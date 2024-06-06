За два роки війни "Метінвест" вклав у модернізацію виробництва в Україні 23 мільярди, – Мироненко

Холдинг "Метінвест" протягом 2022–2023 років інвестував 23 млрд грн у модернізацію металургійних комбінатів "Каметсталь" та "Запоріжсталь", а також зелену трансформацію підприємств.

Про це операційний директор компанії Олександр Мироненко розповів виданню Forbes.

За його словами, пріоритетними напрямами для інвестицій компанії у 2024-2025 роках будуть співробітники, обладнання та допомога ЗСУ.

"Ми маємо три ключові пріоритети. Перший – це наші колективи. Другий – це обладнання та виробничі майданчики. І третє – це підтримка Збройних сил. Особливо в тих містах, де розміщені наші підприємства. Це Запоріжжя та Покровськ, розташований за 40 кілометрів від лінії фронту. І ми обов'язково маємо підтримувати підрозділи, які боронять ці міста", – розповів Мироненко.

Операційний директор "Метінвесту" зазначив, що у 2024 році в обладнання та робочі майданчики планується вкласти $320 млн капітальних та близько $350 млн операційних інвестицій.

За словами Мироненка, крім того на гуманітарну та військову підтримку України компанія від початку повномасштабної війни вже витратила понад 6 млрд грн, а зараз "Метінвест" щомісяця спрямовує близько 200 млн грн на зведення фортифікацій і підтримку бригад від Дніпра до Донецька. Водночас компанія планує зелену трансформацію підприємств в Україні.

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"Ми маємо чітку стратегію розвитку наших українських і закордонних підприємств. Наразі дуже важко вмовити банки на фінансування якихось проєктів в Україні. Повний перехід українських підприємств на зелену металургію протягом 10 років після завершення війни ми оцінюємо в близько $9 млрд", – сказав СОО Метінвесту.

Він додав, що самотужки компанія не зможе реалізувати такий проєкт і потребує залучення зовнішнього фінансування. Оскільки наразі така опція неможлива, "Метінвест" розглядає спільний із компанією Danieli проєкт із будівництва металургійного заводу в Італії.

"Від реалізації такого проєкту українська економіка лише виграє. Адже ми вироблятимемо енергоефективну зелену сталь з дуже низькою собівартістю, бо маємо власний ресурс — залізну руду в Кривому Розі. І з цього погляду ми вважаємо, що українсько-італійське спільне виробництво буде набагато ефективнішим проти розташованого тільки в Європі, й зможе гідно конкурувати з європейськими виробниками", – пояснив Мироненко.

Він додав, що значну частину інвестицій компанії складає допомога ЗСУ, адже компанія не тільки закуповує обладнання та техніку за кордоном, а й створює власні розробки.

"Дві власні розробки, які ми вже кодифікували й сертифікували в Міноборони й зараз будемо виходити на офіційне постачання. Це укриття з хвилястої сталі та протимінні трали, які встановлюються на танки", – сказав він.

Як повідомлялося, група "Метінвест" є найбільшим платником податків у металургійній галузі: минулого року компанія сплатила понад 3,2 млрд грн єдиного соцвнеску, що свідчить про високу "білу" зарплату співробітників. Загалом же торік Метінвест перерахував до українського бюджету 14,61 млрд грн.

https://censor.net/biz/news/3492341/metinvest_za_dva_roky_zaplatyv_podatkiv_na_35_milyardiv