це пов'язано зі зростанням попиту на валютному ринку, передусім на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги в березні-квітні.

  • Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $143,1 млн. Із цієї суми:

  • $123,1 млн – від розміщення валютних ОВДП;
  • $20,0 млн – від Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $412,3 млн, із яких:

  • $309,1 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • $42,9 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;
  • $30,7 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;
  • $21,3 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $8,3 млн – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $240,8 млн.

  • Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У травні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $216,1 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України на 1 травня 2024 року становили $42,4 мільярда. У квітні вони знизилися на 3,1% або на $1,36 млрд.

Автор: 

валютний резерв (195) НБУ (9279) золотовалютний резерв (248)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нужно еще больше ухилянтов кошмарить, то вообще денег в казне не будет
показати весь коментар
06.06.2024 15:34 Відповісти
А чого їх "кошмаріть"? ТЦК, медкомісія, лави ЗСУ. Де тут "кошмарініє"???
показати весь коментар
06.06.2024 16:24 Відповісти
так вони ж звільняються... ось і видатків до бюджету становиться меньше ... хтось у Тисі втопився, хтось ні і тепер працює в Європі
показати весь коментар
06.06.2024 18:21 Відповісти
у нас ще є якись резерви?.... приємно здивований....
показати весь коментар
06.06.2024 15:37 Відповісти
Колишня голова НБУ, а нині професор Лондонської школи економіки Валерія Гонтарева в інтерв'ю NV Бізнес назвала роботу Нацбанку "жахливою".

Вона вважає, що НБУ надмірно перестрахувався, надто "закрутив гайки", і спізнився - і з поступовою девальвацією, і зі зниженням відсоткової ставки. Результат - "реальні витрати для країни", які Гонтарева оцінює у 200 млрд грн.

Гонтарева очолила Нацбанк після російської анексії Криму і початку конфлікту на Донбасі, коли валютні резерви країни були на історичному мінімумі у 5 млрд доларів, а гривня знецінилася у два рази. Вона провела складну і непопулярну реформу банківського сектора, яку тоді назвали "банкопадом", але згодом стали називати основою того, що українська банківська система виявилася дивовижно стабільною під час повномасштабного вторгнення.

Тепер ексголова НБУ каже, що штучне утримання курсу не дозволяє мінфіну конвертувати фінансову допомогу від партнерів у більші обсяги гривні, знецінює експорт і стимулює імпорт.

"Від того, що неправильна валютна політика, Нацбанк сам не заробив, не дав експортерам заробити і не зупинив нікому не потрібний імпорт", - розповіла Валерія Гонтарева NV Бізнес.
показати весь коментар
06.06.2024 16:24 Відповісти
При Пороху вони росли, але малоросам захотілося халяви
показати весь коментар
06.06.2024 16:47 Відповісти
Скажите спасибо дебилу Пишному, который вагонами бездумно сливает валюту из ЗВР
показати весь коментар
06.06.2024 18:50 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 