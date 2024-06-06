БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
410 1

У "Дії" за кілька годин згенерували понад 55 тисяч електронних посвідчень ветерана

посвідчення ветерана в

У застосунку "Дія" вже згенеровано понад 55 тис. електронних посвідчень ветерана.

Про це повідомила директорка Департаменту цифрового розвитку та трансформації Міністерства у справах ветеранів України Надія Адаменко.

"Відтепер понад 1 млн українців мають змогу користуватися електронним посвідченням ветерана замість та без необхідності пред’явлення відповідного посвідчення у паперовій формі, а також документа, що посвідчує особу. Лише за кілька перших годин у застосунку "Дія" було згенеровано понад 55 тис. е-посвідчень ветерана", – сказала Адаменко.

Згенерувати електронне посвідчення у своєму смартфоні можуть особи, які мають статус:

  • учасника бойових дій,
  • людини з інвалідністю внаслідок війни,
  • учасника війни,
  • постраждалого учасника Революції гідності,
  • члена сім’ї загиблого ветерана війни,
  • члена сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

е-Посвідчення ветерана має унікальний QR-код, за яким можна перевірити справжність документа та даних про пред'явника, що містяться у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Використовувати е-Посвідчення ветерана у "Дії" можна для отримання пільг та компенсацій, передбачених чинним законодавством.

Наразі фахівці Мінветеранів та Мінцифри працюють над виправленням технічних помилок, що виникають у процесі формування е-Посвідчення у "Дії".

"Отримуємо звернення від громадян із потребою оновити дані. Ми вибудували алгоритм як це зробити, і в режимі реального часу спілкуємося з особами та виправляємо деякі дані у Реєстрі. Робота триває, ми очікуємо, що впродовж місяця усі бажаючі зможуть згенерувати документ без проблем", – запевнила Адаменко.

Як повідомлялося, 5 червня Міністерство у справах ветеранів України та Міністерство цифрової трансформації України запустили електронне посвідчення ветерана в мобільному застосунку "Дія", а електронний документ набув юридичного статусу.

Автор: 

ветерани (130) електронні документи (319) Дія (623)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дія фсбшна програма і працює в інтересах Лубянки.....
показати весь коментар
06.06.2024 14:59 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 