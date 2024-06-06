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Тілоохоронці і водії тракторів: У Мінекономіки планують перенавчати жінок на "чоловічі" професії

свириденко

Основними викликами для української економіки є дефіцит електроенергії і нестача кваліфікованих працівників.

Про це перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко розповіла під час зустрічі з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо, інформує пресслужба міністерства.

"На сьогодні для української економіки є два критично важливих виклики – це енергетичні проблеми та нестача робочої сили", – заявила Свириденко.

За її словами, важливим викликом для економіки стала мобілізація спеціалістів до лав ЗСУ.

"Нам зараз потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит. В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів – такі зараз реалії ринку праці", – сказала Свириденко.

Вона висловила сподівання, що розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і з боку українського бізнесу.

Свириденко також нагадала, що через російські обстріли Україна втратила частину генеруючих потужностей і зараз вимушена обмежувати споживання електроенергії як для бізнесу, так і для населення по всій країні.

"Обидві ці категорії мають потреби в фінансуванні для збільшення своєї енергоефективності та забезпечення енергетичних потреб. Уряд зараз розробляє відповідну програму пільгового кредитування. Сподіваємось, що ЄБРР підтримає наші ініціативи й зі свого боку допоможе профінансувати проєкти відновлення енергетики", – сказала Свириденко.

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Як повідомлялося, за даними проведеного Мінекономіки опитування, дефіцит кадрів вийшов на перше місце серед проблем українського бізнесу. Зокрема, 58% українських підприємств називають проблемою пошук кваліфікованих працівників. Серед інших труднощів роботодавці відзначили потребу в зовнішньому фінансуванні (42%), безпековий ризик (40%), конкуренцію (25%) і ланцюжки постачання (24%). 

Ключовими причинами браку кваліфікованих працівників є мобілізація та міграційні процеси, їх назвали відповідно 67% і 54% опитаних. Серед негативних чинників, що впливають на брак робочої сили, підприємці також називають неконкурентну заробітну плату (36%) і внутрішню міграцію (21%).

Автор: 

робота (869) трактор (20) водії (69) Мінекономрозвитку (1998) Свириденко (153)


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Топ коментарі
+23
Женщин на трактор,а в это время десятки тысяч мужиков на брони от армии сидит в роскошных офисах податковой,держпраци,всяких захправспожах и весело смеются над креативом идиотов.
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06.06.2024 18:13
+23
Та в Україні що чоловіки закінчилися?Молоді пенсіонери МВС,СБУ і інших органів,які мають бронь,спокійно можуть працювати на полях.А такі,як кошовий,юзік,самі можуть плуга тягти.
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06.06.2024 18:22
+22
посадить свиню Стефанчука на тракторец
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06.06.2024 18:39
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Прокинулася "квочка"! Фермери в УКраїні вже повним ходом вербують дівчат і направляють на курси трактористів і комбайнерів На Чернігівщині вж другий рік така програма діє
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06.06.2024 17:55 Відповісти
якщо ******* техніка і є ремонтна служба, то дівчата справляться.
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06.06.2024 18:05 Відповісти
Є і те і друге! Це мені торік викладач агроінституту сказав!
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06.06.2024 22:09 Відповісти
є ремонтна служба - там теж жінки працюють? якщо ні, то вже нема.
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07.06.2024 08:29 Відповісти
А що за проблема? У часи моєї молодості у нас був ремонтний завод Ремонтували Т-150 Так третина робітників там була жінками
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07.06.2024 08:38 Відповісти
а в якій країні ви тоді жили? там випадково не тоталітарний режим був?
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07.06.2024 10:25 Відповісти
А при чому тут "тоталітарний режим"? Це були часи Брєжнєва - насильно в ПТУ та технікуми з інститутами на навчання не заганяли
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07.06.2024 11:09 Відповісти
за місяць із клерка хорошого механіка чи верстатника не вийде. Я шліфувальника освоював з півроку і так хорошим і не став. А жінка, яка мене вчила, сказала, що вона своєї майстерності як унівесал досягала роками. У мене досить багатий досвід спілкування з робітниками заводу.
зелені уяви не маюить про виробництво. тому кинули гасло - жінки до верстата чи керма. Але насправді робітничі професії потребують особливих можливостей. Людина інколи зразу вибирає те, що їй найбільше підходить, інколи мусить перепробувати різні види діяльності, часто взагалі не знаходить себе в чомусь успішному і так сяк працює аби як небудь дотягти до пенсії.
Тому я й застеріг, що зелені дуже пізно кинулися дбати про ринок праці для жінок, які повинні замінити чоловіків. бо за місяць чи й рік нічого не вийде. Престиж висококваліфікованих виробничників серед молоді не дуже великий. Більшість мріють про юридичну чи економічну чи іншу гуманітарну освіту. Там дизайн чи щось з інтернетом зв'язано. Ннавіть не відають, що у тій же Германії висококвалііфікований робітник ціниться на рівні вчителя чи лікаря. Але при тому досягти нашим молодим людям роботи на виробництвах за кордоном набагато легше ніж підтверджуувати свої вузівські дипломи. У Канаді це взагалі не можливо. А от висококваліфікованих робітниківв там швидко признають.
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07.06.2024 16:53 Відповісти
і я працював на автозаводі і там ледь не половина жінок мали "чоловічу" професію. окрім вантажників. Але у тих жінок був величезний досвід за плечима. аби любити роботу з технікою, треба в дитинстві не куклами а машинками гратися. за кордоном багато дівиць працюють на складній сгтехніці. Але це в основному діти фермерів. І обслуговування техніки там на рівні - більшість фермерів не займаються складним ремонтом як у нас. Та й нема коли. багато дівчат наших працюють у штатах далекобійниками. але навіть колесо поміняти приїзджає спеціаліст з обладнанням на пікапі.

У людей існує ролзумний поділ праці.
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07.06.2024 12:27 Відповісти
Скажи з що саме тебе не влаштовує в мною сказаному?
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07.06.2024 15:57 Відповісти
чергова профанація, від чергової яскраво вираженої зе!дегенератки.
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06.06.2024 17:59 Відповісти
Невже ? хто зробив Перемогу у Другій світовій ? Клепальщиця Роузі !!!!!!!!!!

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06.06.2024 19:19 Відповісти
людські ресурси це НАЙГОЛОВНІШЕ у війні !

щоправда, це не про ЗЄльоних "провадидів" України
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06.06.2024 19:20 Відповісти
було масове безробіття і для того аби вижити і Розі, і Мері йшли працювати куди їх хотіли взяти. безвихідь була для жінок. У нас для багатьох війна десь за горизонтом.
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07.06.2024 12:30 Відповісти
Ця тупорила корова вважає, що без неї до очевидних речей ніхто не додумався??
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06.06.2024 18:03 Відповісти
нажаль, тупорилі ЗЄльоні НЕ додумались
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06.06.2024 19:34 Відповісти
Якби жінки хотіли працювати трактористами - то вони б працювали. Не хочуть. Треба або платити багато, більше ніж чоловікам, або хто його зна.
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06.06.2024 18:09 Відповісти
Коли треба гайку відкрутити, не завжди жінка зможе там, де закрутив чоловік.
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07.06.2024 00:01 Відповісти
знаю таких чоловіків, що крутять до упору (малі б гвинти вже б порвали). але є приспособа - гайкокрут з понижувальною передачею. ним відкручкували гайки на великих колесах, які до упора зажав попередній хазяїн вагою в 140 кг. Скрипіло аж вищало залізо, але все ж відкрутили. насправді у всякій техніці є поняття моменту затяжки (і схеми затяжки) і спеціальний динамометричний ключ, на якому виставляєш необхідний момент і тоді ніколи не перетягнеш. Більшість поломок совецької техніки через кричущу малограмотність і небажання дотримуваттися інструкцій. Хоч я знаю і колгоспний метод відкручування і затягування великих гайок, але я тут нікому не розкажу. а то ще хтось пробувати стане
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07.06.2024 12:37 Відповісти
Мужиков с тремя детьми даже от разных самок выпустили за бугор. Зато теперь будут женщин на мужские работы привлекать. зашибись идиоты
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06.06.2024 18:10 Відповісти
Женщин на трактор,а в это время десятки тысяч мужиков на брони от армии сидит в роскошных офисах податковой,держпраци,всяких захправспожах и весело смеются над креативом идиотов.
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06.06.2024 18:13 Відповісти
все що робить шобла то було , є і буде погано
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06.06.2024 18:13 Відповісти
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06.06.2024 18:14 Відповісти
Та в Україні що чоловіки закінчилися?Молоді пенсіонери МВС,СБУ і інших органів,які мають бронь,спокійно можуть працювати на полях.А такі,як кошовий,юзік,самі можуть плуга тягти.
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06.06.2024 18:22 Відповісти
А ми хіба на ти переходили?Ви мабуть за них голосували,то можете свою дружину відправити тягати плуга.
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06.06.2024 22:56 Відповісти
Пані Марія-а що таке?Вже зовсім не хочеться гендерної рівності?Всі ви ,жінки,-хочете в кабмін і ВР?Так там занято вже 30 років.А от почати з трактора-!?!?!?
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06.06.2024 21:33 Відповісти
А усі хочуть? Просто крикливих далеко чути.
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07.06.2024 00:03 Відповісти
Ось цю сосну на трактор, вона причеп з плугами сама потягне...
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06.06.2024 18:27 Відповісти
Зараз трактори з автоматичною трансмісією, кондиціонером -
Паша Ангєліна вдавилась би.
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06.06.2024 18:38 Відповісти
посадить свиню Стефанчука на тракторец
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06.06.2024 18:39 Відповісти
тракторцю буде пісєц !
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06.06.2024 19:35 Відповісти
Та його замість трактора можна в плуг впрягати
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06.06.2024 21:05 Відповісти
уявіть скільки треба ТІЛОохоронок для цього державного ТІЛА !!!
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07.06.2024 16:48 Відповісти
Оо, тілоохоронців. Щоб було кому зелені дупи захищати.
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06.06.2024 18:40 Відповісти
Ну припустим цю кобилу можна навіть замість трактора
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06.06.2024 18:44 Відповісти
Потрібно про це ноу-хау було сказати ще на отому стадіоні!

P.S. І яка романика: цілий день вона за кермом трактора чи комбайна (ненормований день чи ніч),
приходиш додому, діти, пес, чоловік, якщо залишився, престарілі тато чи мама...
і залюбки далі займаєшся домашніми справами: приготування їжі, прибирання, прасування, прання, перевірка уроків, обов'язкова п'ятихвилинка або любощі з законним чоловіком....

нагадує чогось совковий анекдот: так вы еще с этой лошадью еще и спите?!
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06.06.2024 19:50 Відповісти
До цього усього додайте відсутність електрики і домашні справи без неї От тоді вже буде "пісня"
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06.06.2024 21:50 Відповісти
Ох***но. Збулася мрія феміністок. Піду бодігардом, раз така справа.
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06.06.2024 20:36 Відповісти
Новая Паша Ангенина.
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06.06.2024 20:45 Відповісти
Клепальщицы, шпалоукладчицы, молотобойцы, далее везде.
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06.06.2024 21:27 Відповісти
мосейчук і безуглу давно на трактори пора пересадити.
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06.06.2024 21:44 Відповісти
Тю, у нас жінки ще за совка і шпали клали і асфальт стелили
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06.06.2024 22:11 Відповісти
Це та курва, яка приймала участь у корупційних схемах? Та нах її слова, це вітер...а для тих грантоїдів чергові світлини - бабло освоєне...Сама крім *** та ложки в руках нічого не тримала, зате розповідає та вчить як жити інших...ти хоч будку собачу, чи курятник власними руками зробила? Що ти в житті сама досягла? Які результати? Кончена влада...
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06.06.2024 22:24 Відповісти
Тілоохоронці і водії тракторів: У Мінекономіки планують перенавчати жінок на "чоловічі" професії Джерело: https://biz.censor.net/n3493324

Зе владі терміново треба пройти психіатра, Безуглій так впершу чергу.
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07.06.2024 01:16 Відповісти
Следующий транш США, (рамштайн) ( Или другой страны, не очень запятнанной, но богатой) Сто аудиторов, сто «дурноватых» «агентов ФБР», 50 прокуроров, 10 судей и батальон военной полиции! Не знаю, справятся ли они с коррупцией в Украине , но таких «информаций» станет на 90% меньше!
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07.06.2024 07:01 Відповісти
В шахті дівчата ще з минулого року працюють. Не завжди справляються, але факт є.
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07.06.2024 07:59 Відповісти
Цікаво, за яку зарплату ******* жінка, яку готові взяти на таку роботу, матиме мотивацію виконувати цю роботу на близькому до чоловіка рівні, на посаді наприклад водія далекобійника, чи тракториста? Навіть на ******** техніці, потрібно мати технічні навички певні і готовність їх застосовувати. І скільки жінок готові це робити? Брати на себе певні навантаження, фізичні, психологічні, відповідальність і нормально реагувати, і вирішувати технічні питання нестандартні? Я так розумію, жінок здатних це ефективно робити і які матимуть мотивацію буде 1 до 10, чи 20, в пропорції до чоловіків, при зарплаті на рівні чоловіків. Тобто жінку на таку посаду буде знайти в 10, чи 20 разів важче, ніж чоловіка. І тільки ріст зарплати, чи довготривале перенавчання, може змінити пропорцію. Але, звісно, я можу помилятися і все інакше, і оптимістичніше значно. І жінки скажуть, що готові працювати на цих роботах, замість чоловік, приблизно за ті ж зарплати. Бо підвищувати зарплати має сенс тільки до певного рівня, для роботодавця. А потім простіше закритися, чи змінити вид, чи місце діяльності.
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07.06.2024 08:26 Відповісти
я так само думаю.
Одна немаленька фірма навчала жінок на водіїв фур, і що? вони вивчились безкоштовно, але працювати не пішли, бо там працювати треба, а їх поки що і так кормлять. Може колись, коли припече, то підуть.
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07.06.2024 08:35 Відповісти
А навіщо їм ті трактори, фури, возюкатися в мастилі, з ремонтом, і т.д., якщо можна, наприклад, "торгувати м'ясом" на "фансах"?
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07.06.2024 09:58 Відповісти
Так не всі такі привабливі, щоб на фансах заробляти і не всі такі розбещені серед привабливих. І там теж треба працювати, щось вигадувати, щоб бути успішнішою за інших.
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07.06.2024 10:49 Відповісти
підуть лише коли влада з суспільством підпише новий договір. до цього жінкам краще їхати за кордон і працювати трактористами там
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07.06.2024 09:03 Відповісти
по законодавству у водія є обмеження на загальний час роботи за кермом. Це для того, аби водій не втомився настільки, що став потенційною загрозою собі та іншим через утому і зменшення уваги до дороги. по спостереженням із відео від закорлдонних далекобійників що жінки, що чоловіки на хороших дорогах і комфортних траках їздять з однаковою успішністю. Сидить собі така з нафарбованими нігтями аж зло бере. Бо якщо щось таке важке і брудне, то чоловік в команді завжди підставить плече. Молодці - сімейно командою роблять виручку чи не вдвічі більшою. А апотім відпочивають на курортах. Нема у нас такої роботи. Тому то й тікають за кордон, б там не камази чи старі вольво двадцтирічної давності. там трак за кілька років свій ресурс вже виходив. Але ж кабіна та інше ще досить комфортні. В штатах далекобійники заробляють від 5 до 10 тисяч в середньому.
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07.06.2024 12:50 Відповісти
Жінки сядуть на трактори, підуть у сторожувати, стануть шахтарями, замінять поліцейських і пожежних, яких мобілізують, а в цей час у звичайних середніх школах будуть сидіти заброньовані бородати чоловіки знайшовни нішу для персидіти. І не важливо, що у деяких немає педагогічної освіти і вони відверті латентні ухилянти. Країна ж розуміє, що жінки у школах не справляться. І на думку приходить тільки персонаж Остапа Бендера: "И только безпризорные дети остаются без призора".
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07.06.2024 11:41 Відповісти
Може вже хватить мавпувати з кацапів ! Ну що в них на язиці, через два - три дні вже подруги Козиря талдичать. Одні методички !
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07.06.2024 11:50 Відповісти
Мені потрібна тілоохоронниця і тілоохоронначленкиня. Только в защите! Медицинские анализы - обязательны недельной давности.
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07.06.2024 13:06 Відповісти
Ескортниці-тілоохоронки це буде круто! Це не якісь там "корабельні сосни" або "послиці-манікюрщиці" у "слуг". Подвійна вигода - і втіха, і охорона для державного ТІЛА.
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07.06.2024 16:54 Відповісти

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