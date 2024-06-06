Тілоохоронці і водії тракторів: У Мінекономіки планують перенавчати жінок на "чоловічі" професії
Основними викликами для української економіки є дефіцит електроенергії і нестача кваліфікованих працівників.
Про це перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко розповіла під час зустрічі з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо, інформує пресслужба міністерства.
"На сьогодні для української економіки є два критично важливих виклики – це енергетичні проблеми та нестача робочої сили", – заявила Свириденко.
За її словами, важливим викликом для економіки стала мобілізація спеціалістів до лав ЗСУ.
"Нам зараз потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит. В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів – такі зараз реалії ринку праці", – сказала Свириденко.
Вона висловила сподівання, що розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і з боку українського бізнесу.
Свириденко також нагадала, що через російські обстріли Україна втратила частину генеруючих потужностей і зараз вимушена обмежувати споживання електроенергії як для бізнесу, так і для населення по всій країні.
"Обидві ці категорії мають потреби в фінансуванні для збільшення своєї енергоефективності та забезпечення енергетичних потреб. Уряд зараз розробляє відповідну програму пільгового кредитування. Сподіваємось, що ЄБРР підтримає наші ініціативи й зі свого боку допоможе профінансувати проєкти відновлення енергетики", – сказала Свириденко.
Як повідомлялося, за даними проведеного Мінекономіки опитування, дефіцит кадрів вийшов на перше місце серед проблем українського бізнесу. Зокрема, 58% українських підприємств називають проблемою пошук кваліфікованих працівників. Серед інших труднощів роботодавці відзначили потребу в зовнішньому фінансуванні (42%), безпековий ризик (40%), конкуренцію (25%) і ланцюжки постачання (24%).
Ключовими причинами браку кваліфікованих працівників є мобілізація та міграційні процеси, їх назвали відповідно 67% і 54% опитаних. Серед негативних чинників, що впливають на брак робочої сили, підприємці також називають неконкурентну заробітну плату (36%) і внутрішню міграцію (21%).
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зелені уяви не маюить про виробництво. тому кинули гасло - жінки до верстата чи керма. Але насправді робітничі професії потребують особливих можливостей. Людина інколи зразу вибирає те, що їй найбільше підходить, інколи мусить перепробувати різні види діяльності, часто взагалі не знаходить себе в чомусь успішному і так сяк працює аби як небудь дотягти до пенсії.
Тому я й застеріг, що зелені дуже пізно кинулися дбати про ринок праці для жінок, які повинні замінити чоловіків. бо за місяць чи й рік нічого не вийде. Престиж висококваліфікованих виробничників серед молоді не дуже великий. Більшість мріють про юридичну чи економічну чи іншу гуманітарну освіту. Там дизайн чи щось з інтернетом зв'язано. Ннавіть не відають, що у тій же Германії висококвалііфікований робітник ціниться на рівні вчителя чи лікаря. Але при тому досягти нашим молодим людям роботи на виробництвах за кордоном набагато легше ніж підтверджуувати свої вузівські дипломи. У Канаді це взагалі не можливо. А от висококваліфікованих робітниківв там швидко признають.
У людей існує ролзумний поділ праці.
щоправда, це не про ЗЄльоних "провадидів" України
Паша Ангєліна вдавилась би.
P.S. І яка романика: цілий день вона за кермом трактора чи комбайна (ненормований день чи ніч),
приходиш додому, діти, пес, чоловік, якщо залишився, престарілі тато чи мама...
і залюбки далі займаєшся домашніми справами: приготування їжі, прибирання, прасування, прання, перевірка уроків, обов'язкова п'ятихвилинка або любощі з законним чоловіком....
нагадує чогось совковий анекдот: так вы еще с этой лошадью еще и спите?!
Зе владі терміново треба пройти психіатра, Безуглій так впершу чергу.
Одна немаленька фірма навчала жінок на водіїв фур, і що? вони вивчились безкоштовно, але працювати не пішли, бо там працювати треба, а їх поки що і так кормлять. Може колись, коли припече, то підуть.