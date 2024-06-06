У "Дії" за кілька годин згенерували понад 55 тисяч електронних посвідчень ветерана

У застосунку "Дія" вже згенеровано понад 55 тис. електронних посвідчень ветерана.

Про це повідомила директорка Департаменту цифрового розвитку та трансформації Міністерства у справах ветеранів України Надія Адаменко.

"Відтепер понад 1 млн українців мають змогу користуватися електронним посвідченням ветерана замість та без необхідності пред’явлення відповідного посвідчення у паперовій формі, а також документа, що посвідчує особу. Лише за кілька перших годин у застосунку "Дія" було згенеровано понад 55 тис. е-посвідчень ветерана", – сказала Адаменко.

Згенерувати електронне посвідчення у своєму смартфоні можуть особи, які мають статус:

учасника бойових дій,

людини з інвалідністю внаслідок війни,

учасника війни,

постраждалого учасника Революції гідності,

члена сім’ї загиблого ветерана війни,

члена сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

е-Посвідчення ветерана має унікальний QR-код, за яким можна перевірити справжність документа та даних про пред'явника, що містяться у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Використовувати е-Посвідчення ветерана у "Дії" можна для отримання пільг та компенсацій, передбачених чинним законодавством.

Наразі фахівці Мінветеранів та Мінцифри працюють над виправленням технічних помилок, що виникають у процесі формування е-Посвідчення у "Дії".

"Отримуємо звернення від громадян із потребою оновити дані. Ми вибудували алгоритм як це зробити, і в режимі реального часу спілкуємося з особами та виправляємо деякі дані у Реєстрі. Робота триває, ми очікуємо, що впродовж місяця усі бажаючі зможуть згенерувати документ без проблем", – запевнила Адаменко.

Як повідомлялося, 5 червня Міністерство у справах ветеранів України та Міністерство цифрової трансформації України запустили електронне посвідчення ветерана в мобільному застосунку "Дія", а електронний документ набув юридичного статусу.