БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
214 1

Польські фермери продовжили акцію на кордоні з Україною до кінця доби

протест,польща,фермери

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

"За інформацією, отриманою від польської сторони, блокування руху в ПП "Хребенне" триватиме до 00:00 7 червня за київським часом", – йдеться у повідомленні.

Наразі протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України.

Як повідомлялося, польські фермери відновили блокування руху вантажних авто через пункт пропуску "Рава-Руська - Хребенне" з 10 години ранку вівторка, 4 червня. Спочатку акцію протесту було заявлено терміном на два дні – до другої половини дня 6 червня.

Читайте також: Україна завершила модернізацію найбільшого пункту пропуску на кордоні з Польшею. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, пункт пропуску "Рава-Руська - Хребенне" був останнім, який польські фермери розблокували наприкінці квітня після тривалих акцій протесту, які розпочалися у лютому.

Автор: 

кордон (1130) Польща (2430) протест (46) фермер (228)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поляки розписалися в тому що не можуть бути ні чиїм союзником . і на проекті міжморського союзу можна поставити хрест .
показати весь коментар
06.06.2024 16:51 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 