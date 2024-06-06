Європейський центробанк знизив ставки вперше за останні 5 років

Європейський центральний банк у четвер уперше з 2019 року знизив відсоткові ставки, вказуючи на прогрес у подоланні інфляції.

Рада керуючих вирішила знизити всі три ключові відсоткові ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів, передає Reuters.

Відповідно, ставки за основними операціями рефінансування, за кредитами та депозитам будуть знижені до 4,25%, 4,50% та 3,75% відповідно з 12 червня.

Інфляція в 20 країнах єврозони впала до 2,6% з понад 10% наприкінці 2022 року, головним чином завдяки нижчим витратам на пальне та послабленню постпандемічних обмежень.

Але останнім часом цей прогрес зупинився, і те, що лише кілька тижнів тому виглядало як початок великого циклу пом’якшення ставок ЄЦБ, тепер виглядає більш невизначеним, зазначає Reuters.

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В оновленому прогнозі ЄЦБ очікує, що інфляція становитиме в середньому 2,2% у 2025 році, порівняно з попередньою оцінкою в 2%. Це означає, що тепер вона буде триматися вище цільового значення на рівні 2% протягом наступного року.

ЄЦБ не повідомив, чи має намір продовжити зниження ставок у липні.

"Ми не беремо на себе жодних зобов’язань щодо певної ставки", – заявила очільниця ЄЦБ Крістін Лагард на пресконференції.

"Незважаючи на прогрес за останні квартали, внутрішній ціновий тиск залишається сильним, оскільки зростання заробітної плати є високим, а інфляція, ймовірно, залишатиметься вище цільового рівня протягом наступного року", – додала вона.

Відповідаючи на запитання, чи переходить ЄЦБ до фази "згортання" своєї жорсткої грошово-кредитної політики, Лагард сказала, що вона не може підтвердити, що такий процес триває, але існує "велика ймовірність" цього.