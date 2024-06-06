"Київпастранс" заявив про гострий дефіцит кадрів: не вистачає 27% працівників.

У комунальному підприємстві "Київпастранс" виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій.

Відсоток нестачі кадрів сягає вже 27%, повідомляє пресслужба "Київпастрансу".

Зокрема, підприємство потребує слюсарів з ремонту рухомого складу та колісних транспортних засобів, а також водіїв автотранспортних засобів категорії "D" та "DE" (перевезення пасажирів громадського транспорту), досвід роботи яких відповідно до цих категорій становить від 2 років.

Загалом наразі в підприємстві є понад 1500 вакансій за різними напрямами. У тому числі шукають контролерів, електрогазозварників, механіків, токарів, акумуляторників, монтерів колії, механізаторів, машиністів, електромонтерів контактної мережі тощо.

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Як повідомлялося, раніше в КП "Київський метрополітен" заявили про вимушене збільшення інтервалів руху між потягами, оскільки міграція та призов до війська спричинили "значний дефіцит" працівників.

За даними проведеного Мінекономіки опитування, дефіцит кадрів вийшов на перше місце серед проблем українського бізнесу. Зокрема, 58% українських підприємств називають проблемою пошук кваліфікованих працівників. Серед інших труднощів роботодавці відзначили потребу в зовнішньому фінансуванні (42%), безпековий ризик (40%), конкуренцію (25%) і ланцюжки постачання (24%).

Ключовими причинами браку кваліфікованих працівників є мобілізація та міграційні процеси, їх назвали відповідно 67% і 54% опитаних. Серед негативних чинників, що впливають на брак робочої сили, підприємці також називають неконкурентну заробітну плату (36%) і внутрішню міграцію (21%).