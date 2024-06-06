Денжспецзв’язку купила 1000 безпілотників DJI Mavic 3Т за 165 мільйонів за низькими цінами

Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 28-29 травня за результатами тендерів замовив безпілотників на загальну суму 165,41 млн грн.

Загалом Держспецзв’язку замовила 1 000 комплектів дронів DJI Мavic 3Т, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Назви постачальників приховали з міркувань безпеки. Однак відомо, що на тендер кваліфікувались більше десятка компаній.

Половина замовлених дронів коштує майже по 170 тис. грн за одиницю, а інша половина – по 161 тис. грн.

Це дешевше, ніж нещодавно замовляла "Агенція оборонних закупівель" Міноборони. У них середня ціна дронів DJI Мavic 3Т становила 194 тис. грн за комплект. Однак тоді комплектація дронів включала три додаткові батареї та зарядний пристрій загальною вартістю близько 25 тис. грн. Тобто ціна базової комплектації без додаткового обладнання могла би скласти приблизно 170 тис грн. Також у "Агенції оборонних закупівель" не було передоплати, тоді як у ДССЗІ аванс становитиме 70%.

В інтернет-магазинах ціни базових комплектацій DJI Мavic 3Т на 11-18% вищі від нинішніх цін Держспецзв’язку. Наприклад, на сайті "Стилус" їх можна придбати за 189 тис. грн зі знижкою або за 212 тис грн без знижки, а магазин "DroneStore" продає їх по 201 тис. грн. За даними агрегатора "Хотлайн", їхня середня ціна в магазинах перевищує 203 тис. грн.

Як повідомлялося, раніше держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони уклала контракти на закупівлю 4200 безпілотників DJI Mavic з додатковою комплектацією на 1,1 млрд грн.