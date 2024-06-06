Резерви Нацбанку впали ще на $3,4 мільярда за місяць

Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $39,03 млрд. У травні вони знизилися на 7,9%.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Зазначається, що така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) та від міжнародних партнерів.

Що впливало на динаміку

Операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $3,09 млрд та викупив до резервів $11,1 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в травні становив $3,08 млрд, збільшившись порівняно з квітнем.

Це пов'язано зі зростанням попиту на валютному ринку, передусім на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги в березні-квітні.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $143,1 млн. Із цієї суми:

$123,1 млн – від розміщення валютних ОВДП;

$20,0 млн – від Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $412,3 млн, із яких:

$309,1 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$42,9 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;

$30,7 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

$21,3 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$8,3 млн – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $240,8 млн.

Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У травні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $216,1 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України на 1 травня 2024 року становили $42,4 мільярда. У квітні вони знизилися на 3,1% або на $1,36 млрд.