Іноземці платили хабарі, щоб залишитись в Україні: У посадовців Держміграції знайшли майна на 150 мільйонів гривень. ВIДЕО

Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру начальнику управління міграційного контролю Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області та співробітнику цього ж управління, які за гроші обіцяли іноземному громадянину вирішити питання та залишитися в Україні.

Як повідомили у пресслужбі ДБР, за $20 тисяч посадовці обіцяли допомогти уродженцю Республіки Молдова, у якого був анульований паспорт громадянина України, тому його чекала примусова депортація.

"Чиновники порадили йому подати до суду апеляцію проти своєї депортації. Вони обіцяли допомогти йому виграти суд та навіть брались підготувати необхідні для суду документи, вплинути на суддю та на інших працівників ДМС, які б представляли позицію установи в суді", – зазначається у повідомленні.

При цьому під час обшуків за місцем роботи та проживання посадовців виявили кошти (у тому числі у криптовалюті), коштовності та майно на суму щонайменше 140 млн грн, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток. Так, коштовності дружини керівника попередньо оцінили у майже 3 млн грн.

Серед іншого, у начальника управління Держміграції виявили записані на його матір елітний будинок у 200 кв. метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 млн гривень. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних землянок, інші будинки та магазини.

Водночас, відповідно до щорічної декларації, за 2023 рік посадовець отримав заробітну плату на загальну суму 345 116 гривень.

Наразі двом працівникам Держміграції повідомили про підозру у прийнятті пропозиції неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Чиновникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави: керівнику управління – 70 млн грн, співробітнику - 7 млн грн.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації щодо незаконного збагачення (ст. 368-5 та 366-2 КК України).