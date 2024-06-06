Хабар для НАБУ у справі партнера Коломойського: Суд випустив підозрюваного адвоката під заставу

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12 млн грн для адвоката юридичної компанії "Міллер" Олексія Носова, якого затримали за спробу дати хабар у розмірі $200 тис. співробітнику НАБУ.

Таке рішення слідчий суддя ухвалив у четвер, 6 червня, передає пресслужба ВАКС.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

На підозрюваного також покладено низку процесуальних обов’язків, у тому числі він має здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю.

Як повідомлялося, 4 червня детективи НАБУ затримали адвоката юридичної компанії "Міллер" Олексія Носова на пропозиції хабаря у сумі $200 тисяч. Ці кошти він пропонував детективу НАБУ та прокурору САП за передачу справи до іншого органу досудового розслідування.

Адвокату повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди службовій особі). А юридична компанія "Міллер" заявила, що розриває будь-які стосунки з Носовим. На сайті компанії Носов був вказаний як один із трьох партнерів-засновників разом із Масі Найємом та Каріною Панченко.

За даними слідства, Носов пропонував хабаря за зміну слідчого органу у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.

Що відомо про справу заволодіння електричною енергією "Укренерго"?

Як повідомлялося, наприкінці березня НАБУ завершило розслідування за підозрою чотирьох осіб в організації схеми заволодіння електроенергією державного "Укренерго" під час воєнного стану та легалізації отриманих від її продажу коштів.

За даними слідства, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ, у березні 2022 року, ТОВ "Юнайтед Енерджі" закупило у НЕК "Укренерго" електроенергію на суму понад 716 млн грн. Пізніше приватна компанія перепродала її споживачам, а отримані гроші вивела за кордон.

Наразі арештовано 721 млн грн, які перебували на рахунках залучених до злочинної схеми компаній. Крім того, у межах міжнародного співробітництва також заблоковано кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії за кордоном.

Організатором цієї схеми слідство вважає давнього бізнес-партнера ігор Коломойського Михайла Кіпермана. Підозри у ній також отримали голова правління банку "Альянс" Юлія Фролова та ексначальник департаменту адміністратора розрахунків "Укренерго" Дмитро Кондрашов. Всіх їх оголошено у розшук.

Також про підозру у цій справі повідомили директору ТОВ "Юнайтед Енерджі" Андрію Короткевичу-Лещенку. Він фігурує ще в двох справах про збитки ПАТ "Центренерго".

Як відомо, поручителем пов’язаної з Ігорем Коломойським ТОВ "Юнайтед Енерджі" перед "Укренерго" був банк "Альянс", який у вересні 2021 року видав банківську гарантію на суму 1,85 млрд грн. У квітні 2022 року "Укренерго" подало до суду позов про стягнення з банку 1,72 млрд грн. Вже у грудні 2022 року Господарський суд Києва частково задовольнив позов "Укренерго" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 1,11 млрд грн, однак Північний апеляційний господарський суд зупинив наразі зупинив провадження у справі.

Хто такий Михайло Кіперман?

Михайло Кіперман, якому оголошено підозру, є співвласником низки підприємство групи "Приват", входив до наглядових рад "Дніпроазоту" та "Укртатнафти". Серед широкого загалу, який не цікавиться бізнесом, відомий як колишній чоловік співачки Віри Брежнєвої. У червні 2023 року він вже отримав підозру від СБУ у справі про виведення за кордон 24 лютого 2022 року майже 600 млн грн з рахунків "Укртатнафти".

Автор: Михайло Орлюк