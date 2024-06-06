Польські фермери продовжили акцію на кордоні з Україною до кінця доби

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

"За інформацією, отриманою від польської сторони, блокування руху в ПП "Хребенне" триватиме до 00:00 7 червня за київським часом", – йдеться у повідомленні.

Наразі протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України.

Як повідомлялося, польські фермери відновили блокування руху вантажних авто через пункт пропуску "Рава-Руська - Хребенне" з 10 години ранку вівторка, 4 червня. Спочатку акцію протесту було заявлено терміном на два дні – до другої половини дня 6 червня.

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Нагадаємо, пункт пропуску "Рава-Руська - Хребенне" був останнім, який польські фермери розблокували наприкінці квітня після тривалих акцій протесту, які розпочалися у лютому.