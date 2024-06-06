Тілоохоронці і водії тракторів: У Мінекономіки планують перенавчати жінок на "чоловічі" професії

Основними викликами для української економіки є дефіцит електроенергії і нестача кваліфікованих працівників.

Про це перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко розповіла під час зустрічі з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо, інформує пресслужба міністерства.

"На сьогодні для української економіки є два критично важливих виклики – це енергетичні проблеми та нестача робочої сили", – заявила Свириденко.

За її словами, важливим викликом для економіки стала мобілізація спеціалістів до лав ЗСУ.

"Нам зараз потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит. В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів – такі зараз реалії ринку праці", – сказала Свириденко.

Вона висловила сподівання, що розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і з боку українського бізнесу.

Свириденко також нагадала, що через російські обстріли Україна втратила частину генеруючих потужностей і зараз вимушена обмежувати споживання електроенергії як для бізнесу, так і для населення по всій країні.

"Обидві ці категорії мають потреби в фінансуванні для збільшення своєї енергоефективності та забезпечення енергетичних потреб. Уряд зараз розробляє відповідну програму пільгового кредитування. Сподіваємось, що ЄБРР підтримає наші ініціативи й зі свого боку допоможе профінансувати проєкти відновлення енергетики", – сказала Свириденко.

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Як повідомлялося, за даними проведеного Мінекономіки опитування, дефіцит кадрів вийшов на перше місце серед проблем українського бізнесу. Зокрема, 58% українських підприємств називають проблемою пошук кваліфікованих працівників. Серед інших труднощів роботодавці відзначили потребу в зовнішньому фінансуванні (42%), безпековий ризик (40%), конкуренцію (25%) і ланцюжки постачання (24%).

Ключовими причинами браку кваліфікованих працівників є мобілізація та міграційні процеси, їх назвали відповідно 67% і 54% опитаних. Серед негативних чинників, що впливають на брак робочої сили, підприємці також називають неконкурентну заробітну плату (36%) і внутрішню міграцію (21%).