В "Укргідроенерго" назвали строки відновлення Каховської ГЕС

Каховську гідроелектростанцію можна відбудувати за 6-7 років, але роботи вдасться розпочати лише після деокупації території, де вона знаходиться.

Про це повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає пресслужба компанії.

"За попередніми розрахунками, відбудувати станцію можливо за 6-7 років, але перед цим, як я вже зазначав потрібно, аби була деокупована територія, і тоді ми зможемо осушити місце, де відбувся підрив, провести обстеження, демонтувати зруйновані споруди та конструктиви Каховського гідровузла. А далі вже приступити до безпосередньої відбудови станції", – сказав Сирота.

За його словами, середньорічний показник неотриманого доходу "Укргідроенерго" від продажу електроенергії та допоміжних послуг внаслідок руйнування ГЕС становить $138 млн.

Окрім втраченого доходу, руйнування Каховського водосховища призвело до несприятливих режимів роботи і періодичних обмежень потужності на агрегатах Дніпровських ГЕС-1 і ГЕС-2 та інших ГЕС Дніпровського каскаду.

"Внаслідок руйнування Каховської ГЕС було втрачено 343,2 МВт встановленої потужності. Крім того, було втрачено 192 МВт регулюючої потужності, необхідної для оперативного балансування ОЕС України", – зазначив Сирота.

Він додав, що руйнування водосховища також призвело до проблем із водопостачанням південних територіально-промислових комплексів України, які охоплюють території Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей та південну частину Донецької області.

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Як повідомлялося, ПрАТ "Укргідроенерго" у серпні 2023 року вже уклало угоду з ПрАТ "Укргідропроект" на виконання проєкту підготовчих робіт для відновлення Каховської ГЕС вартістю 124 млн грн.

Раніше в "Укргідроенерго" заявляли, що розробка експериментального проєкту відбудови Каховської ГЕС займе два роки, а на будівництво нової ГЕС знадобиться близько шести років.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Внаслідок підриву були затоплені населені пункти на обох берегах Дніпра. За офіційними даними, загинуло 32 людини, однак невідомо, скільки людей загинуло на окупованому лівобережжі Херсонщини.