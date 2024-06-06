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Новини
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"Київпастранс" заявив про гострий дефіцит кадрів: не вистачає 27% працівників

киевпастранс

У комунальному підприємстві "Київпастранс" виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій.

Відсоток нестачі кадрів сягає вже 27%, повідомляє пресслужба "Київпастрансу".

Зокрема, підприємство потребує слюсарів з ремонту рухомого складу та колісних транспортних засобів, а також водіїв автотранспортних засобів категорії "D" та "DE" (перевезення пасажирів громадського транспорту), досвід роботи яких відповідно до цих категорій становить від 2 років.

Загалом наразі в підприємстві є понад 1500 вакансій за різними напрямами. У тому числі шукають контролерів, електрогазозварників, механіків, токарів, акумуляторників, монтерів колії, механізаторів, машиністів, електромонтерів контактної мережі тощо.

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Як повідомлялося, раніше в КП "Київський метрополітен" заявили про вимушене збільшення інтервалів руху між потягами, оскільки міграція та призов до війська спричинили "значний дефіцит" працівників.

За даними проведеного Мінекономіки опитування, дефіцит кадрів вийшов на перше місце серед проблем українського бізнесу. Зокрема, 58% українських підприємств називають проблемою пошук кваліфікованих працівників. Серед інших труднощів роботодавці відзначили потребу в зовнішньому фінансуванні (42%), безпековий ризик (40%), конкуренцію (25%) і ланцюжки постачання (24%).

Ключовими причинами браку кваліфікованих працівників є мобілізація та міграційні процеси, їх назвали відповідно 67% і 54% опитаних. Серед негативних чинників, що впливають на брак робочої сили, підприємці також називають неконкурентну заробітну плату (36%) і внутрішню міграцію (21%).

Автор: 

дефіцит (451) кадри (25) Київ (4682) Київпастранс (153) робота (870)


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Топ коментарі
+9
Клоунов пусть пригласят у них ведь броня.
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06.06.2024 21:58
+5
колись зелені водятли казали- єслі што ми снєсьом зєлєнськава. то де поділись ці горе смєтуни?
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06.06.2024 20:44
+4
А ці наліпки на автівках "я у команді зе!" Адійоти.
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06.06.2024 21:40
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колись зелені водятли казали- єслі што ми снєсьом зєлєнськава. то де поділись ці горе смєтуни?
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06.06.2024 20:44 Відповісти
А ці наліпки на автівках "я у команді зе!" Адійоти.
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06.06.2024 21:40 Відповісти
Запросити ЖІНОК на професії, а не робити паніку, тільки отим язиком!
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06.06.2024 21:32 Відповісти
А жінки тупі і не в курсі, де є вакансії? Чи просто їм нах непотрібна важка, брудна і нізькооплачувана робота? Для жінок у нас війни немає. Вони як жили так і живуть. А потрібно просто їх мобілізовувати на цивільні посади.
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06.06.2024 22:18 Відповісти
На телешмарафоні заповнено на 146%
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06.06.2024 21:32 Відповісти
При ремонті рухомого складу до 90 % робіт становить розборка - збирання, яка потребує мінімальних навичок для, умовно кажучи, "крутіння гайок". І ця робота може виконуватись під керівництвом і контролем кількох насправді кваліфікованих фахівців "непризовного" (пенсійного) віку.
І така ситуація властива не тільки ремонтним роботам.
Трудова мобілізація та карткова система розподілу продовольства та інших благ (коли "робоча карточка" дає більші шанси на виживання) може значно покращити ситуацію на "трудовому фронті".
Але у кримінально-олігархічній державі ані перше (трудова мобілізація), ані друге (карткова система) не можливе.
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06.06.2024 22:22 Відповісти
Вам з Польщі видніше... Напевно...
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07.06.2024 06:01 Відповісти
Клоунов пусть пригласят у них ведь броня.
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06.06.2024 21:58 Відповісти
"У комунальному підприємстві "Київпастранс" виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій",-

як я розумію, жодних проблем з управлінським складом підприємство не має?
Вони просто дебіли, що на третьому році війни так і не змогли виродити кадрової політики, що враховувала б реалії сьогодення.
Риба завжди гниє з голови, тому їм і гайки крутити. Не здатні працювати головою, хай працюють руками. Тим більше вони всі заброньовані, ліміти ж на себе рідненьких використали.
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06.06.2024 22:14 Відповісти
Дифіцит кадрів--це ВИКЛЮЧНА вина керівників Відсутність кваліфікованих керівників,а не балаболів і кімів-сватів ,приводить до таких наслідків Це потрібно було передбачии і провести зміни в підготовці робітничих пофесій через пофучилища, робочих учбових груп на самих підприємствах А також підготовки силами кваліфікованих кадрів на кожному підприємстві е відбулось переорієнтації на залучення жінок до деяких пофесій Раніше в Києві майже на всіх трамвайних маршрутах були жінки,а а тролейбусах майже половина. Ми прапагвали "білі воротнічки" і офісних працівників Пожинаємо все від непрофісійності влади в цілому.
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06.06.2024 22:28 Відповісти
"Київпастранс" заявив про гострий дефіцит кадрів: не вистачає 27% працівників.

Що поробиш, зараз 27% українців спокутують гріхи, що вчинили 73% у 2019 році...
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07.06.2024 00:01 Відповісти
Бла-бла-бла неконкурентна заробітна плата.
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07.06.2024 00:31 Відповісти
Внаслідок дефіциту працівників, спричиненого мобілізацією, Україні потрібно перекваліфікувати жінок на "чоловічі" професії. Про це 6 червня заявила міністерка економіки Юлія Свириденко на зустрічі з президентом **** Оділь Рено-Бассо. Про це повідомляє https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=7b896c71-6490-40**-aa56-d8be38382386&title=ProgramiPidtrimkiUkrainskogoBiznesu Мінекономіки .

Вона повідомила, що важливим викликом для економіки стала мобілізація спеціалістів до лав ЗСУ, і Україні зараз потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, що користуються максимальним попитом.

Насамперед ідеться про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, охоронців, водіїв вантажівок, автобусів чи навіть тракторів - такі зараз реалії ринку праці, - заявила Свириденко. https://socportal.info/ua/news/ministr-ekonomiki-zaklikala-zhinok-osvoiuvati-cholovichi-profesii/
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07.06.2024 07:55 Відповісти

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